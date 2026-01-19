“О новациях антисоветской пропаганды царебожников”. Е.Ю.Спицын на канале День-ТВ “Исторический клуб
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы
1. Смена форм антисоветской пропаганды:
Евгений Спицын отмечает, что после 1990-х годов официальная годовщина Октябрьской революции стала замалчиваться, а антисоветская пропаганда с либеральных позиций сместилась к монархическим и даже церебожническим (апеллирующим к сакральности самодержавия). В современных трактовках обе революции 1917 года часто преподносятся как результат западных заговоров, будто бы либералы и большевики лишь выполняли волю внешних сил.
2. Манипуляции историческими событиями:
Монархисты и церебожники пытаются объяснить революции исключительно западным влиянием, игнорируя внутренние причины. Либеральные интерпретации 1980–1990-х делали акцент на «настоящей» февральской революции как народном освободительном движении, выгодном буржуазии и ориентированном на Запад.
3. Интерпретации и факты:
Спицын подчеркивает, что современные монархические и церебожнические нарративы не подкреплены серьезными историческими источниками и противоречат даже мемуарам участников событий. Мифология о том, что февраль и октябрь — это помещения одной и той же пьесы западных режиссеров, не выдерживает критики с точки зрения фактического материала.
4. Причины революций — реальные социально-экономические проблемы:
Историк считает, что к 1917 году Россия была переполнена внутренними противоречиями: нерешённый аграрный вопрос, зависимость экономики от иностранного капитала, социальное напряжение, неэффективность реформ. Все это создало взрывоопасную ситуацию, которую невозможно было решить без радикальных перемен, — реальность не сводилась ни к внешнему заговору, ни к исключительно партийной работе.
5. Роль большевиков — отсутствие организующей силы в феврале:
До февральской революции большевики был организационно слабы, руководства не было на месте. Даже после революции исходили из меньшевистской оценки происходящего, пока Ленин не вернулся с апрельскими тезисами.
6. Значение советского периода:
Спицын утверждает, что именно советская эпоха вывела Россию на уровень мировых держав, тогда как дореволюционная Россия была превращена в сырьевой придаток других держав и оставалась погружённой во внутренние кризисы.
7. Критика церебожников и монархистов:
Отмечается поверхностность и противоречивость их позиции: прославляют монархию, игнорируя факты слабости монархического движения к 1917 году и противоречивое поведение высшего духовенства и генштаба в тот период, упрекают советскую власть в разрушении «тысячелетней империи» — но не признают роли самих монархистов и бюрократии в этом процессе.
8. Историческая память и фарисейство:
Особо выделяется лицемерие части религиозных деятелей, которые требуют раскаяния у других, но не признают двойственность и собственную ответственность (например, реакцию церкви на падение монархии).
---
Выводы
Беседа демонстрирует, как историческая реальность часто подменяется идеологическими конструктами, а поиски простой «вины» — запад или большевики, либералы или масоны — закрывают путь к глубокому анализу истинных причин перемен. Спицын подчеркивает, что внутренние социально-экономические проблемы оказались куда весомее любых внешних влияний, а популярные сегодня версии о «западном заговоре» или «масонской пьесе» лишь отвлекают внимание от серьезного разговора о реальных причинах распада империи и последовавших потрясениях.
Историк призывает опираться не на идеализированные образы прошлого, но на факты, признавать сложность и противоречия истории, не пытаться подгонять её под современные мифы — будь то монархические, либеральные или советские.
---
Практический и философский взгляд
Склонность к идеализации прошлого — универсальная черта человеческой психики, отражающая глубокую потребность видеть смысл и порядок в хаосе истории. Однако, как показывает этот разбор, такая идеализация чревата искажением истины и неспособностью извлечь уроки из реальных ошибок.
Если взять для аналогии современную работу нейросетей или алгоритмов машинного обучения — точность результата зависит не от готовой идеальной модели, а от множества итераций, анализа ошибок, признания и учета разнообразных факторов. Так и в истории: вместо окончательных «ответов» продуктивнее подход, который признает сложность, множество взаимовлияющих причин и необходимость критического взгляда на любые нарративы.
Но как быть с человеческой потребностью во «внутреннем смысле»? Можно ли построить общественную идентичность, не опираясь на мифы и идеализации, а принимая реальность со всеми её противоречиями и трагедиями? Или все-таки часть истины — в мифе как коллективной опоре, даже если он далек от факта?
И не является ли поиск единой историографической «правды» еще одной формой утешительного мифа — столь же недостижимой, сколь и необходимой для человечества?