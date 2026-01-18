Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206

Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

Экстренный выпуск, посвященный драматическим событиям в Латинской Америке. Группа экспертов анализирует ситуацию в Венесуэле, квалифицируя «исчезновение» Николаса Мадуро не как политический кризис, а как акт международного терроризма и киднеппинг. Востоковед Саид Гафуров, опираясь на опыт личных поездок в Каракас, вскрывает провалы в системе безопасности, роль профсоюзов и необходимость созыва «Рабочего конгресса» для обороны страны. Тему подхватывает политик Елена Ложкина, которая детально разбирает механику «волн дезинформации»: как синхронные вбросы и дипфейки создают хаос, и почему главная цель удара — это не только венесуэльская нефть, но и физическое удушение Кубы. Историк и эксперт по левому движению Дарья Митина разрушает мифы о «диктатуре», объясняет реальные расклады внутри венесуэльской оппозиции и Компартии, а также предостерегает от любых «договорняков» с Западом, цель которого — вытеснить Россию и Китай. Юридический и политический статус новой власти проясняет Александр Харламенко: он объясняет легитимность Делси Родригес и делает ставку на «государство коммун» как единственный способ удержать страну от сценария «Ливии 2.0». Общий вердикт спикеров: против Венесуэлы развязана гибридная война, где нефть — это оружие, а информация — поле боя.

Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":

Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/

Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx

Boosty: https://boosty.to/den_club

Мы в других соцсетях

Telegram https: https://t.me/knijnij_den

VK https://vk.com/knizhnyjden

Дзен https://dzen.ru/knijnij_den

Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/

Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87

Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings

00:00 Дзержинский: Палач или Государственник?

01:40 Снос памятника: Признак того, что Россия не суверенна

04:17 Как раздували масштабы репрессий в Перестройку

12:10 Почему Ленин выбрал именно Дзержинского?

15:31 Сенсация: Инструкция 1918 года о запрете насилия

20:15 «Не пытать»: Дистанция от методов царской охранки

21:16 Разоблачение: Дневники Мельгунова против его же книг

26:10 Белый террор как система: Корнилов, Деникин, Колчак

28:24 «Пила» террора: когда и почему начинались расстрелы

35:15 Задел ли террор обычных людей?

45:47 Экономическое чудо: Как чекист Дзержинский спасал заводы

49:11 Металлургия и цифры: Феликс как бухгалтер НЭПа

52:18 Эксклюзив: Анонс книги о сионизме

#Венесуэла #Мадуро #Гафуров #Митина #Ложкина #Харламенко #Куба #Геополитика #США #Нефть #Террор