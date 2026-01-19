Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206

В гостях у Александра Колпакиди — историк и писатель Сергей Кредов. Фигура Феликса Дзержинского обросла тоннами лжи. Нам говорят о «палаче», но молчат о том, что именно он запрещал пытки в ВЧК и вытаскивал страну из экономической ямы.

00:00 Дзержинский: Палач или Государственник?

01:40 Снос памятника: Признак того, что Россия не суверенна

04:17 Как раздували масштабы репрессий в Перестройку

12:10 Почему Ленин выбрал именно Дзержинского?

15:31 Сенсация: Инструкция 1918 года о запрете насилия

20:15 «Не пытать»: Дистанция от методов царской охранки

21:16 Разоблачение: Дневники Мельгунова против его же книг

26:10 Белый террор как система: Корнилов, Деникин, Колчак

28:24 «Пила» террора: когда и почему начинались расстрелы

35:15 Задел ли террор обычных людей?

45:47 Экономическое чудо: Как чекист Дзержинский спасал заводы

49:11 Металлургия и цифры: Феликс как бухгалтер НЭПа

52:18 Эксклюзив: Анонс книги о сионизме

