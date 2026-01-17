Прогресс для всех, или Может ли новый мир стать по-настоящему справедливым | Николай Азаров
Мир меняется настолько стремительно, что формирование новой концепции мироустройства становится не перспективной, а остроактуальной задачей, решать которую необходимо не откладывая, прямо сейчас. Насколько накопленный человечеством опыт вообще и советский опыт в частности может стать основой для строительства нового мира с позиций справедливости – обсуждаем с политическим и государственным деятелем, дважды премьер-министром Украины (2010—2012 / 2012—2014 гг.) Николаем Яновичем Азаровым.
Ведущая: Шеф-редактор Проекта ЭРА Елена Аверченко
Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth
Ознакомиться с программой тренинга «КОД ЛИЧНОСТИ» и оставить заявку на участие можно по ссылке: https://genesis-academy.ru/kod_lichnosti?utm_source=youtube&erid=2vtzqwym17m
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#николайазаров #точкасборки
Комментарий редакции
1. Справедливость как реальная, а не утопическая цель:
Азаров утверждает, что идея справедливого мира – не иллюзия и не утопия, а исторически значимая сила, способная продвигать прогресс. При этом он отмечает, что на протяжении тысячелетий основным двигателем развития были совсем не гуманистические стремления, а борьба за ресурсы и власть; справедливость стала заметной политической повесткой лишь с появлением социалистических идей (СССР).
2. Принципы справедливого распределения благ:
В экономике, отмечает Азаров, система справедливого распределения доходов – не только вопрос морали, но и эффективности. Экономика, где значительная часть населения отчуждена от плодово́в труда, неизбежно теряет стимулы к развитию – как со стороны работников, так и с точки зрения внутреннего рынка. Примеров успешного перераспределения он приводит мало, но упоминает Норвегию и Швецию как страны, где социальная политика позволила создать стабильные общества.
3. Кризис советских и постсоветских трансформаций:
Рассмотрение распада СССР и 90-х как времени разрушения производственной и социальной базы. Он критикует идею, что «равенство – это плохо» и обвиняет пропаганду капиталистических реформ в обесценивании социальных гарантий, снятии ограничений на сверхприбыли и росте социальной дифференциации.
4. Роль мотивации и идеальных стимулов:
Анализ трудовой мотивации: материальные стимулы важны, но не определяющи́е для наиболее ценных сотрудников, ученых, творцов. Главным двигателем раскрытия потенциала может служить энтузиазм, идея, творчество, а не только оплата труда. Он противопоставляет энтузиазм энтропии «офисного планктона» или работников, для которых минимизация усилий становится нормой.
5. Значение политических структур и идеологии:
Справедливость не возникает спонтанно – за ней должна стоять политическая и идеологическая сила. Азаров приводит пример КПСС и партийного кадрового резерва как механизмов поддержки идей равенства или, по крайней мере, рационализации управления.
6. Утрата идеалов и последствия для общества:
Современное общество, по мнению Азарова, утратило не только институты справедливого распределения, но и просветительскую, идейную базу. Культ богатства, демонстрация недостижимого успеха, акцент на индивидуальном потреблении подменяет социальную солидарность и тормозит формирование движущих сил перемен.
7. Об опытных аналогиях и различиях:
Он подчеркивает: в СССР не было настоящей «уравниловки», кадровые решения основывались на профессионализме, была проработана система резерва руководителей. Критика современного подхода к назначению управленцев (пример – Украина) строится на отсутствии профессионализма и корпоративной рациональности.
8. Вызовы и перспективы:
Азаров видит надежду на «новую справедливость» только в появлении новых политических движений и структур, способных реально внедрять эти принципы в массы. Пример Китая кратко упоминается как образец страны, взявшей курс на социальное равенство в специфических условиях.
---
ВЫВОД
Дискуссия строится на контрасте между идеей социальной справедливости и реальностью современного мира, в котором доминируют хищнические, конкурентные принципы. Азаров трактует справедливость не только как моральную категорию, но и как прагматическую основу развития общества — и в смысле эффективности, и в смысле социальной стабильности. В этом контексте опыт СССР рассматривается как пример масштабного социо-экономического эксперимента, в котором впервые были предприняты попытки реализовать такую модель — пусть с издержками и противоречиями.
Вместе с тем, критика «офисного планктона» или нынешних западных/постсоветских элит показывает, как легко рациональные и человечные принципы вытесняются культом выгоды и административной имитацией деятельности. Обретение баланса между материальным стимулом и духовной мотивацией, равно как и выстраивание институтов, способных поддерживать справедливость, требуют осознанного политического и ценностного выбора, а не только деклараций.
Любопытно, что обсуждение почти не затрагивает механизмов эволюции самой идеи справедливости: например, какие ценности лежат в её основе, как их можно модернизировать или совместить с вызовами XXI века (технологизация, цифровизация, глобальные риски, экономические кризисы). Азаров говорит о необходимости политической воли, но при этом признаёт, что сегодня отсутствуют силы, способные превратить идею справедливости в материальную силу действия.
Можно ли создать устойчивый мир на основаниях социальной справедливости — и если да, то какие институты способны не только провозглашать, но и поддерживать этот хрупкий баланс между идеалом и реальностью, между экономическими законами и гуманитарными смыслами? Не станет ли сама справедливость очередным миражом, пока общество не научится видеть в каждом человеке не средство, а цель?
Возможно ли вырастить институциональную справедливость в мире, где перемены слишком стремительны, а личное и коллективное благо часто противопоставляются?