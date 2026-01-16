Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОКТРИНЫ МОНРО | США готовят большую войну | Александр Колпакиди и Александр Харламенко

«Агрессия против Венесуэлы — это начало агрессии против всей Латинской Америки. Трамп ломает все правила, возвращая мир к доктрине Монро». Александр Харламенко, эксперт по Латинской Америке, анализирует риски прямого военного вторжения США и объясняет, почему Венесуэла стала главной целью Вашингтона. Действительно ли Мадуро связан с наркокартелями или это выдумка ЦРУ? Почему Китай оказался в «геополитическом котле», окруженный враждебными альянсами от Японии до Индии? И как крах СССР до сих пор парализует левое движение во всем мире?

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Возвращение доктрины Монро и внешняя политика США
- США возвращаются к более агрессивной линии в отношении латинской Америки, фактически возрождая доктрину Монро — стратегию, подразумевающую свое право господствовать в западном полушарии.
- Много лет это выражалось в дипломатической или экономической экспансии, но сейчас возможен переход к более прямым действиям, включая вмешательство или поддержку переворотов.
- Трамп и его окружение воспринимаются как носители неоконсервативного ренессанса, они игнорируют прежние ограничения, ломая привычные международные правила (тарифы, санкции, силовые методы).

2. Венесуэла как ключевое поле борьбы
- Венесуэла — не просто ресурсно богатая страна, а исторический и символический центр латиноамериканского сопротивления.
- Подавление Венесуэлы — это атака на всю латиноамериканскую идентичность, аналогичная агрессии против Кубы.
- Проблемы страны сильно усугублены внешним давлением — экономической блокадой, санкциями, информационными кампаниями, а не внутренней неэффективностью как таковой.

3. Кризис левого движения и классовой борьбы
- Левое движение в Латинской Америке и в мире переживает глубокий кризис: оно расколото, ослаблено, лишено прежней социальной базы.
- Размытость классовой структуры, сокращение влияния профсоюзов и уход трудящихся в "серую зону" самозанятости делают эксплуатацию неочевидной; многие бывшие наёмные работники сами себя идентифицируют с мелким бизнесом.
- Левые и их электорат утратили единство и ясные ориентиры, часто голосуют за ультраправых популистов.

4. Исторические аналоги и философия идеализации
- Обсуждается роль идеализации СССР для левых — многие критиковали его, однако после распада чрезвычайно остро пережили утрату, зачастую на уровне утопического или религиозного мышления.
- История левого движения всегда была более запутанной, чем её рисовали пропагандисты: реальные границы между “левыми”, “правыми”, “революционерами” и “реформаторами” были всегда условны, часто менялись, были внутренние предательства и сложные коалиции.
- Постоянные волны революционных и утопических движений сменялись реакцией и подавлением, но всегда появлялись новые попытки.

5. Международный контекст — Китай и глобальное противостояние
- Китай как новый возможный флагман сопротивления глобальному капиталу также оказывается "обложенным" врагами по периметру: внутренние сложности, давление извне, попытки изоляции.
- Россия и Китай имеют потенциал для поддержки независимых усилий в Латинской Америке (Венесуэла, Куба), но пока эта поддержка либо символична, либо недостаточна.

6. Манипуляция сознанием и СМИ
- В России левые паблики и дискуссии часто контролируются не истинно новыми поколениями левых, а старой номенклатурой, появляются подставные и искусственно навязываемые повестки дня.
- Массовое сознание в значительной степени формируется западными (американскими) источниками, даже среди ярых оппонентов “Запада”.

7. Утрата субъектности и период реакции
- Обнаруживается период “нереволюционного времени”, когда даже при наличии объективных предпосылок левые не способны к самостоятельной консолидации и сопротивлению, ситуация напоминает “глубокое наступление реакции”.

8. Критика правых течений и опасность либертарианства
- В России (и в мире) нарастает популярность правых, популистских и даже анархистских течений (либертарианство), что воспринимается как смертельно опасная иллюзия, особенно для стран с высокой инфраструктурной и социальной зависимостью от централизованного управления.

Выводы и философская перспектива


В данной беседе проводится сквозная мысль: возобновление агрессии США против Латинской Америки есть часть глобальной волны "реакции" — затягивания “железной петли” капиталистического мира. Это едва ли случайность: новый виток империализма встречает либо фрагментированное, деморализованное левое движение, либо его же искусственные симулякры.

Парадокс в том, что идеалы социальной справедливости глубоко востребованы, кризис капитализма очевиден, но социум оказывается не готов воспринять новые объединяющие нарративы — размыта идентичность и опыт коллективных действий, а левое движение пребывает в саморазрушительном или бессильном состоянии. Оказывается, что субъективная готовность к переменам столь же важна, как и объективная историческая необходимость.

С философской точки зрения звучит и другой важный мотив: идеализация прошлого (СССР, Куба, Чавес) принимала формы почти религиозного мышления, но и “сегодняшние” образы (правых, либертарианцев, новых лидеров) столь же мифологизированы и не соответствуют сложной реальности. Разделение на “черное и белое”, “своих и чужих” всегда иллюзорно; реальность социально-политических процессов существенно сложнее и многослойнее.

Видна критика современного информационного общества, где истина утратила прозрачность, а массовое сознание подчинено крупным потокам и манипуляциям, часто оказываясь заложником чужих нарративов.

Практический вывод: единственный шанс для левых — найти новые формы консолидации и самоопределения, выйти из стадии анабиоза, иначе “железная пята” реакции при отсутствии альтернативы погубит не только их, но и перспективу самой человечности общества.

Открытый вопрос


В условиях, когда классовая структура стала непрозрачной, а идеалы — манипулируемы, возможно ли формирование действительно автономного движения за справедливость, опирающегося не на мифологию и внешние нарративы, а на субъективно осмысленный, личный и коллективный опыт? Какой должна быть истина левого движения в XXI веке — и возможно ли её достичь в мире, где сама реальность всё менее различима от идеологии?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/36ad11e27043e33b6ef7b1b028be40dd/
