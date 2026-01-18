Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В студии — кандидат педагогических наук, тренер и общественный деятель Дмитрий Сагал. Система образования трещит по швам: школа перегружает детей, загоняя их к репетиторам, а вузы выпускают специалистов без мировоззрения. Как остановить этот конвейер и вырастить поколение победителей?

00:00 Спортсмен в науке: путь Дмитрия Сагала

02:59 Без денег и грантов: Как делать масштабные форумы на вере

04:52 Главные боли школы и ВУЗа

06:21 Гаджеты украли у детей общение

08:31 «Основы российской государственности»: пропаганда или необходимость?

10:14 Школа убивает: Перегрузка и потеря мотивации

21:46 Кризис наставничества: где найти «значимого взрослого»?

23:35 Служение vs Услуга: Корень зла в современном образовании

26:14 Репетиторство как параллельная теневая экономика

31:39 Проект «Русский фронтир»: память предков как фундамент

40:08 Инсайд: Кто войдет в «Правительство будущего 2045»?

44:25 Как не вырастить карьериста: фильтры для новой элиты

47:59 Социальные лифты против «золотых ложек»

55:36 Финал: У нас сильная молодежь, ей нужно помочь

#Сагал #Образование #Школа #ЕГЭ #Молодежь #Будущее #Россия2045 #Педагогика #Наставничество #Общество