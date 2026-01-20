Индустриализация и коллективизация 1930-х: жестокий прорыв или единственный шанс на выживание? Почему НЭП обрекал страну на катастрофу, как голод начала 30-х стал последним в русской истории и зачем миллионы крестьян уехали в города?

В новом выпуске цикла «История России: главное» Егор Яковлев и историк Кирилл Назаренко дают комплексный анализ великого перелома. Вы узнаете:

— Подлинные причины форсированной индустриализации: почему без неё СССР ждал крах

— Как была решена многовековая проблема аграрного перенаселения и что такое «скрытая безработица»

— Цена индустриального рывка: бытовые условия, паспортизация и социальные лифты

— Кем на самом деле были «кулаки» и почему коллективизация была экономически неизбежна

— Как за одно поколение аграрная страна превратилась в индустриальную державу

00:00 – Почему НЭП был обречён?

06:21 – Исторический контекст: СССР как первопроходец

09:55 – Демографический взрыв и аграрное перенаселение

13:48 – Бедность в деревне: отхожие промыслы и «аграрная безработица»

21:51 – Тупик аграрного общества и необходимость индустриализации

24:12 – Великое переселение: 20 миллионов из деревни в город

32:03 – Цена комфорта: бараки и будущие квартиры

38:17 – Коллективизация: изъятие продовольствия и падение уровня жизни

41:21 – Конкуренция за рабочие руки и роль заключённых

46:23 – Культ образования как главный двигатель перемен

52:10 – Миф о тотальном насилии: масштабы репрессивного аппарата

57:51 – Голод 1930-х: последний катастрофический голод в истории

01:07:49 – Оценки жертв голода: демографический парадокс

01:11:06 – Паспортизация: борьба с преступностью

01:15:51 – Новые стандарты жизни: отпуска, больничные, электричество

01:21:37 – Итоги: создание промышленной державы и цена Победы