Мания к доминированию (А. Колпакиди)
20.01.2026 Прибыль в 300% делает из капиталиста оборзевшего убийцу, но виноват, конечно же, Ленин.
Александр Иванович Колпакиди, историк, издатель, писатель
Виктория Ахметова
https://bastyon.mobi/perehvat_upravleniya/ - связь без лишних глаз и ушей.
Перехват Управления
https://bastyon.com/perehvat_upravleniya - Бастион
http://t.me/logikadysha - Телеграм - канал
https://www.youtube.com/@up_ksir ЮТУБ основной канал
https://www.youtube.com/@up_ksir_2 - ЮТУБ - канал "Перехват Управления 2"
Перехват Управления
СБ: 2202 2063 4136 6842зевшего
Комментарий репостера
Александр Иванович Колпакиди, историк, издатель, писатель
Виктория Ахметова.............................................................................
Комментарий редакции
1. Неопределённость и сложность мира
Автор акцентирует внимание на том, что современный мировой порядок крайне запутан, а истина о происходящем зачастую недоступна даже экспертам. Кто за что отвечает, каковы роли России, Китая или Запада – на эти вопросы нет однозначных и прозрачных ответов, а каждая крупная геополитическая ситуация (Иран, Венесуэла и пр.) наполнена двойственностью и множественными интересами.
2. Критика вмешательства Запада и США
Значительная часть размышлений посвящена роли США, в частности ЦРУ, в организации переворотов, агрессий, манипуляций по всему миру, а также цинизму американских политиков (особо выделяется фигура Трампа). Особое негодование вызывает безнаказанность западных спецслужб, убийства неугодных, чистки "неудобных" внутри самих США и тотальное манипулирование общественным мнением.
3. Слабость и внутренняя раздробленность левых (и вообще оппозиционных) сил
Многое в бедах России автор связывает с расколами внутри левого движения, его раздробленностью, внутренними амбициями, а также с предательством и коррупцией внутри самой КПРФ. Центральной проблемой видится не только давление извне, но и отсутствие единства и верности идеалам внутри.
4. Идеология — основа всего
Повторяющаяся мысль: у государства (и любого движения) должна быть честная, служащая народу идеология. Текущая российская власть, по мнению автора, идеологии не имеет (или маскирует цинизм под консерватизм/патриотизм), а настоящая левая идеология подавляется, оболгана и маргинализирована.
5. Мифы, ложь и разрушение исторической памяти
Важно, как ведется борьба за интерпретацию прошлого – в частности, по поводу роли Ленина, большевиков, революционеров, советского опыта в целом. Автор отмечает скоординированные попытки очернить советскую историю, заменить "братство народов" мифами о вредоносности коммунизма и Ленина, и увести внимание общества от настоящих проблем современной России.
6. Манипуляция идентичностями и национализм
Описывает, как национализм на Украине или в других бывших республиках СССР стал инструментом для фашизации, подавления и ломки исторических связей, что связано, на его взгляд, с разрушением советского единства и победой антикоммунистических сил.
7. Кризис современного общества и экономические проблемы
Экономическая нестабильность, официальный "перегрев" и предстоящие охлаждения – лишь внешний слой; глубже проблема в деградации элит, отрыве богатых от народа и отсутствии подлинной ответственности.
---
Детальный анализ и философские размышления
Разговор Александра Колпака, несмотря на эмоциональность, поднимает фундаментальные вопросы о механизмах управления современным миром — и не только с точки зрения политики, но и через призму философии истории, психологии масс, даже социальной инженерии.
Можно сравнить его критику "информационных войн" и манипуляций массовым сознанием с принципом работы нейросетей: кто обучает систему ("общественное сознание"), тот и формирует её реакции. Как и искусственные "слои" алгоритма, в массовой политике и социальной памяти накапливаются искажения, шумы и ложные паттерны. И если положить ложь и разобщённость в базовый слой общественного "мозга", получить на выходе справедливое и честное общество невозможно.
Колпак говорит о том, как идеализм (например, коммунистическая идея братства народов) вырождается при столкновении с личными амбициями, предательством, утратой ценностей — это типичная дилемма любой системы ценностей: идеология может становиться либо живой подлинной практикой, либо мёртвой догмой, инструментом либо созидания, либо подавления, манипуляции. Это отражается и в религии, которую автор также подвергает критике за превращение в инструмент легитимизации властных группировок, а не живое нравственное основание.
Образ записи об историях "ошибочных" решений, сделанных из Москвы касательно Ирана или цвета современных элит, подчеркивает вечную проблему властной "свиты", которая зачастую определяет вектор развития больше, чем даже формальные лидеры. Здесь проявляется ирония судьбы: элиты, о которых мечтали идеалисты революции, превращаются в бюрократов и олигархов, далеких от народа.
Колпаки насквозь идут темы разочарования в элитах, потерянной справедливости, ложной памяти и манипуляции, и это соединяет вопросы философии власти, психологии масс, даже вопросы природе истины.
---
Практические выводы
- Критическое мышление и историческая память — обязательные условия устойчивости общества. Не случайно автор акцентирует: "думайте головой", не верьте слепо пропаганде, используйте возможность размышлять над прошлым, искать причинные цепочки, а не поддаваться эмоциям или подгонять факты под удобную картину мира.
- Честная идеология и ответственность за свои поступки — неотъемлемый элемент любого подлинно общественного движения. Без них сами формы (название партии, "старые" лозунги) становятся пустой оболочкой.
- Важно помнить о балансе личности и системы. Как в программировании: хороший код может быть "перехвачен" багами, если нет дисциплины и внутренней честности у программиста (или политика, историка, любого деятеля).
---
Философский завершение: открытый вопрос
История «расколов», предательств и манипуляций повторяется вновь и вновь, хотя идеалы каждого поколения исходно чисты. Не получается ли так, что сама реальность всегда ускользает от наших схем и идеологий, разрушая даже самые светлые проекты при столкновении с личными интересами и ограниченностью знания? Может быть, именно в принятии такой труднодостижимости истины — и заключается путь к осознанной жизни? Как нам сохранять верность справедливости, не теряя при этом критического взгляда на собственные идеализмы и не попадая в ловушку новой догмы?
Великолепно сказано, что главное мировое зло для всех – это мировой сионизм. Далее идут делание денег всеми сионистами везде для мирового сионизма.
Теперь давайте разберемся в Беларуси. Кто сейчас восхваляет нещадно органы власти и внутренние органы ? Те, кто занимался насилием, избиением честных людей всей своей толпой. Вначале люди думали, что в 90-е братва нормальных пацанов их размажет. Получилось наоборот. Потом выбрали колхозника, потому что тот обещал воссоединить СССР. Получилось наоборот. Потом думали изгнать поляков из своей земли. Получилось наоборот. После 2020 года когда поляки массово выступающие против России, требовали больших прав в Беларуси чем у остальных. Вроде бы их вывозили в лес, вроде бы их били в лесу и тюрьмах, вроде бы им делали характеристики плохие, но сейчас эти неруси которые в конце СССР избивали и насиловали восхваляют власть в Беларуси, восхваляют органы внутренние, следят подслушивают, подглядывают за белорусами. Как и почему так происходит ?
Это и есть главное мировое зло о котором говорится здесь.
Где у вас евреи? В колхозе, в лесу привязаны к деревьям, в органах или где то рядом с органами? Кто мог в Белорусии восстановить Союз? Присоединить РФ к Белоруссии сможет Трамп, если Канаду присоединит к Вашингтону.
Послушайте Колпакиди до конца это видео. И не задавайте глупых вопросов про Беларусь, как будто вы только что вылезли на свет Божий.