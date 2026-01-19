Ключи Захара. Кризис в литературе и выход из него
2025 год был богатым на события в литературном мире. Одно из главных – перезагрузка Союза писателей России. Его новым руководителем стал Владимир Мединский. Раздробленное писательское сообщество заговорило на "одном языке". В литературу пришли люди из большой политики: Маргарита Симоньян и Александр Журавский. В их произведениях отразился тревожный дух нашей эпохи. Новое дыхание получила детская литература, воспитывающая подрастающее поколение.
Какие книги можно считать главными литературными событиями 2025?
Комментарий редакции
Ключевые идеи и тезисы обсуждения
1. Кризис современной русской литературы и его симптомы
- Настоящее состояние литературы (особенно детской) обозначено как кризисное: отсутствуют мощные тексты, способные стать событием, а сама сфера часто уходит от реальных проблем современной России.
- Кризис проявляется как во «взрослой» литературе — скудность прорывных произведений, разобщённость, взаимные баррикады между идеологическими лагерями, так и в детской: деградация, отсутствие новых значимых авторов, навязывание чуждых ценностей и идеологий.
2. Вмешательство политики в литературу
- Новое явление — приход в литературу фигур из крупной политики: Симоньян и Журавский написали масштабные антиутопии про цифровизацию и будущее России, при этом из разных мировоззренческих позиций (одна — мрачный пессимизм, другой — оптимизм).
- В прошлом политика и литература существовали параллельно; сейчас их соединяет общая тема будущего, но отдача от этих текстов пока неочевидна.
3. Кризис детской литературы
- Русская (и советская) детская литература была когда-то неотделима от взрослой, имела контекст и участвовала в обсуждении национальных и исторических тем: дети воспитывались на произведениях, где соединялись весёлое, острое, серьёзное, жизненное.
- Сейчас наблюдается а) засилье поверхностной, уводящей от реальности литературы (часто навязываемой «либеральными» авторами), б) отсутствие подключения к современности (детский текст боится или игнорирует конфликтную, но живую реальность времени – вроде СВО, Донбасса, исторических травм и перемен).
- Была попытка возрождения — отдельные патриотические авторы, комиксы про русских супергероев, историко-популярные книги, но эти явления пока маргинальны, их мало, они не стали массовым явлением.
4. Разрыв между реальностью и литературой
- В прошлом детская и взрослая литература были переходными: можно было читать и тем и другим, тексты были универсальны — от Гайдара до Каверина, от советской реальности к частной жизни.
- Сейчас происходит искусственное размежевание и вытеснение темы реального (войны, истории, проблемы современного бытия), что приводит к тому, что детская литература либо становится «стерильной» и «контекстно пустой», либо уходит в жесткую пропаганду/идеологию.
- Вокруг буквально «прокладывают колючую проволоку» между детским и взрослым миром — литература теряет мост между поколениями и смыслами, тогда как соединять надо через опыт инициации — перехода ребёнка во взрослую реальность, как это делали великие авторы прошлого.
5. Кризис премиального и критического поля
- Литературные премии потеряли свой культурный вес: процессы обсуждения затухли, большой спор исчез, премиальная система стала инертной и не рождает новых ориентиров, не формирует дискуссий и нового авторитета.
6. Поиски выхода: что помогает преодолеть кризис
- Названы отдельные авторы и тексты, которые пытаются вернуть литературу к корням — работающие на стыке детского/взрослого, современного/исторического.
- Важны примеры комиксов (русские супергерои), новых исторических или патриотических текстов (Проханов, Иванов, Филиппов, Троицкая): они показывают, что возможен синтез важной современности, национального мифа и интересного сюжета — но это явление редкое, элитарное, не массовое.
7. Культурная ответственность и идеологический тупик
- Детская литература — предмет государственной заботы, рыночек здесь не решает: если не уделять особого внимания, ничего живого не возникнет.
- Но и попытки воспроизведения прежней идеологической модели (православие, дидактика) показывают свою ограниченность и скуку: дело не в формальных лозунгах, а в умении говорить с ребёнком и взрослым на живом языке о настоящем опыте.
- Страна не самая читающая, связь между поколениями ослабла, и при отсутствии «скрепляющей» основы книги становятся проводниками любых — часто скрытых — идеологий.
Вывод и практические идеи
Кризис современной отечественной литературы — не просто «упадок», а симптом глубоких сдвигов: разобщённости культурных и идеологических сообществ, потери преемственности между поколениями, ухода литературы от реального опыта и национального мифа. Особенно ярко это видно в детской литературе, где разрыв с действительностью делает текст либо стерильным, либо маргинальным.
Однако, как показывают названные примеры — история знает способы преодолеть такой разрыв. Классические детские и взрослые книги объединялись одной почвой: честным разговором о современности, об инициации, об историческом времени. В ХХ веке именно через литературу шло воспитание нации — не в последнюю очередь через живые, а не стерильные тексты.
Сегодня попытки нового синтеза пока единичны, но опыт авторов вроде Иванова, Проханова или появление патриотических комиксов показывают: выход возможен. Необходимо вернуть литературу в поле живого осмысления современности: пусть это будет разным языком, пусть через эксперимент, но с уважением к национальной памяти и честным интересом к настоящему. Как для детей, так и для взрослых, нужна литература, не отделённая от жизни и от истории, осмысляющая реальную боль, вызовы, и возможности времени.
В завершение, вопрос, оставляющий пространство для ваших размышлений:
Можно ли в современном мире — при наличии множества идеологий, травм истории, конфликтов и разобщённости — создать литературу, которая объединяет поколения и становится мостом между детством и взрослостью, между прошлым и будущим, не впадая ни в стерильную дидактику, ни в пропаганду? Где сегодня, на фоне цифровых перемен и культурных войн, проходят пути к настоящей художественной правде — и как самим нам научиться видеть, различать и поддерживать такие тексты?