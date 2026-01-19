Это избивают полицейского. В отделе ГИБДД в Краснослободске. А теперь инспектор проходит по делу обвиняемым.

История такая. 19 мая прошлого года в отдел пришли братья Пастуховы – Николай и Михаил. Один служил когда-то в ГАИ, другой в Росгвардии. Пришли они на разборки. Да, в отдел. Инспектор Михаил Колмаков ранее составил протокол об административном правонарушении в отношение знакомого Пастуховых. Водитель управлял МАЗом, не пристегнув ремень безопасности, а также не накрыл сыпучий груз в кузове.

Братья Пастуховы сначала стали предъявлять претензии инспектору. А потом начали его избивать. Инспектор говорит, что отбивался чем под руку попалось, лопатой из служебного гаража. А вот в местной прессе это изложено так. “Сотрудник ДПС, вместо того, чтобы написать рапорт о произошедшем и действовать по закону, пошёл в служебный гараж, взял лопату и нанёс ею несколько ударов одному из братьев, причинив, тем самым, тяжкий вред здоровью. Мужчине диагностировали перелом височной области”. Я вот прямо чувствую, как эту фразу писали под диктовку понятно кого.

Со слов инспектора, он отбивался. Со слов Пастуховых, которые напали на него, он их избил. Слово против слова. Но братьев же двое было, видимо их слово оказалось весомее.

Так или иначе, на видео уже следующая часть истории. Братаны с лопатой заходят в отдел ГАИ вслед и начинают бить инспектора. Братьям Пастуховым вменили 318 статью УК, и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. А сотруднику полиции Колмакову предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью одному из братьев. Такой у него был тяжкий вред, такой тяжкий, что он сразу из под следствия на СВО уехал.

Теперь инспектору грозит до 5 лет лишения свободы. А вы же понимаете, почему инспектор не применял табельное оружие? Хотя были основания. А он просто знал, что начальство его сдаст и сделает крайним. У меня вопрос к руководству местной полиции: вы всерьез считаете, что это нормально когда у вас какие-то ухари избивают сотрудника прямо в здании и сотрудник же идет под суд? Вы так престиж профессии повышаете и боретесь с некомплектом? Рапорт он должен был написать о произошедшем и действовать по закону? По закону он должен был достать табельное орудие и пристрелить обоих. По закону, ему на помощь весь отдел должен был прибежать и пристрелить нападавших.

Уважаемые руководители Краснослободской полиции, вероятно, думают, что ничего страшного не произошло. Ну посидит парень сам же виноват. Ну да. Сдали своего сотрудника, не помогли, и не стыдно же. Вспомнилась классика. “Ты нас всех – живых и тех, что умерли, но бандитской пули не испугались,- всех нас ты продал! Из-за тебя, паршивой овцы, бандиты будут думать, что они муровца могут напугать”.

У инспектора на днях суд. Когда ему дадут пять лет, мы сразу увидим, как повысится престиж службы в полиции. Особенно в Мордовии.

Я не зря пишу постоянно, что пришло время нашему обществу защитить нашу полицию. Потому что так не может быть. В Америке представьте себе такую ситуацию? А? Не получается? Вот поэтому там в полицию конкурс.