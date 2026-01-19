Дороги Германии я потоптал изрядно. Был в Лейпциге, Вюнсдорфе, не считая малых селений. Не пешком и не на автобусе как турист, а на танке Т-55, с которого пересел на Т-62. Тут с учётом подлых реалий новейшей истории придётся кое-что напомнить. Группа советских войск в Германии (ГСВГ) — оперативно-стратегическое формирование Вооружённых Сил СССР, дислоцировавшееся в ГДР. Подчеркиваю: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ! Первоначально штаб Группы войск размещался в Потсдаме, а в 1946 году был переведён в пригород Берлина — Вюнсдорф. Место выбрано не случайно. Именно там во времена нацистской Германии базировалось Верховное командование сухопутных войск Вермахта. Немцы должны были помнить, что именно СССР сломал шею фашистскому монстру. Горжусь, что именно я в Вюнсдорфе нёс охрану Центрального Штаба ГСВГ. Хотя лично видел, что в охране с военной точки зрения большой нужды не было. Даже на 1991 год, год Великого Предательства, в Германии стояло шесть наших армий: 1-я гвардейская танковая армия (Дрезден); 2-я гвардейская танковая армия (Фюрстенберг); 3-я общевойсковая армия (Магдебург); 8-я гвардейская общевойсковая армия (Нора);

20-я гвардейская общевойсковая армия (Эберсвальде-Финов); 16-я воздушная армия (Вюнсдорф). Танковые и общевойсковые армии включали в себя по 4 дивизии. Даже без потенциала стран Варшавского Договора только последнему из сумасшедших могло придти в голову поднять оружие против СССР… Да и гнать нас из Европы открыто, на международной арене, было чревато для антисоветских голосов из любой точки земного шара. Выводить советские войска из Германии начали по плану Горбачева, предусматривавшего одностороннее сокращение численности ВС СССР. Так что гидра, терзающая нас по сей день, вызрела изнутри…

Был у ГСВГ и свой гимн:

Майским утром в 45-м,

Завершив с Победой трудную войну,

Пол-Земли пройдя, советские солдаты

Принесли в Берлин весну!

Вместе с украинцами, ребятами фактически из всех республик Союза мы пели:

Знамя славы фронтовой над нами реет —

Знамя братьев и отцов!

…В честь освобождения Германии от нацизма в небольшом немецком городке Шверин был установлен советский танк Т-34. В этом не было ничего удивительного, ибо тогда победу советского народа чтили везде. Удивительна была только надпись на машине - "Befreit uns noch mal", что в переводе с немецкого на русский означает "Освободите нас еще раз". В 91-м году, когда изменники Советской Родины сбросили с Кремля Знамя братьев и отцов, танк убрали. Но фото осталось одним из элементов информационной войны. С началом СВО «танковую» тему попытались использовать «укропы» в 2023 году. Припёрли в Берлин и установили перед посольством РФ подбитый русский танк. Сделать такое без поддержки властей Германии было невозможно. Надеялись, что немцы будут рады видеть машину, в которой сгорел весь экипаж. Но оказалось, что в районе Берлина, где был установлен танк, люди скупили абсолютно все гвоздики, чтобы почтить память погибших. Акция переросла в настоящий митинг – берлинцы пели «Катюшу»! Конечно, случилось это не само собой. Насколько я понял из отрывочной информации, началось с того, что Ян Гагин, советник главы Донецкой Народной Республики, утром привёл двух девочек с цветами. Сработало, как детонатор. «Те, кто хотел этим глумлением повлиять на общественность Берлина, был посрамлен, у них ничего не получилось. Украинский флаг с танка сорвали и сбросили за землю», - рассказывал потом Гагин. Не от Москвы пришёл импульс, а от восставшего Донбасса!

Чтобы понять трудовой народ Европы, большого ума не надо. Попав в Евросоюз, все страны потеряли суверенитет. Сперва их лишили военного суверенитета, когда всех загнали в блок НАТО. Вторым шагом было закабаление в Евросоюзе. Эти страны потеряли суверенитет во внутренней и внешней политике. Они перестали принимать самостоятельные решения - стали колонией США. Трамп того и гляди раздербанит Евросоюз, если не будет абсолютного подчинения. Из россиянских СМИ это понять невозможно, однако народы Европы тяготеют к России. Как бы не закидывали наши мозги и души «соловьиным помётом» россиянских СМИ, там проводятся митинги, звучат высказывания за Россию. На фото, которое я взял у Александра Майсуряна, демонстрация в Берлине. Это 2016 год. Среди изображённых на плакате – Эрнст Тельман, Томас Санкара, Сальвадор Альенде, Муамар Каддафи, Роза Люксембург, Карл Либкнехт, Алексей Мозговой, Павел Дрёмов, Че Гевара, Ульрика Майнхоф и другие борцы за Свободу и Справедливость. Мозгового и Дрёмова я выделил не случайно. Каддафи – это Северная Африка. Че Гевара – Латинская Америка, Санкара – Западная Африка. Альенде – Южная Америка. Мозговой и Дрёмов – Россия. Тот и другой – наследники СССР, потомки победителей фашизма. А если чуть глубже в историю – наследники Великой Революции, положившей начало реализации извечной мечты человечества о Справедливости. Если ещё дальше – это потомки непобедимых и свободолюбивых скифов. С Запада извечно шла экспансия насилия и сатанизма, прикрытого крестом, а с Востока – иное. Ещё во времена Аттилы в пятом веке перепуганный Ватикан правильно назвал это иное - «Бич Божий». Россия – это уникальное место с уникальными народами, которые рабство не переносят на дух. Да, был короткий период крепостного права, но не на всей территории. Тем более печально, возмутительно и позорно то, что многие потомки тех, кого пороли в конюшнях, продавали по цене собак, уже третье десятилетие поливают грязью всё советское, воспевают царский период на Руси. Ясно главное: монархистов и черносотенцев поддерживает выморочная власть нравственных уродов, захвативших Кремль в 1991-1993 годах. На наши деньги!

…Историческую память выжечь очень трудно. Человек труда помнит, кто освободил Европу от ига нацистов. И сейчас они предполагают, что только Россия вновь может спасти Европу от ига фашизма - теперь уже американского. Не всем же видно, что в самой РФ пока процветает нечто подобное неофашизму. И всё равно Россия даже сейчас - один из немногих в мире оплотов нормальных человеческих ценностей, о которых ностальгирует Европа. Митинги протеста против НАТО и отправки оружия на Украину были даже в испанской столице - Мадриде. А в той же Германии прошла акция протеста перед базой ВВС США в Рамштайне. Митингующие несли плакаты среди которых "Мир с Россией".

…Владимир Путин поздравил с Новым 2026 годом ряд мировых лидеров. Лидеры постсоветских территорий – это само собой. Хотя Прибалтийские страны, Грузия и Молдавия в этот список не попали. Можно насчитать всего два десятка стран дальнего зарубежья, которые отмечены как дружественные. Из них больше половины - представители социалистического блока, либо страны, прямо декларирующие в качестве цели построение социалистических режимов. Индия не имеет глобального проекта, но по Конституции считается «суверенной социалистической Республикой». Антисоветчики, как и руководство РФ, не хотят видеть: основной состав сочувствующих нам на планете – тяготеющие к мировому социалистическому блоку. Ядром его был СССР, заслуги которого сказываются по сию пору. А вся официальная пропаганда РФ упорно «мочит» советское, отталкивая последних друзей. Наши политики упорно врут, будто отношения РФ и КНР подняты на небывало высокий уровень. Но Китай – страна социалистическая, жёстко управляемая Коммунистической партией. Какие отношения по правде? Токсично-олигархическая РФ никому не нужна. Нужны только ресурсы.

С 1 января 2026 года Китай полностью остановил импорт электроэнергии из России. Действуя по жёсткому плану, КНР уже к декабрю 2025 года завершила первый этап трансформации, которая изменит не только глобальную энергетику, но и саму логику международных экономических связей. Установленная мощность его генерации достигла 3,75 тераватта — почти втрое больше, чем в США, и в шесть раз превышает аналогичный показатель России. Народная Республика уже сегодня производит электроэнергию не за счёт импортного топлива, а за счёт собственных, национальных, технологически контролируемых источников.

В ближайшие 15–20 лет российский уголь, нефть и газ могут оказаться в Китае просто ненужными. Не потому, что Пекин против Москвы, а потому что он больше не хочет зависеть от внешних поставщиков энергии. В 2025 году Китай выработал электроэнергии больше, чем США, Евросоюз и Индия вместе взятые. Особенно впечатляет атомная программа. На конец 2025 года в КНР уже действовали 57 реакторов общей мощностью 62 гигаватта, ещё 34 находятся в стадии строительства — это 61% от всех строящихся реакторов в мире. Все они основаны на собственной технологии, которая уже экспортируется за пределы Азии. При этом Китай контролирует не только станции, но и всю производственную цепочку. Он обеспечивает 85% мирового производства полисилиция, 97% выпуска ключевых химикатов для солнечных элементов и около 75% сборки инверторов и аккумуляторов. Это позволяет ему не просто развивать «зелёную» энергетику, но и экспортировать её как модель — в Африку, Латинскую Америку, страны АСЕАН. А что капиталистическая РФ, предавшая социалистический Союз, в котором была построена первая в мире АЭС, построен первый атомоход, («Ленин» его звали). Космический корабль, на котором первым в космос вышел советский офицер Юрий Гагарин, назывался «Восток». Сегодня доля возобновляемых источников энергии, которые основаны на использовании неисчерпаемых ресурсов окружающей среды, в российской генерации — менее 0,7%. Это не просто технологический разрыв, а позор, который напрямую транслируется в торговлю энергоресурсами. Дорогостоящие трубопроводные поставки, включая «Силу Сибири», всё менее конкурентоспособны. В мощных трубах скоро ветер будет свистеть. В буквальном смысле, если говорить о будущем, – деньги на ветер!

Никаких санкций или враждебности: дело в структурном уходе мировой энергетики от ископаемого топлива.

Безнадёга? Да, но только для отринувших Знамя братьев и отцов! Китай не может стать ядром Цивилизации созидателей на всей планете. Это место по праву, по исторической практике (критерий истины) и по теории принадлежит России. В концепции общественной безопасности (чисто Русская теория) есть понятия «многорегиональный блок» и «межрегиональный конгломерат», которые отражают разные типы развития цивилизаций. Многорегиональный блок — это суперсистема, возникшая в результате концентрации управления региональными центрами методом упреждающего вписывания. Выбор общецивилизационного вектора целей и выработка концепции его достижения не сосредоточены в каком-либо центре, а распределены по всему блоку. Не случайно я подчеркнул географию героев на плакате, который несёт молодёжь Берлина. У тех, кто из Европы – мечта, но единая. А за Мозговым и Дрёмовым – историческая практика. Классические примеры из истории – Блок Чингисхана, в котором не было даже границ между народами, Социалистический Блок Сталина. Наложите географическую карту и получите фактически один в один территорию Цивилизационного Блока народов с незападным культурным кодом. А там, на Западе – другое ядро, с рабовладельческим гноем – РИМ. РПЦ и прозападная власть Романовых веками таскали концепцию Москва – Третий Рим, пока носители этой гадости не получили по заслугам в 1917 году. И вот – опять?

Напомню теорию, реализацию которой мы видим на горьком опыте. Блок заинтересован в культурном разнообразии: в отличие от конгломерата, который замещает национальные культуры единой унифицированной псевдокультурой, вплоть до узаконенного гомосексуализма. Блок же поддерживает и помогает развиваться традиционным культурам. Не видели? Не знаете, что СССР поднял культуру сотен народов, писателей, поэтов которых мир мог никогда не знать?

Соборному интеллекту Блока гарантирована иерархически высшая поддержка.

Не знаете, что было отштамповано в металле на бляхах гитлеровцев, пришедших уничтожить большевиков и всех, кто не предал Социалистическую Родину? Не знаете, с кем на практике оказался Бог? Блок держится на этике: что должно, что можно, и чего нельзя ни в коем случае. Нельзя Родину предавать – смертная казнь как при Чингисхане, так и при Сталине.

И вот альтернатива: Межрегиональный конгломерат. Это тоже суперсистема, но возникшая в результате концентрации управления региональными центрами на основе разрушения их управления по полной функции и интеграции их обломков лидером-концентратором. Не видите на фоне «многополярности» сегодняшнего Концентратора? Всё по КОБе - управление в конгломерате подчинено единому межрегиональному центру, который осуществляет управление псевдоцивилизацией. Трамп обнажил типичный пример конгломерата, в котором есть единый управляющий центр, принимающий все решения, политике которого должны подчиняться все национальные центры. Нужно это нам и всем народам планеты?

Но конгломерат — несамодостаточная, зависимая структура, её КПД никогда не превосходит 100%, энергия насилия в итоге иссякает. В то время как блок — энерго-независимая структура, её потенциал выше 100% потому, что есть ресурсы на творчество. Не видели? Покажите хотя бы один союз народов с результатами СССР.

Только безнадёжно тупой аналитик сегодня не говорит о Новой Эпохе, о тектонических изменениях глобальной трансформации, в основании которых Космос. В 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин отметил тектонические процессы глобальной трансформации в своём выступлении на саммите ШОС.

Но впервые об этом сказано ещё двадцать лет назад в Русской концепции Победы с дерзким названием Небополитика. КОБ и Небополитика появились не за деньги, не на гранты, а бесплатно, от души, за Победу Родины, за Справедливость, ресурс на установление которой в соответствии с Законами Мироздания имеет только Россия. Народ на время оглох от выстрелов танков, разогнавших власть Советов во время бандитского захвата России, ослеп от ваучеров, на которые каждому обещали по «Волге» с запасными колёсами. Но сейчас-то он видит, куда приехали. Правда имеет удивительное свойство: её не скроешь, не посадишь в тюрьму, она прорывается через любые преграды. Кто тут сильней Всевышнего?

Эдуард Наипов,

Кострома