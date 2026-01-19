Вы так престиж профессии повышаете и боретесь с некомплектом?
Это избивают полицейского. В отделе ГИБДД в Краснослободске. А теперь инспектор проходит по делу обвиняемым.
История такая. 19 мая прошлого года в отдел пришли братья Пастуховы – Николай и Михаил. Один служил когда-то в ГАИ, другой в Росгвардии. Пришли они на разборки. Да, в отдел. Инспектор Михаил Колмаков ранее составил протокол об административном правонарушении в отношение знакомого Пастуховых. Водитель управлял МАЗом, не пристегнув ремень безопасности, а также не накрыл сыпучий груз в кузове.
Братья Пастуховы сначала стали предъявлять претензии инспектору. А потом начали его избивать. Инспектор говорит, что отбивался чем под руку попалось, лопатой из служебного гаража. А вот в местной прессе это изложено так. “Сотрудник ДПС, вместо того, чтобы написать рапорт о произошедшем и действовать по закону, пошёл в служебный гараж, взял лопату и нанёс ею несколько ударов одному из братьев, причинив, тем самым, тяжкий вред здоровью. Мужчине диагностировали перелом височной области”. Я вот прямо чувствую, как эту фразу писали под диктовку понятно кого.
Со слов инспектора, он отбивался. Со слов Пастуховых, которые напали на него, он их избил. Слово против слова. Но братьев же двое было, видимо их слово оказалось весомее.
Так или иначе, на видео уже следующая часть истории. Братаны с лопатой заходят в отдел ГАИ вслед и начинают бить инспектора. Братьям Пастуховым вменили 318 статью УК, и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. А сотруднику полиции Колмакову предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью одному из братьев. Такой у него был тяжкий вред, такой тяжкий, что он сразу из под следствия на СВО уехал.
Теперь инспектору грозит до 5 лет лишения свободы. А вы же понимаете, почему инспектор не применял табельное оружие? Хотя были основания. А он просто знал, что начальство его сдаст и сделает крайним. У меня вопрос к руководству местной полиции: вы всерьез считаете, что это нормально когда у вас какие-то ухари избивают сотрудника прямо в здании и сотрудник же идет под суд? Вы так престиж профессии повышаете и боретесь с некомплектом? Рапорт он должен был написать о произошедшем и действовать по закону? По закону он должен был достать табельное орудие и пристрелить обоих. По закону, ему на помощь весь отдел должен был прибежать и пристрелить нападавших.
Уважаемые руководители Краснослободской полиции, вероятно, думают, что ничего страшного не произошло. Ну посидит парень сам же виноват. Ну да. Сдали своего сотрудника, не помогли, и не стыдно же. Вспомнилась классика. “Ты нас всех – живых и тех, что умерли, но бандитской пули не испугались,- всех нас ты продал! Из-за тебя, паршивой овцы, бандиты будут думать, что они муровца могут напугать”.
У инспектора на днях суд. Когда ему дадут пять лет, мы сразу увидим, как повысится престиж службы в полиции. Особенно в Мордовии.
Я не зря пишу постоянно, что пришло время нашему обществу защитить нашу полицию. Потому что так не может быть. В Америке представьте себе такую ситуацию? А? Не получается? Вот поэтому там в полицию конкурс.
Комментарий редакции
1. Суть конфликта:
В отделении ГИБДД в Краснослободске произошёл конфликт — два брата, имеющие опыт службы в ГАИ и Росгвардии, пришли «разбираться» с инспектором Михаилом Колмаковым из-за составленного им честного протокола на их знакомого.
2. Развитие событий:
Перепалка переросла в драку. По версии инспектора, на него напали, и он отбивался тем, что было под рукой (лопатой). По версии братьев и местной прессы — инспектор сам напал на них.
3. Правовая коллизия и последствия:
В итоге оба брата проходят по уголовной статье за нападение на полицейского, но в то же время сам инспектор обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью одному из братьев (несмотря на то, что пострадавший достаточно быстро уехал воевать).
4. Позиция руководства и общества:
Автор текста выражает негодование тем, что руководители полиции не поддержали подчинённого, по сути, «сдали» его, тогда как на самом деле, по закону, инспектор мог применить табельное оружие и действовать гораздо жёстче.
5. Проблема престижа профессии:
Автор иронизирует над тем, что подобные инциденты не только не способствуют росту уважения к полиции, но и демотивируют сотрудников, снижая привлекательность работы в органах.
6. Сравнение с западной системой:
Проводится сравнение с США, где престиж профессии полицейского гораздо выше, а нападение на правоохранителя немыслимо.
---
Вывод:
История, описанная в статье, поднимает несколько слоёв смыслов. На поверхностном уровне это типичный российский правовой и бытовой парадокс: полицейский, защищаясь при нападении, оказывается сам под судом. На более глубоком уровне — это иллюстрация кризиса институциональной поддержки и уважения к самой профессии, а также к исполнению закона. К общественной дилемме добавляется искажённое желание «справедливости», при котором не столько защита закона важна, сколько поиск крайнего — чаще всего среди своих.
Любопытно отметить, что такой феномен повторяется и в других профессиональных сообществах: вместо солидарности правит страх за свою «репутацию» перед вышестоящими, а значит — и беззащитность перед агрессией, желание «не высовываться». На языке психологии — модель «крайнего» и травма предательства группы. В терминах социальных систем — это сбой доверия между уровнями структуры.
Попытка автора активировать коллективную эмпатию и напомнить о важности защиты своей системы (полиции) от разрушения изнутри отзывает философский вопрос: может ли институт справедливости устоять, если его агенты не чувствуют внутренней общности и опоры? Нет ли здесь переклички с религиозным идеалом — когда пастырь должен защищать стадо не только от внешних волков, но и от предательства внутри?
Практический итог:
Система, чьи представители не ощущают поддержки, обречена на отток кадров, внутреннюю деморализацию и падение общественного престижа. Поддержка должна быть реальной, а не декларативной — как на уровне защиты внутри системы, так и в публичной коммуникации.
И открытый вопрос:
Возможно ли выстроить справедливую и уважаемую систему правоохранительных органов, если «правила игры» в ней размыты, а солидарность коллег — условна? И не ответственность ли это всего общества — определять, кого мы готовы защищать, а кого — сдавать на растерзание обстоятельствам? Как может измениться престиж профессии, если только внешний фасад меняется, а внутреннее доверие так и не появляется?