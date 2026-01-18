Независимо от того, кто сидит в Белом доме, США были, есть и остаются корпорацией хищников.
Захолустная Гренландия вдруг попала в эпицентр геополитики только по той причине, что США понадобилась эта территория. Многие объясняют это личными качествами Трампа – мол, только он может позволить себе такое.
Однако Трамп не делает ничего необычного для США, на самом деле это типичное поведение американского (а ранее британского) империализма. Если им нужна чужая земля или собственность, они без стеснения накладывают на неё свою лапу. Так они поступили с Мексикой, оттяпав у неё Техас и Калифорнию. Так они забрали Гавайи, Пуэрто-Рико, Гуам, Кубу.
Яркий пример – Филиппины, которые они в конце 19 века отобрали у Испании. Филиппинцы полагали, что американцы пришли освободить их от колониализма, а когда поняли, что это просто смена хозяина, то было поздно. Впрочем, они пытались сопротивляться и несколько лет вели партизанскую войну, в течение которой американцы убили около миллиона (!) местных жителей. Правительству США эта война стоила $600 млн и жизни более 6 тыс. военных.
«Мы не хотим быть американцами!», – кричат жители Гренландии. И это уже заслуживает уважения, поскольку в других странах находятся такие, кто готов продать свою Родину ради возможности стать американцем. Пусть наши небратья на Украине посмотрят на этих гренландцев, на то, как выглядит настоящий патриотизм и независимость.
Однако такая позиция вряд ли спасёт жителей Гренландии (на секундочку, формально европейцев) от участи американской колонии. Они обречены на то, чтобы стать частью США, лишь потому что волку хочется кушать. Собственно, это и есть традиционная политика США. Процитирую книгу “Нерассказанная история США” Кузника и Стоуна.
“Экспансионистские устремления США берут начало уже в первых британских колониях, первых поселениях, в их дальнейшем развитии и последующих завоеваниях. Именно эти устремления воплотились в лозунге «божественного предопределения» для нашей страны и отразились в доктрине Монро. Историк из Йельского университета Пол Кеннеди утверждает, что «с того момента, как первые поселенцы прибыли из Англии в Вирджинию и начали продвигаться на запад, родилась новая империалистическая нация, нация завоевателей» 10. Эта жажда захвата чужих земель и природных богатств, нередко сопряженная с истреблением целых народов, неизменно прикрывалась рассуждениями о высоких идеалах: преданности идеям свободы, бескорыстия, стремлением к прогрессу цивилизации. Точно так же дела обстоят и в наши дни”.
1. Империалистическая природа США: Автор рассматривает США как неизменно агрессивную и экспансионистскую державу, склонную к захвату чужих территорий независимо от того, кто занимает пост президента.
2. Событие с Гренландией: Пример интереса США к Гренландии объясняется не личностью Трампа, а исторически устоявшейся политикой расширения влияния.
3. Исторические примеры экспансии: В подтверждение упоминаются присоединение Техаса и Калифорнии, аннексия Гавайев, Пуэрто-Рико, Гуама, Кубы, захват Филиппин и масштабное насилие против местного населения.
4. Идеологическое прикрытие: Автор отмечает, что экспансия традиционно оправдывалась высокими идеалами (свобода, прогресс, божественное предназначение), что лишь маскирует реальные интересы — ресурсы, территории, выгодное положение.
5. Противостояние и патриотизм: Отдельно подчеркивается уважение к сопротивлению жителей Гренландии, выступающих против превращения в американскую колонию. Это противопоставляется другим народам, якобы готовым уступить ради личной выгоды.
6. Пессимистичный прогноз для Гренландии: Скептически оцениваются перспективы независимости — логика «волк всегда найдёт себе жертву» неизменно ведёт к тому, что США добьются своего.
Аналитический и философский разбор
Ключевой посыл статьи — идея исторической неизменности агрессии и корысти в американской (и шире — западной) политике. Можно рассматривать этот взгляд как пример философского релятивизма: не институты и личности, а некий безличный «импульс цивилизации» формирует политику. Такое мышление напоминает фатализм, в котором субъект (государство или народ) заранее лишён выбора.
Проводя междисциплинарную аналогию, можно сопоставить работу надгосударственных алгоритмов с активностью крупных IT-корпораций: они не зависят от рядового разработчика или даже руководителя — система, один раз настроенная на рост и экспансию, будет стараться монополизировать рынок, бессознательно воспроизводя аналогии с государственным империализмом. Можно вспомнить и про квантовое «наблюдение»: в зависимости от точки зрения наблюдателя события окрашиваются разными смыслами (освободитель или оккупант, прогресс или захват).
Исторически, стремление великих держав к расширению сопровождалось оправданиями, зачастую эзотерически окрашенными: доктрина предопределения, идеал просвещения, лозунг «цивилизаторской миссии». Но подобные оправдания — лишь культурный нарратив, за которым легко забывается простая реальность борьбы за ресурсы и власть.
Практическая глубина этого взгляда состоит в том, что нам стоит внимательнее относиться к любым видам идеализации, будь то отношения между странами или патриотизм. Взаимные мифы, которыми покрывают неприятные стороны реальности, лишь усугубляют непонимание и разочарование. Истинный патриотизм — не в декларациях, а в смелости признать уязвимость своей позиции и готовность защищать свою идентичность без идеализации агрессора или себя.
Вывод
Статья демонстрирует усталость от идеализаций и призывает смотреть на международную политику с позиций прагматизма и историчности. Она напоминает нам, что за громкими лозунгами о свободе или справедливости часто скрываются привычные механизмы борьбы за ресурсы. Тем не менее, стоит помнить, что субъективность взгляда автора очевидна: в любом обобщении всегда есть риск превратить сложную картину мира в набор ярлыков.
Существует ли объективное преступление или объективная правота в таких случаях, или мы всегда заложники сменяющихся нарративов? Возможен ли патриотизм, основанный на анализе и понимании, а не только на слепой вере в свой народ или вражду к другим? Как мы могли бы увидеть ту же самую историю глазами тех, кто оказался внутри этих процессов — не только как жертв, но и как субъектов выбора, пусть и не всегда великого?
Мы доверчивы и привыкли “судить по себе”.
Судить по себе о хищнике, могут только внутренние органы.
А вот не хрен наркокартели разводить: весь остров засыпан каким-то белым порошком. Готовьтесь к операции “Коттедж-2″.
https://dzen.ru/a/Xykqcw9n0miOMb_s?ysclid=mkje6oq2zt533112014
Если задуматься, а какая разница США предъявили заявку на Гренландию, что нам мешает в ответ на часть Швеции, Исландии, Финляндии заявку сделать, хоть на словах. Не пукать настороженно, а по хрущевски заявить – одобрям, да, мы за новый империалистический раздел мира. Тогда это будет по хозяйски. И пусть боятся, строят на Исландии укрепрайон, закладывают фугасы в Хельсинки.
Занзибар. Там климат курортный и с Танзанией в военном плане, думаю, проблем больших не будет. Можно к Океании ещё присмотреться, но в случае глобального потепления, там все утонет. Но на наш век хватит.
Это не поймут. США могут Австралию присоединить, только гимн поменяют. Но если РФ только заикнется о Хельсинке или Варшаве, попы порвутся по всей Европе. Они за лебедя посчитают эту утку.
Жаль ,я обрадовалась ,когда еще до СВО эта тема рассматривалась -выкупить у какого-островного ,бедного гос-ва,он сам предлагался бедняга, землю с теплой,красивой водой,океаном ..Так эти Чужие не пошли на это -себе берегут гады острова..Нагоняют ,как стадА на берег (жуткий,узкий ,перенаселенный до жути ,стоячие места уже продаются) Сочи и такой же в Севастополе ,вообще не предназначеный и непригодный для отдыха берег ,город может быть..Где это местечко Голубая бухта ,камерно,уютно -но это далекие и благословенные 90ГГ,милая Балаклава с чудным колоритом..А настроят курятников на Азовском ,уже нарисовали План ..Кто поедет -те кому не позволено ехать в красивые места..Лучше уж маленькая речка у Хутора..
а по чьему заказу и вложении инвестиций в разведение полей с маком ,или химозы это делается? Просто, иногда одни ,кто вложился в это ,упускают товар из рук ,перехватывают свои же ,поставив своего пРезидента ,тоже вложившись..Или вы верите в народноизбранных презиков ,может и страну какую-то назовете ,островок типа..Но рано или поздно ,и Россия в т.ч.прежние хозяева ,приходят за своим.Так и здесь вышло -Рыжий ковбой,нанятый инвесторами,изгнал Сити с Шанхаем ..Зачем России дергаться ??Это их дела ,львы дерутся и делятся..
п.с. про своего губернатора порадовал,если он не Хинштейн ,просто они (хинштейны) могут делать это ,опережая время и покупая лохторат,скоро выборы ведь ..
Это просто правильный капитализм, перерождающийся в империализм, а потом в фашизм. “Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.”. Владимир Бланк.
да -с этим соглашусь -уже фашизм.Кстати, в юности Дугин был сторонником именно его..И еще и основное -всякий изм и коммунизм ,увы,в т.ч -не наше изобретение ,это ИХ уздечки на народы..
И все же женечка не хитри и верно называй виновников и заказчиков этих безобразий ,которые имеют все ООНы и Гааги..
А наши дармоеды,даже некудышний ПАСЕ не покинули на всякий случай ,пока бюджет еще можно доить..
В книге про Энгельса читаем – прусское правительство заигрывает с пролетариатом чтоб пригнуть буржуазию А пригнув, нагибает рабочих. Это про правительства Европы 19 века. А что меняется сейчас? Та же схема, вначале скрутим барыгу, потом закрутим гайки. В этом смысле, учение как практика наблюдений весьма верно. В целом нужно признать что у борьбы за мир нет перспективы. Чем дальше в лес, тем толще партизаны.