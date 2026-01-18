АНАТОМИЯ ТЕРАКТА: Похищение Мадуро. Полный разбор | Колпакиди, Митина, Ложкина, Харламенко
Материально поддержать проект Александра Колпакиди можно по ссылке: https://pay.cloudtips.ru/p/e73f0206
Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video
Экстренный выпуск, посвященный драматическим событиям в Латинской Америке. Группа экспертов анализирует ситуацию в Венесуэле, квалифицируя «исчезновение» Николаса Мадуро не как политический кризис, а как акт международного терроризма и киднеппинг. Востоковед Саид Гафуров, опираясь на опыт личных поездок в Каракас, вскрывает провалы в системе безопасности, роль профсоюзов и необходимость созыва «Рабочего конгресса» для обороны страны. Тему подхватывает политик Елена Ложкина, которая детально разбирает механику «волн дезинформации»: как синхронные вбросы и дипфейки создают хаос, и почему главная цель удара — это не только венесуэльская нефть, но и физическое удушение Кубы. Историк и эксперт по левому движению Дарья Митина разрушает мифы о «диктатуре», объясняет реальные расклады внутри венесуэльской оппозиции и Компартии, а также предостерегает от любых «договорняков» с Западом, цель которого — вытеснить Россию и Китай. Юридический и политический статус новой власти проясняет Александр Харламенко: он объясняет легитимность Делси Родригес и делает ставку на «государство коммун» как единственный способ удержать страну от сценария «Ливии 2.0». Общий вердикт спикеров: против Венесуэлы развязана гибридная война, где нефть — это оружие, а информация — поле боя.
Книга "НАТО и Россия. Непреодолимые противоречия | Артамонов Александр Германович":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/nato-i-rossiya-nepreodolimye-protivorechiya-artamonov-aleksandr-germanovich-3195290126/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/683957204/detail.aspx
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 Дзержинский: Палач или Государственник?
01:40 Снос памятника: Признак того, что Россия не суверенна
04:17 Как раздували масштабы репрессий в Перестройку
12:10 Почему Ленин выбрал именно Дзержинского?
15:31 Сенсация: Инструкция 1918 года о запрете насилия
20:15 «Не пытать»: Дистанция от методов царской охранки
21:16 Разоблачение: Дневники Мельгунова против его же книг
26:10 Белый террор как система: Корнилов, Деникин, Колчак
28:24 «Пила» террора: когда и почему начинались расстрелы
35:15 Задел ли террор обычных людей?
45:47 Экономическое чудо: Как чекист Дзержинский спасал заводы
49:11 Металлургия и цифры: Феликс как бухгалтер НЭПа
52:18 Эксклюзив: Анонс книги о сионизме
#Венесуэла #Мадуро #Гафуров #Митина #Ложкина #Харламенко #Куба #Геополитика #США #Нефть #Террор
Комментарий редакции
Ключевые тезисы и идеи
1. Контекст: События в Венесуэле и роль США
- Обсуждается попытка похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро — событие, рассматриваемое как акт агрессии со стороны США.
- Делается акцент на том, что это далеко не первый случай внешнего вмешательства: приводятся примеры Гондураса, Гаити, Ливии, Украины и других стран, где Соединённые Штаты активно реализовывали неоколониальные сценарии (режимные перемены, организация мятежей, похищение лидеров и т.д.).
- Национальные и мировые СМИ, по мнению выступающих, участвуют в масштабных кампаниях дезинформации и деморализации, координируемых из мощных информационных центров Запада.
2. Информационная война
- Основной удар по Венесуэле приходится не только на реальность военного вторжения, сколько на массовую и хорошо организованную дезинформационную кампанию: волны фейков, синхронные псевдоновости о предательстве, сдаче страны кубинцам, покорности народа и т.д.
- Даже те, кто опытен в информационной работе, оказываются уязвимы перед этими технологиями: эмоциональные реакции на фейковые фото, распространение слухов о предательстве или разладе в руководстве становятся частью манипулятивной схемы.
3. Внутриполитическая и социальная динамика в Венесуэле
- Отмечается историческая функция Венесуэлы и Кубы как символов борьбы против империализма. Венесуэла — культурный и политический маяк Латинской Америки.
- Внутренняя политическая сцена сложна: существует поляризация общества между поддерживающими чавизм/мадуризм и оппозицией (как лево-радикальной, так и классически правой, ориентированной на США).
- Несмотря на внешнее давление и внутренние расколы (в том числе среди левых и коммунистов), отмечается консолидация большинства прогрессивных сил вокруг идеи сопротивления.
- Коммунистическая партия Венесуэлы переживает раскол и внутренние споры о тактике, что параллелится с подобными расколами в мировой истории левых движений.
4. Личности как носители движения
- И Чавес, и Мадуро представлены не как случайные фигуры, а как результат сложных процессов социального выбора, харизматичные лидеры, сумевшие удержать революционный вектор вопреки давлению.
- Указывается на стереотип "Мадуро — случайный человек". Подчеркивается его растущий политический опыт и преемственность курса Чавеса.
- Роль женских и мужских фигур в политике (например, Силия Флорес, Делси Родригес) рассматривается вне рамок традиционных гендерных стереотипов.
5. Сравнительный анализ: исторические параллели
- Приводятся аналогии с событиями в Ливии, Сирии, Украине, чтобы показать повторяемость сценариев цветных революций и внешнего давления.
- Анализируется опыт Кубы и других стран, демонстрируя общие закономерности в стратегии воздействия Запада — экономическая блокада, клевета, попытки изоляции и манипуляции сознанием населения.
6. Стратегии сопротивления
- На первый план выходит идея осознанного, дисциплинированного сопротивления: сочетание честного труда, абсорбция ударов информационной войны, мобилизация масс.
- Важна информационная гигиена — критический подход к источникам информации и укоренённость во внутренней солидарности.
- Венесуэла демонстрирует пример, когда даже в экстренных условиях (похищение лидера) управляемость не потеряна, не случается хаоса, и сохраняется порядок.
7. Философско-политический подтекст
- Историческая борьба с неоколониализмом неизбежна: идеализация Запада приводит к деморализации обществ, к потере субъектности.
- Критика леворадикальных расколов: "молодёжные тусовки", которые зачастую осознанно или неосознанно подыгрывают интересам империализма через антисистемную, но деструктивную риторику.
- Подчёркивается, что массовое революционное движение и развитие советов/коммун, а не только фигура лидера, — главная гарантия устойчивости страны.
8. Практические аспекты и выводы
- Поддержка Венесуэлы, Кубы и других стран должна оставаться не только эмоцией, но и конкретным поступком — организационная, информационная, дипломатическая солидарность.
- Важно разделять эмоциональные реакции, вдохновлённые слухами или манипуляциями, и реальное положение дел.
- Надежда на победу сохраняется благодаря организационной дисциплине, субъектности масс, историческим урокам и международной солидарности.
---
Вывод
В представленном дискуссионном разборе попытка похищения Мадуро осмысляется как часть широкой неоколониальной политики США, одновременно опирающейся на классический "жёсткий" инструментарий (военная сила, санкции) и тончайшие методы новой эпохи — информационную агрессию, войны смыслов и подмену исторических ориентиров. Особое внимание уделяется не столько персоналиям, сколько устройству и жизнеспособности массовых народных структур — коммунам, профсоюзам, формам прямой демократии. Через призму исторических аналогий раскрывается и главный урок: внешнее давление, как бы оно ни было технологично, срабатывает лишь тогда, когда поддается внутренний субъект (общества, партии, активисты).
Современная Венесуэла — лаборатория, в которой судьба страны определяется не "главным героем", а зрелостью массового движения, умением отделять правду от массированной лжи, способностью к внутренней консолидации и практической солидарности как внутри страны, так и между "островами сопротивления" — например, Венесуэлой и Кубой.
Здесь можно видеть не только политическую драму Латинской Америки, но и универсальный вызов для всякого общества (и каждого человека): сможем ли мы различать живую реальность за волнами фейков и идеологем, воспринимать сложность мира без погони за манипулирующими образами, укреплять собственную субъектность и открытость к глубокому, независимому мышлению — или уступим привычке быть ведомыми чужой волей и чужим словом?
Открытый вопрос для размышления:
Если истина всегда ситуативна и подвержена множеству слоёв и преломлений — как искать и сохранять свою внутреннюю осознанность и стойкость среди бурного потока внешнего давления, не обманываясь ложью, но и не скатываясь в догматизм? Где найти равновесие между критическим мышлением и доверием к живому опыту сообщества?