Мессенджер Max – это аналог китайского WeChat. Но на самом деле это не так
==================================================================
==================================================================
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕССЕНДЖЕР!
Его создали для того, чтобы контролировать каждый чих всех граждан в стране. Постоянный мониторинг активности, который перерастет в мониторинг поведения с выдачей социального рейтинга и штрафам за нежелательные мысли. Это с одной стороны.
С другой стороны, это подручная национальная платформа, через которую удобно делать вообще всё, что умеют другие приложения по-отдельности. Чатиться, переводить деньги и даже связываться с государственными сервисами. Помощник для всех случаев жизни прямо у тебя в кармане
Вот примерно какие-то такие две полярные мысли возникают, когда говорят о национальном мессенджере. На самом деле, мы не знаем, что это такое. Мне кажется, что даже разработчики толком не знают, какие задачи он должен решать, чтобы пользователи перешли туда добровольно
НО все знают, что такой мессенджер есть в Китае. Неизбежно, поднимая эту тему, кивают на Китай и говорят: «Да это же как WeChat, вот у нас будет тоже самое».
А что это, тоже самое? Вот это «тоже» - это что? Именно таким вопросом мы задались. Чтобы понять, ЧТО же это «ТОЖЕ» такое, мы изучили историю ВиЧата. Как он стал национальным мессенджером? Какие законы ему помогли? Какая роль у государства?
Похож ли он на «наши российские аналоги»? Спойлер: в принципе да, если игнорировать все причины, обстоятельства, историю, создателей и функционал
Приятного просмотра
==========================================
ССЫЛКИ НА МАТЕРИАЛЫ – https://docs.google.com/document/d/1tC6CWOKyRt8L8dQOFoHoB48jXhKin4tsVa9CwHMA2-8/edit?usp=sharing
==========================================
Навигация:
00:00 - Вступление
03:23 - ICQ ---) QQ
09:03 - Скопировал, но с кого?
22:36 - Нечестная конкуренция
26:01 - 35 мая
31:44 - Так же как в Китае
#Государство #Контроль #Цензура
Комментарий редакции
Основные тезисы
1. Современная жизнь — мозаика сервисов и приложений
- Типичный сценарий дня рождения иллюстрирует, как люди задействуют множество цифровых инструментов: чаты, карты, банки, агрегаторы такси и доставки. В этом проявляется стремление к "единому окну" — супераппу, объединяющему разрозненные функции.
2. Китайский опыт: путь WeChat
- WeChat — пример такого супераппа, вобравшего мессенджер, социальную сеть, платежи, бронирование, доставку, услуги, госсервисы.
- История успеха WeChat не только в заимствовании западных технологий, но и в глубокой адаптации под специфические нужды китайского рынка (например, переход к хранению данных на сервере для пользователей интернет-кафе; внедрение голосовых сообщений для языковых особенностей китайского письма).
3. Развитие под влиянием конкуренции, а не только протекционизма
- Несмотря на распространённое мнение, успех WeChat был продиктован не только государственными блокировками западных сервисов (Facebook, WhatsApp, Twitter), но и наличием реальной конкуренции между локальными разработчиками, требовавшей постоянной эволюции продукта.
- Решающие инновации: миграция функций (голосовые сообщения, "люди рядом", shake-контакт), внимание к культурной специфике, грамотная интеграция дополнительных сервисов.
4. Двойственность государственной цензуры
- WeChat, превратившись в универсальный канал коммуникации, стал и инструментом тотального контроля: теневой цензоринг сообщений, возможность использования переписок в уголовных делах, присутствие партийных органов в компании.
- Цензура проявляется избирательно, тонко работая на смысловых связках (например, блокировка не отдельных слов, а смысловых сочетаний, связанных с нежелательными темами — протесты, уйгуры).
5. Западные аналоги и невозможность простого копирования
- Неудача клонирования китайской модели за пределами Китая объясняется невозможностью "пересадить" инновацию без учёта культурных, технологических и поведенческих факторов. Бизнеса без фундамента, сложного пользовательского опыта и школы конкуренции не существует — просто бюрократический протекционизм не создает великого продукта.
- Напротив, успех в цифровых рынках требует гибкости, ситуативного реагирования, тонкой работы с потребностями и постоянного развития.
6. Реальность цифровой уязвимости
- Современный цифровой мир несет не только удобство, но и все новые угрозы — мошенничество, фишинг, утечка персональных данных становятся обыденностью. Необходимость кибербезопасности — уже не роскошь, а базовая потребность любого пользователя.
7. Парадокс авторских страхов и иллюзий контроля
- Даже создатель такого гиганта как WeChat жил в страхе разрушения собственной империи: конкуренция не исчезает ни при каком масштабе, инновационный стресс и паранойя становятся внутренним топливом лидеров цифрового рынка.
---
Вывод и философское осмысление
Это видео — не только иллюстрация того, как технологии проникают в ткань повседневности, но и рассказ о природе изменений: культура цифровой среды строится не из абстрактных идеалов, а из практических решений, ситуативных инноваций и тонкого учета локального опыта. Супераппы вроде WeChat — результат не просто копирования, а сложного процесса адаптации идей под уникальные условия, что сродни работе скульптора с камнем: за кажущейся универсальностью скрыто множество скрытых связей и компромиссов.
Государственный контроль, возникающий по мере успеха таких платформ, подчеркивает амбивалентность цифрового прогресса: там, где рождается свобода коммуникации, тут же нарастает и возможность манипуляции, скрытой или явной цензуры, надзора за личностью. Подобно квантовой запутанности, где наблюдение меняет результат, так и здесь — любое действие, кажущееся простым (отправка сообщения, создание бизнеса), втянуто в сложную сеть смыслов, сил и последствий.
Не менее интересно наблюдать, как мечта о едином окне цифровых возможностей может оборачиваться ловушкой информационного тотализма: удобство никак не гарантирует защищенность или внутреннюю свободу, а распад человеческой жизни на цифровые сервисы делает опыт и субъективность еще более хрупкими.
И всё же, сама история Вичата подталкивает к парадоксальному выводу: инновации рождаются в моменты ограничения, а устойчивые платформы — в процессе преодоления ошибок, страхов и конкуренции, а не благодаря административным запретам или навязываемой унификации.
Открытый вопрос для размышления: