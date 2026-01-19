Борис Марцинкевич детально разбирает критическое состояние энергетики Украины, противопоставляя официальные заявления Киева реальным техническим данным по генерации и распределению мощностей. Анализируем ситуацию ТЭЦ в Киеве, Одессе, Харькове и Днепре, объясняя причины дефицита тепла и света. Вы узнаете схемы перетоков электроэнергии через подстанции 750 кВ, возможности импорта из Евросоюза и почему ремонт оборудования зимой практически невозможен. Подробнее в новом видео

00:00 Киев ЗАМЕРЗАЕТ: Кличко призвал жителей покинуть город

00:49 Что с АЭС Украины? Разбор заявления Шмыгаля

01:52 Анализ энергосистемы Украины: ключевые регионы

02:50 Туман войны: как верить новостям об энергетике

03:14 Разбор ТЭЦ Киева: какие станции под ударом?

04:15 Откуда Киев берет электричество: АЭС и ГЭС

04:45 Как устроена энергосеть Киева: подстанции и кольцевая система

07:03 Эвакуация из Киева: предложение Кличко и суровая реальность

07:53 Ремонт энергосистемы: когда всё починят? Мнение экспертов

08:36 Вода и отопление в Киеве: работа на резервных генераторах

10:11 Энергетика Одессы: ситуация в главном порту Украины

13:08 Харьков под ударом: полный анализ энергосистемы города

15:08 Энергетика Днепра: спасает угольная генерация

17:11 Связь с Запорожской АЭС: критически важная линия

19:28 Как выживает Украина: импорт электроэнергии из Европы

20:22 Бурштынский энергоостров: ключ к стабильности системы

22:11 Итоги: за счет чего держится энергосистема Украины

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #украина #россия #путин #сша #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe ukraine