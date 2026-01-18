Подключай Kaspersky Premium на год со скидкой до 20%. А при покупке до 31.12 с моим промокодом MYGAP действует дополнительная скидка 10% https://kas.pr/mgp

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕССЕНДЖЕР!

Его создали для того, чтобы контролировать каждый чих всех граждан в стране. Постоянный мониторинг активности, который перерастет в мониторинг поведения с выдачей социального рейтинга и штрафам за нежелательные мысли. Это с одной стороны.

С другой стороны, это подручная национальная платформа, через которую удобно делать вообще всё, что умеют другие приложения по-отдельности. Чатиться, переводить деньги и даже связываться с государственными сервисами. Помощник для всех случаев жизни прямо у тебя в кармане

Вот примерно какие-то такие две полярные мысли возникают, когда говорят о национальном мессенджере. На самом деле, мы не знаем, что это такое. Мне кажется, что даже разработчики толком не знают, какие задачи он должен решать, чтобы пользователи перешли туда добровольно

НО все знают, что такой мессенджер есть в Китае. Неизбежно, поднимая эту тему, кивают на Китай и говорят: «Да это же как WeChat, вот у нас будет тоже самое».

А что это, тоже самое? Вот это «тоже» - это что? Именно таким вопросом мы задались. Чтобы понять, ЧТО же это «ТОЖЕ» такое, мы изучили историю ВиЧата. Как он стал национальным мессенджером? Какие законы ему помогли? Какая роль у государства?

Похож ли он на «наши российские аналоги»? Спойлер: в принципе да, если игнорировать все причины, обстоятельства, историю, создателей и функционал

Приятного просмотра

ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ – https://docs.google.com/document/d/1tC6CWOKyRt8L8dQOFoHoB48jXhKin4tsVa9CwHMA2-8/edit?usp=sharing

Навигация:

00:00 - Вступление

03:23 - ICQ ---) QQ

09:03 - Скопировал, но с кого?

22:36 - Нечестная конкуренция

26:01 - 35 мая

31:44 - Так же как в Китае

#Государство #Контроль #Цензура