https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/proekt-molodoy-spetsialist/

https://vologda-oblast.ru/strategiya-2-0/programma-zemskiy-spetsialist/

Итоги 2025 года обсудим с нашим камрадом, журналистом и первым зампредом Комиссии по просвещению Общественной палаты России Арменом Гаспаряном.

Кто зарабатывает политические очки на идее «всё запретить»? Памятники Грозному и Сталину – хайп покруче светской хроники? Как Минюст раздает статус иноагентов?

Дело против Татьяны Монтян*: как быть «пророссийской» и одновременно плевать на российские законы?

Чем русская эмиграция первой волны отличалась от нынешней – «боль по Родине» или «боль по деньгам»? Почему спустя столько лет Россия продолжает жить в режиме «что сказали Пугачёва, Макаревич* и Эйдельман*»?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:15 В гостях Армен Гаспарян

01:00 Итоги 2025 года: Минюст недорабатывает?

03:37 За что могут «отъехать» историки?

07:53 Ивана Грозного нельзя вычеркивать из истории

13:42 Сталин – Верховный главнокомандующий Великой Отечественной

15:00 Интеграция: образование на Вологодчине

17:22 Нужна реабилитация Берии и его окружения

21:22 «Кампф» внутри страны

23:20 Декоммунизация в России?

29:23 Советская пропаганда о роли партии

34:49 РВИО и защита истории

36:09 Вопросы монархизма и распад Империи

40:05 СССР развалили коммунисты

43:45 «В истории я всегда разбирался для себя»

46:58 Приехавшие нас поучают. Это нормально?

48:12 Делом Монтян нужно заниматься здесь и сейчас

53:53 «Претензии – только к нарушению закона»

56:33 После победы галдят непричастные

59:11 Не время делиться по политическим убеждениям

1:01:23 «А ты почему не на фронте?»

1:04:17 «Испугавшиеся патриоты» и кара закона

1:08:23 Статус иноагента не всегда понятен

1:10:57 Уникальный случай Пугачевой

1:14:12 Уехавшие отрабатывают техзадание

1:17:00 С русской эмиграцией советская власть боролась до 1991 года

1:21:02 Обращение Армена Гаспаряна

1:22:11 Финал

* признан иноагентом в РФ

