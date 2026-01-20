ГАСПАРЯН ПРОТИВ ПРЕДАТЕЛЕЙ И ИНОАГЕНТОВ: Монтян, Пугачева и Эйдельман / Metametrica
Итоги 2025 года обсудим с нашим камрадом, журналистом и первым зампредом Комиссии по просвещению Общественной палаты России Арменом Гаспаряном.
Кто зарабатывает политические очки на идее «всё запретить»? Памятники Грозному и Сталину – хайп покруче светской хроники? Как Минюст раздает статус иноагентов?
Дело против Татьяны Монтян*: как быть «пророссийской» и одновременно плевать на российские законы?
Чем русская эмиграция первой волны отличалась от нынешней – «боль по Родине» или «боль по деньгам»? Почему спустя столько лет Россия продолжает жить в режиме «что сказали Пугачёва, Макаревич* и Эйдельман*»?
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:15 В гостях Армен Гаспарян
01:00 Итоги 2025 года: Минюст недорабатывает?
03:37 За что могут «отъехать» историки?
07:53 Ивана Грозного нельзя вычеркивать из истории
13:42 Сталин – Верховный главнокомандующий Великой Отечественной
15:00 Интеграция: образование на Вологодчине
17:22 Нужна реабилитация Берии и его окружения
21:22 «Кампф» внутри страны
23:20 Декоммунизация в России?
29:23 Советская пропаганда о роли партии
34:49 РВИО и защита истории
36:09 Вопросы монархизма и распад Империи
40:05 СССР развалили коммунисты
43:45 «В истории я всегда разбирался для себя»
46:58 Приехавшие нас поучают. Это нормально?
48:12 Делом Монтян нужно заниматься здесь и сейчас
53:53 «Претензии – только к нарушению закона»
56:33 После победы галдят непричастные
59:11 Не время делиться по политическим убеждениям
1:01:23 «А ты почему не на фронте?»
1:04:17 «Испугавшиеся патриоты» и кара закона
1:08:23 Статус иноагента не всегда понятен
1:10:57 Уникальный случай Пугачевой
1:14:12 Уехавшие отрабатывают техзадание
1:17:00 С русской эмиграцией советская власть боролась до 1991 года
1:21:02 Обращение Армена Гаспаряна
1:22:11 Финал
* признан иноагентом в РФ
Комментарий редакции
1. Размытость и сложность законодательства
Армен Гаспарян отмечает чрезмерную зарегулированность современной жизни, где журналисты и историки вынуждены постоянно соотносить свои высказывания и публикации с юридическими запретами — экстремизм, иноагентство, террористическая деятельность, реклама и др. При этом четкости в трактовке и применении этих законов нет: нормативные акты запутаны, профильные министерства слабо разъясняют свои позиции, в результате страдают специалисты и честные исследователи, а не только те, кто действует злонамеренно.
2. Переписывание истории и отношение к памятникам
В современном российском обществе сохраняется склонность к мифологизации и идеологизации истории: установка памятников Ивану Грозному и Сталину вызывает споры, но Гаспарян подчеркивает: история — неделимое целое, и разные периоды нужно не противопоставлять, а изучать в связке. Памятники становятся скорее поводом к изучению, чем объектом поклонения. Государственная поддержка региональной истории, открытие музеев и маршрутов — позитивная тенденция.
3. Идеализации и мифы: проблема восприятия
Гаспарян говорит, что у общества часто преобладают не факты, а идеализированные картинки (монархия как идиллия, советский союз — как рай). Неспособность отрефлексировать реальные исторические причины перемен (например, почему пала монархия, или почему развалился СССР) уводит от подлинного понимания прошлого и усложняет современный поиск идентичности.
4. Реабилитация сложных фигур истории
Лектор выступает за объективный и многосторонний подход: и среди «злодеев», и среди «героев» были и преступления, и подвиги. Так, заслуги Берии в восстановлении разведки или Меркулова в эвакуации не отменяют преступлений, но умалчивать о заслугах тоже неправильно. Однобокие оценки вредят памяти и лишают возможности учиться на ошибках.
5. Роль краеведения и региональной идентичности
Упадок краеведения, размытие памяти о знаковых региональных персонажах ставят под угрозу многослойную историческую ткань страны. Заинтересованный подход к собственной малой родине может стать ресурсом для сближения общества с историей.
6. Внутренняя гражданская война и поляризация
В российском обществе наблюдается продолжение «холодной гражданской войны»: споры между коммунистами и антикоммунистами, монархистами и либералами приобретают абсурдные черты. Люди часто спорят не о реальных фактах, а о своих проекциях, поддерживают своих не за истину, а из эмоциональных или идеологических побуждений.
7. Отношение к современным «предателям» и эмиграции
Обсуждается феномен новых волн эмиграции, в частности — отношение к иноагентам, открыто выступающим против страны. Гаспарян настаивает: соблюдение законов — базовая норма для всех, а помощь фронту или благие дела не могут служить индульгенцией перед законом. Он отмечает разницу между эмигрантами первой волны (боль за родину) и сегодняшними «уехавшими» (преобладает боль по благополучию).
8. Патриотизм, государственность и суверенитет
Автор выражает приверженность не конкретному режиму, а стране, однако подчеркивает: патриотизм — это не «служба режиму», а забота о будущем нации, на фоне сменявшихся политических эпох. Упоминается опыт мобилизации и личного выбора каждого, кто либо «встает в строй», либо остается в стороне.
9. Социализация и примирение после конфликта
Важный вопрос — как социум справится с возвращением людей с фронта и интеграцией тех, кто уехал или дистанцировался. Опасность возникновения новых внутренних конфликтов, «разрыва тузика», требует внимания к программам социализации и справедливому, но законному отношению к разным категориям сограждан.
10. Необходимость просвещения и личной ответственности
Гаспарян подводит итог: главное — расширять знание, не застывать в мифах и идеологемах, быть открытым к диалогу с историей и друг с другом. Призывает к чтению, самостоятельному изучению, потому что отсутствие знаний куда опаснее их избытка.
---
Выводы и философская рефлексия:
В беседе Армена Гаспаряна и ведущих метаметрики отчётливо звучит конфликт между стремлением к объективности и вынужденной ситуационной субъективностью. Историческая память общества разорвана мифами и противостояниями, а идентичность зачастую зиждется на полярных фантомах прошлого. Это создает хрупкую опору для понимания настоящего, ведь рационального осмысления недостаточно: общество предпочитает бороться со «своими» миражами, а не разбираться в сложности реальности.
Через рассуждения о памятниках, исторических фигурах и законах проявляется универсальная проблема: в любой системе (политической, исторической, личной) истина редко бывает линейна или удобна. Объективности по Гаспаряну — как и в философии — достичь невозможно полностью, но честная попытка предъявить разнообразные факты и субъективные позиции может приблизить к осознанности и, возможно, смягчению конфликтов.
Зрелое отношение к прошлому — это искусство интеграции: не разрывать историю на удобные куски, не делать из совершенных трагедий фетиши, а стараться видеть сложность, сохраняя память и трезвость взгляда. Это перекликается и с йогической осознанностью, и с научной честностью: допускать противоречия, не боясь их, быть открытым к непопулярным фактам, а не просто защищать свою идеологию.
Беседа демонстрирует хрупкий баланс между индивидуальной ответственностью, коллективной памятью и требованием социального закона. Сегодняшнее общество — как и любой отдельный человек — стоит перед тем же извечным вопросом: возможна ли «справедливость», если под ней каждый понимает что-то свое? Не превращаем ли мы прошлое в оружие борьбы с настоящим, забывая о его сложности и неоднозначности?
Завершая — открытый вопрос:
Можно ли научиться принимать свою историю во всей ее сложности — без идеализации и проклятий, с осознанной любовью и внутренней честностью, чтобы избежать повторения старых ошибок? Или, быть может, наше стремление к простым ответам — неизбежная часть человеческой природы, а истина так и останется процессом поиска, а не очевидным итогом?