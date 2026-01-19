Михаил Хазин о политическом общаке и расколе американской элиты
TG-канал Михаила Хазина: https://t.me/khazinml
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_hazin11.mp3
TG-канал Михаила Хазина: https://t.me/khazinml
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/getaudio/interview_hazin11.mp3
Комментарий редакции
1. Общак как ключ к пониманию политической и экономической власти.
Хазин раскрывает понятие "общак" не только как феномен криминального мира, но и как универсальный механизм накопления и распределения ресурсов внутри любых властных (в т.ч. политических) группировок. Общак — это не личные деньги хранителя, а анонимизированный коллективный фонд, служащий обеспечению влияния и порядка внутри группы.
2. Феодальная структура власти и конкуренция элит.
Мир политической власти — это всегда сложная сеть малых организованных групп, выстраивающих иерархии по феодальному принципу: наверху главные фигуры и их вассалы. Аналогии с криминальным "воровским" устройством демонстрируют: на всех уровнях власти деньги аккумулируются и перераспределяются схожим образом, обеспечивая возможность вести борьбу между разными кланами.
3. Механизмы наполнения общака: экономические и политические каналы.
Пополнение общаков осуществляется через злоупотребление госресурсами, коррупцию, откаты и финансирование лояльных структур. Классический пример — фонды крупных политических игроков вроде Сороса, оборонные бюджеты, профсоюзы (как в случае строительства Лас-Вегаса на «профсоюзные» деньги), Голливуд (отмывание/капитализация через киноиндустрию).
4. Кризис системы — дефицит денег, рост долговой пирамиды и нарастающий конфликт среди элит.
В сложившейся ситуации глобального долга нарастают темпы эмиссии денег, но денег для всех не хватает: долговая пирамида становится неустойчивой, а борьба за доступ к источникам наполняемости общаков обостряется. Это порождает риск масштабных социальных и политических потрясений, вплоть до гражданских войн.
5. Столкновение между элитами США: контроль над ФРС как решающий момент.
Главный конфликт — между группировками, контролирующими эмиссию долларов (либеральная элита, Демпартия, финансируемая через ФРС) и антиэлитами (условно Трамп и его сторонники), претендующими на переформатирование системы снабжения ресурсами. Обретение контроля над источниками эмиссии становится вопросом политического выживания.
6. Опыт СССР и современная Европа: смена элитных моделей и риски социального взрыва.
Сравнивая разные социальные модели, Хазин показывает, как исчезновение среднего класса (к примеру, в США), обострение межгрупповых противоречий (националисты против мигрантов в Европе) и отрыв властных элит от масс подталкивают систему к хаосу.
7. Полиакториальность и матрица взаимодействия элит.
Невозможно объяснить мировую и внутреннюю политику через простое деление на государства — нужно видеть многоуровневую "матрицу" групп и их интересов, взаимодействий, соперничеств. Каждый актор играет свою партию в перебалансировке власти и ресурсов.
8. Российская специфика: криминальный опыт и западные механизмы — схожесть структур.
Российская политика имеет свои отражения «общака», но в целом устройство элитных институтов (воровские, олигархические, государственные) во многом универсально и сопоставимо с западными примерами.
9. Практическая неустранимость теневых институтов и коррупции.
Власть всегда тяготеет к неформальным институтам финансирования (даже при попытках "вычистить" преступность возникает анархия, что вынуждает восстановить теневые структуры).
10. Вызовы для будущего: маргинализация, обострение конфликтов, риск обрушения мира привычного порядка.
Ожидается дальнейшее ослабление среднего класса, рост нищеты, обострение конкуренции за ресурсы между группами, приводящее к потенциальной гражданской войне в США, формированию "арен сражений" в Европе и более жестким сценариям в мировой политике.
---
Философско-прагматический анализ и выводы
В центре всей беседы лежит мысль о циклической и неизбежно повторяющейся схеме распределения власти, где "общак" — это архетипический инструмент, присутствующий в любой закрытой системе: от мафии до федеральных органов и международных корпораций. Такой взгляд влечёт за собой двойственное ощущение — с одной стороны, неприятие романтизированных представлений о политике как о служении общему благу, с другой — принятие реалий, где конкуренция элит всегда обслуживается теневыми потоками ресурсов.
Аналогия между криминальным и политическим устройством здесь предельно прозрачна: как и в нейросетях, которые обучаются на миллионах данных, так и в элитных структурах, устойчивость и стабильность достигаются благодаря постоянному внесистемному пополнению "энергии" — денег, связей, компромата. Но любая система, в отсутствие контроля извне, стремится к наращиванию внутреннего разрыва между ядром и периферией. Это проявляется в социальной дифференциации, коррупции и маргинализации масс.
Интересен и взгляд на "политическую матрицу": здесь отчётливо просматриваются элементы системного подхода — политика как пересечение многих групп с разными интересами, иногда объединяющихся, иногда вступающих в схватку. Такая динамическая модель ближе к сетевым теориям или сложным адаптивным системам, чем к линейной иерархии "правительства".
Неслучайно тема "кризиса среднего класса" занимает столь важное место в рассуждениях: социальная ткань расползается, а традиционные каналы легитимной мобильности оказываются недоступны для большинства. Следовательно, доступ к "общаку" или хотя бы к его остаткам становится вопросом буквально выживания.
Истинность такой картины — вопрос открытый. Насколько субъективна оценка Хазина? С одной стороны, многое подтверждается фактами истории: сращение элит и теневых денег, постоянное воспроизводство олигархических структур от СССР и мафии до Голливуда и ФРС. Но не возникает ли здесь опасность тотального цинизма и отказа от идеалов? Можно ли, принимая теневую структуру как правило, не впасть в фатализм — и не лишить людей веры в возможность перемен?
В чём прагматическая польза такой рефлексии? Прежде всего — в трезвом отношении к политическим идеализациям, в умении видеть структуру власти за риторикой о демократии и общественном благе. Но это не повод отказываться от личной ответственности за собственные выборы, как бы скептично мы ни относились к "общакам".
---
В завершение — открытый вопрос:
Если реальная политика всегда строится на неявных ресурсах и тайных групповых интересах, возможно ли создать социальную систему, в которой "общак" будет служить не поддержанию клановых привилегий, а общественному развитию? Или сама природа власти делает это невозможным — и каждый новый виток истории будет возвращать нас к старому теневому сценарию?