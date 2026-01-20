Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Игорь Шишкин объясняет, почему январские акции США — от похищения Мадуро до захвата танкера и давления по Гренландии — выглядят не демонстрацией силы, а симптомом выгорания гегемона. Разбираем провал либеральной глобализации, стратегию «больших сделок» и тарифов, ставку на жёсткую силу и ограниченность ресурсов для войн. Что это меняет для Европы и какие риски большой войны и окна возможностей открываются для России.

00:00 вступление и тезис об «агонии»

02:01 январские события как эффект, а не причина силы

04:03 исторические параллели операций великих держав

06:17 контроль венесуэльской нефти и деньги под надзором США

07:09 Рузвельт и «раздел» ближневосточной нефти

08:40 доктрина Монро в обновлённом виде

10:06 почему это признак слабости системы

11:13 провал либеральной глобализации

16:20 первый приход Трампа и замысел жёсткого ядра

18:55 «сделаем Америку великой» и культурный разворот

22:36 стратегия больших сделок и ракетирская рента

25:20 тарифы 300–500 и их реальный финансовый эффект

27:20 удары по Ирану как демонстрация сдерживания

30:35 Венесуэла операция на волоске от провала

33:12 что было бы при сбитых вертолётах

36:42 провалы спецопераций и политические последствия

39:37 история с российским танкером и нерешительность

41:24 раскрутка спирали давления и почему остановки не будет

42:57 у США не хватает ресурса на большую войну

48:27 возможности для России в логике жёсткой силы

50:25 рост риска большой войны в Европе

51:55 «раненый хищник» и выводы

