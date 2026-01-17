В 90-е гг. на фоне катастрофы, утраты ориентиров и невозможности средне и долгосрочного планирования для большинства людей вопрос целесообразности получения высшего образования перестал быть однозначным. Противопоставление между неприкаянными, никому не нужными обладателями дипломов и замечательно устраивающимися в жизни «предпринимателями» было разительным, представление о возможности зарабатывать в разы больше здесь и сейчас, не тратя время в институтах за прослушиванием скучных и оторванных от реальной жизни предметов, привело к формированию большой группы людей, что не пошли учиться или бросили учебу, о чём сейчас очень жалеют.

Стоило социально-экономической ситуации стабилизироваться, как отсутствие высшего образования превратилось в шлагбаум и ограничение социального продвижения, в разы осложняя трудоустройство выше рядовых позиций, требуя прикладывать в разы больше усилий по сравнению с получившим в своё время необходимую корочку. В крупных, индустриальных городах и регионах высшее образование перестало быть гарантом будущего, как об этом продолжают по инерции думать многие, оно превратилось в минимально необходимое требование, как ранее было окончание средней школы. Своего рода пропуск-приглашение на собеседование.

Для социального успеха современных детей необходимо заранее настраивать и готовить к мысли, что в условиях продолжающегося усложнения общественной сферы и прихода 6-го технологического уклада, им будет необходимо получать 2-3 высших образования разной направленности. Делать это придётся параллельно работе и набору опыта. Институт учит думать, формирует фундамент знаний, помогает с формированием навыков по адаптации и социализации, но практические навыки надо получать на работе. Однако, устроиться и продвигаться на хорошей работе без высшего образования будет крайне сложно.

Иллюзии в отношении образования существуют не только среди отдельных людей, они характерны для целых стран и культур, где возникает соблазн проскочить через сложные этапы развития, сразу из начала индустриальных укладов прыгнуть в постиндустриальное общество, где основу экономики составляет сфера услуг. Реальная экономика отличается от финансово-статистической, чтобы быть на высоте, нужно располагаться на вершине пирамиды. Ниже должны плотно находиться этажи стран, территорий и населения предыдущих укладов. Заводоуправление не может существовать без завода.

В рамках глобальной мир-системы для стран центра (США, Канада, Западная Европа, Япония, Южная Корея и др.) была характерна высокая доля людей с образованием, что логично, ведь даже эффективные менеджеры и офисный планктон могут быть с заветной и обязательной корочкой. В условиях происходящей трансформации мира значительная часть этих людей окажется лишними и не нужными, но пока они ещё не в полной мере ощущают всю глубину пропасти.

Помимо стран центра мир-системы высокий показатель оказался характерен для монархий Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и др.), но там этот показатель формален, как и качество знаний. Это своего рода дополнительная занятость и форма социальной поддержки местного населения на избыток нефтедолларов. Однако, высокие показатели встречаются и у стран, что не имеют перспектив стать частью центра, как не имеют и избыточных средств: Чили, Монголия, Филиппины, Коста-Рика, Панама, Восточная Европа и др. Часть из них стали конвейером по подготовке специалистов для соседей, другие создали образовательный карго-культ, в надежде на счастье.

Если уйти от банального «делай как Европа», то мечты о развитии от роста доли образованного населения опираются на прямолинейную логику – чем больше образованных людей, тем проще и быстрее поднимется наука и технологии, что лежат в основе развития, но всё не так просто. Лишь малая, талантливая часть людей с высшим образованием задействована в развитии и прорыве, остальные занимаются обслуживанием текущих функций и процессов в обществе, которых в странах вроде Чили или Восточной Европе просто нет. В общественной сфере отсутствуют профессии и производство, где могут быть применимы полученные при учёбе знания и удовлетворены амбиции, ведь они же не просто так столько учились, инвестировали в себя. В результате большое количество человек, сравнивая себя с гражданами других стран, видят кратно худший уровень жизни, что способствует росту социального напряжения.

Подобное произошло в позднем СССР, когда советская интеллигенция и служащие различных НИИ считали себя незаслуженно обделёнными, встав в авангарде разрушения страны. Иронией судьбы стало, что в социальном плане именно этот слой потерял от крушения социализма больше всех. Сдерживать этот кипящий котёл, не имея необходимых для развития естественных производительных сил крайне сложно, если же открыть границы для эмиграции, то в первых рядах уедут как раз те, кто способен двигать науку и технологии. Именно их будут переманивать, им начнут предлагать нормальные условия за рубежом, предпочитая оставлять проблемных и наделённых завышенным самомнением на родине.

Развитие и усложнение общественной сферы требует повышения доли людей с высшим образованием, но делать это нужно комплексно, учитывая перспективы развития экономики и производства, с поправкой на естественную миграцию. В постсоветскую эпоху одним из манипулятивных и кривых аргументов для снижения качества и количества получающих образование был: «Зачем нам готовить специалистов для других, давайте экономить», т.е. в логике: «Назло бабушке отморожу уши», с соответствующим результатом. Отрадно, что ситуация изменилась и подобная самоубийственная парадигма перестала работать.

При наличии перспектив и возможностей развития, государство обязано запускать программы опережающего получения высшего образования, но делать это надо не для галочки, а под конкретные специальности и направления. В России подобные перспективы есть, а вот для Европы и Чили, даже существующая доля людей с высшим образованием чрезмерна и избыточна. В ближайшие годы уже существующие специалисты не будут востребованы в их экономике и производстве, не говоря уже про вчерашних студентов.

Молодые и востребованные будут разъезжаться, в том числе и по всей Латинской Америке, но большая их часть окажется не нужна, так как их знания, навыки и опыт будут совершенно бесполезны и неактуальны. Для развития науки и технологий нужны соответствующие школы и учёные-преподаватели, выпускающие высококлассных физиков, химиков, биологов, математиков и т.д., а не толпы кое-как выпущенных по переведённым и упрощённым учебникам гуманитариев, экономистов, политологов и просто менеджеров-контролёров. Статистические показатели хороши для отчёта по КПЭ, но не в реальной жизни.

И, да, отремонтировать поликлиники, больницы и школы в разы быстрее, чем подготовить для них нужное количество врачей и учителей, советскую систему ломали более десяти лет, восстанавливать будем не меньше…

Андрей Школьников