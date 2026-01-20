Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Быть врагом американца – опасно, а вот быть его другом – фатально. Илья Титов

В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.

1. Личность Аль-Джулания и политический хаос в Сирии
Аль-Джулания (Ахмет Ашар), бывший джихадист и нынешний "временный президент" Сирии, — фигура весьма неоднозначная, символизирующая текучесть и непредсказуемость власти на Ближнем Востоке. Его путь — от боевика к государственному деятелю, и обратно к военачальнику — иллюстрирует хаотичность сирийской политики, где границы между врагом и союзником размыты.

2. Динамика международных альянсов и предательства
Тема предательств и переменчивости союзников, в частности — роль США: поддержка курдов обеспечивала американское влияние в Сирии, но, когда политическая выгода сменилась, курды были "брошены под поезд" ради новых договорённостей с Дамаском.

3. Слом курдской автономии
Крах проекта курдской автономии (Рожава) под давлением как сирийского режима, так и региональных игроков (Турции). Моментальная мобилизация и вывод курдских войск сменились зачистками и поглощением курдских структур сирийским государством, несмотря на формальные соглашения о мирном интегрировании.

4. Выигравшие и проигравшие
Из сложившейся ситуации выигрывает Турция, получая безопасность на границе и снижая риск появления "курдского вируса" у себя; Израиль оказывается в новой, возможно более опасной ситуации — если Сирия консолидируется, периметр хаоса, выгодный Тель-Авиву, рушится; Россия теряет часть влияния, западные союзники усиливают контроль над процессами. Однако "самым главным проигравшим" называют Израиль, чья стратегия окружающего хаоса пошатнулась.

5. Гипотеза о фатальности дружбы с Западом
Итоговый вывод иллюстрирует навязчивую мысль: быть врагом США опасно, быть их союзником — фатально. Курдский народ в очередной раз оказался жертвой чужих интересов после американских гарантий и последующего оставления их один на один с врагами.

6. Исторические аллюзии
Видео завершает рассуждение о том, что слепая вера в "западную крышу" напоминает про забвение собственной субъектности и повторение ошибок прошлого. Приводится ироническая цитата о Ленине и воспоминаниях из русской истории, усиливающая тему цикличности предательства и невечности власти.

Вывод и философская рефлексия:

В этой беседе прослеживается тематика субъективности политической "истины": кто сегодня союзник, завтра — предатель, и наоборот. Привязанность к идеализированным образом (“надежный покровитель Запада”, “героический борец за свободу”) делает политических акторов заложниками чужих проектов и иллюзий. Курды, надеясь на американские гарантии, проигнорировали практичный подход прагматики, теперь вынуждены вновь отражать жестокую реальность.

Динамика геополитики в Сирии здесь напоминает и эволюцию психики индивида: вера в идеалы и внешние опоры на определённом этапе может быть конструктивной, но одних обещаний мало для выживания в мире меняющихся сил. Подобно тому, как нейросети склонны переобучаться на небольшой выборке данных, так и локальные элиты, полагаясь на сиюминутные выгоды, теряют устойчивость, когда глобальный "алгоритм" меняется.

Вопрос, как относиться к собственной идентичности и выбору союзников, — универсален. Само стремление найти "вечно надёжного" союзника в политике или в личной жизни ведёт к фатальным разочарованиям. Реальность требует гибкости, осознанного принятия сложностей и отказа от иллюзий финальной безопасности.

В итоге возникает вопрос:
Где проходит грань между прагматичным союзом и разрушительной зависимостью, и как научиться видеть в нем не только свою выгоду, но и осознавать уязвимость собственных ожиданий?
Это касается не только ближневосточной политики, но и нашей повседневной жизни, где поиск абсолютной стабилизирующей опоры зачастую оказывается источником самых глубоких предательств.
Источник: https://rutube.ru/video/9453088ef55e831af838e660649fbb72/
