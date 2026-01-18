Захолустная Гренландия вдруг попала в эпицентр геополитики только по той причине, что США понадобилась эта территория. Многие объясняют это личными качествами Трампа – мол, только он может позволить себе такое.

Однако Трамп не делает ничего необычного для США, на самом деле это типичное поведение американского (а ранее британского) империализма. Если им нужна чужая земля или собственность, они без стеснения накладывают на неё свою лапу. Так они поступили с Мексикой, оттяпав у неё Техас и Калифорнию. Так они забрали Гавайи, Пуэрто-Рико, Гуам, Кубу.

Яркий пример – Филиппины, которые они в конце 19 века отобрали у Испании. Филиппинцы полагали, что американцы пришли освободить их от колониализма, а когда поняли, что это просто смена хозяина, то было поздно. Впрочем, они пытались сопротивляться и несколько лет вели партизанскую войну, в течение которой американцы убили около миллиона (!) местных жителей. Правительству США эта война стоила $600 млн и жизни более 6 тыс. военных.

«Мы не хотим быть американцами!», – кричат жители Гренландии. И это уже заслуживает уважения, поскольку в других странах находятся такие, кто готов продать свою Родину ради возможности стать американцем. Пусть наши небратья на Украине посмотрят на этих гренландцев, на то, как выглядит настоящий патриотизм и независимость.

Однако такая позиция вряд ли спасёт жителей Гренландии (на секундочку, формально европейцев) от участи американской колонии. Они обречены на то, чтобы стать частью США, лишь потому что волку хочется кушать. Собственно, это и есть традиционная политика США. Процитирую книгу “Нерассказанная история США” Кузника и Стоуна.

“Экспансионистские устремления США берут начало уже в первых британских колониях, первых поселениях, в их дальнейшем развитии и последующих завоеваниях. Именно эти устремления воплотились в лозунге «божественного предопределения» для нашей страны и отразились в доктрине Монро. Историк из Йельского университета Пол Кеннеди утверждает, что «с того момента, как первые поселенцы прибыли из Англии в Вирджинию и начали продвигаться на запад, родилась новая империалистическая нация, нация завоевателей» 10. Эта жажда захвата чужих земель и природных богатств, нередко сопряженная с истреблением целых народов, неизменно прикрывалась рассуждениями о высоких идеалах: преданности идеям свободы, бескорыстия, стремлением к прогрессу цивилизации. Точно так же дела обстоят и в наши дни”.

Да, именно так. Независимо от того, кто сидит в Белом доме, США были, есть и остаются корпорацией хищников.