ЖЕЛЕЗНЫЙ ФЕЛИКС СПАС ЭКОНОМИКУ: Как глава ВЧК поднимал заводы в НЭП | Колпакиди и Кредов

В гостях у Александра Колпакиди — историк и писатель Сергей Кредов. Фигура Феликса Дзержинского обросла тоннами лжи. Нам говорят о «палаче», но молчат о том, что именно он запрещал пытки в ВЧК и вытаскивал страну из экономической ямы.

00:00 Дзержинский: Палач или Государственник?
01:40 Снос памятника: Признак того, что Россия не суверенна
04:17 Как раздували масштабы репрессий в Перестройку
12:10 Почему Ленин выбрал именно Дзержинского?
15:31 Сенсация: Инструкция 1918 года о запрете насилия
20:15 «Не пытать»: Дистанция от методов царской охранки
21:16 Разоблачение: Дневники Мельгунова против его же книг
26:10 Белый террор как система: Корнилов, Деникин, Колчак
28:24 «Пила» террора: когда и почему начинались расстрелы
35:15 Задел ли террор обычных людей?
45:47 Экономическое чудо: Как чекист Дзержинский спасал заводы
49:11 Металлургия и цифры: Феликс как бухгалтер НЭПа
52:18 Эксклюзив: Анонс книги о сионизме

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Образ Феликса Дзержинского
- Дзержинский представлен не только как глава ВЧК и символ "красного террора", но и как многогранная личность с глубоким гуманизмом и ответственностью.
- Его ранние годы, мечта стать католическим священником, родственные связи с католической церковью формируют в нем типаж человека-миссионера, страстотерпца, преданного идее, но не фанатика.
- Его путь отражает эволюцию многих революционеров, прошедших от религиозности через протест к новой вере – идее социальной справедливости.

2. Красный террор и его мифология
- В истории часто идеализируется или демонизируется "красный террор", делая из большевиков чудовищ ради политических или идеологических целей.
- Авторитетные источники (например, дневники Мельгунова) показывают, что масштабы террора были преувеличены, а реальная практика работы ВЧК отличалась от распространенных стереотипов: отсутствие массовых пыток, наказания по конкретным обвинениям, а не за “класс” или происхождение, применение смертной казни преимущественно к вооружённым противникам.
- Подчеркивается, что террор был реакцией на чрезвычайные исторические обстоятельства — гражданскую и мировую войны, интервенции, угрозы государственности.

3. Мифы о белом и красном терроре
- Противопоставление “эксцессов” белого террора и “системности” красного – ложное. Белый террор также часто приказывался сверху, с именными приказами не щадить противника, а количество жертв среди большевиков и сочувствующих достигало огромных масштабов.
- В источниках белого движения содержащиеся цифры потерь красных завышены, фиксации имен и осознания масштабов трагедии мало.

4. Субъективность оценки террора
- Обычные люди во многом не испытывали “животного” страха перед ВЧК, ощущая скорее облегчение от прекращения произвола в условиях бардака и войн.
- Переживания самих чекистов и партийных деятелей (в том числе Дзержинского) зачастую были драматичны и противоречивы, но они руководствовались не жестокостью, а чувством долга и ответственности перед судьбой страны.

5. Созидательная деятельность Дзержинского
- Помимо органов безопасности, Дзержинский сыграл ключевую роль в восстановлении экономики советской России, возглавляя ВСНХ (Высший совет народного хозяйства).
- За короткие четыре года под его руководством удалось вернуть промышленность к докризисным показателям, осуществить переход к НЭПу, мобилизовать специалистов вне зависимости от политических взглядов.
- Его подход характеризовала математическая строгость, деловитость, искреннее стремление к улучшению жизни.

6. Идеологические споры и манипуляции историей
- Мифология о Дзержинском и “красном терроре” стала средством современной борьбы против памяти о советском прошлом, часто с опорой на тенденциозную литературу (например, Мельгунов, Солженицын).
- Признаётся опасность односторонних оценок, идеализаций и упрощений. История сложна, и многие участники событий переживали острый внутренний конфликт между гуманностью и необходимостью принимать суровые решения ради выживания общества.

7. Политико-национальный аспект
- Возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку рассматривается как символ восстановления национального суверенитета и освобождения от манифестаций манипулятивной истории.
- Подчеркивается, что критерий "кто за русский народ" определяется не риторикой, а действиями по сохранению и строительству государства.

8. План работы с историей
- Необходимость критичного отношения к идеологизированным источникам, осознания многообразия и противоречивости мотиваций исторических личностей.
- Понимание, что невозможно “построить счастье на обмане” – долг принятия правды, какой бы она ни была, и небезопасность спекуляций прошлым ради сиюминутной выгоды.

Вывод


В центре обсуждения — фигура Феликса Дзержинского, вокруг которой сплелись противоречивые мифы. С одной стороны, он предстает как символ эпохи жестоких потрясений, но с другой — как человек исключительной собранности, гуманности, способности к внутренней эволюции и огромного управленческого дарования. Историческая правда о событиях “красного террора” и становления советской государственности оказывается комплексной и многогранной: массовые страдания, внутренние противоречия, тяжелая необходимость выбора между гуманизмом и ответственностью за страну.

Особое значение приобретает способность отличать идеализированные модели (будь то “демоны революции” или “романтики белого дела”) от реалий, в которых люди руководствовались зачастую вынужденной прагматикой выживания страны, до последнего надеясь на возможность гуманного поступка. Дзержинский был не идеальным героем и не чудовищем — скорее, примером трагической и сильной личности, воплощавшей парадоксы русской истории.

И, возможно, главный вопрос, который вдохновляет к размышлению: насколько мы сегодня способны выносить суждения о прошлом, не подменяя его мифами — и есть ли у современной истории шанс быть не инструментом политической манипуляции, а школой подлинного личного и общественного взросления?
