В 1936 году нацисты построили под Берлином «образцовый» концлагерь Заксенхаузен. За годы войны через него прошло до 200 тысяч человек, десятки тысяч были убиты. Среди узников были не только евреи, но и военнопленные, политические противники режима. В Заксенхаузене содержались канцлер Австрии Курт Шушниг, лидер украинских националистов Степан Бандера и сын Сталина Яков Джугашвили.

В этом выпуске Иван Будилов и Ксения Чепикова подробно разбирают:

— Механизм уничтожения: как в лагере убивали советских военнопленных в «бараке смерти» и кто из охранников лично расстреливал сотни людей.

— Послевоенная судьба палачей: как нацистских преступников судили в СССР и ФРГ, и почему многие вышли на свободу уже в 1970-е годы.

— Архивные документы: протоколы допросов, признания охранников и шокирующие детали «праздников» после массовых казней.

00:00 – Что такое Заксенхаузен

02:55 – Как создавались нацистские концлагеря

08:16 – Механизм уничтожения советских военнопленных

13:53 – Как убивали: от расстрелов до газовых камер

24:35 – Известные узники: Бандера, сын Сталина и другие

28:11 – Освобождение лагеря и первые суды

37:26 – Как нацистских преступников судили в ФРГ

55:48 – Примеры жестокости: дела охранников Зорге и Шуберта

01:02:25 – Почему палачи вышли на свободу: амнистии 1970-х

01:14:54 – Заключение: почему важно помнить