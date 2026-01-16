Украинская банка с пауками: обыски у Тимошенко, Залужный в Киеве | Ростислав Ищенко и Руслан Сафаров
Новый виток украинского коррупционного скандала: кто заказал Тимошенко и Арахамию? О политическом устройстве Украины, о бандах в Раде, о роли США в управлении Украиной, о внезапной готовности Европы говорить с Москвой, о дипломатической стратегии России, о связи Гренландии с переговорами по Украине, о том, как решится кризис вокруг Ирана и первом годе второго сезона шоу Трампа говорят политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram — https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
1. Украинская внутренняя борьба и коррупционные скандалы:
- Украинская политика — это постоянное внутреннее движение и борьба между элитами. Если вокруг Юлии Тимошенко разгорается новый коррупционный скандал, это не признак начала избирательной кампании (поскольку для этого нет формального старта), а скорее очередной эпизод постоянного противостояния фракций и кланов.
- Зеленский и его окружение сейчас используют инструменты давления против бывших союзников и конкурентов так же, как и те ранее использовали их против Зеленского.
- Смена власти на Украине может быть санкционирована только внешним актором — США. Вашингтон же не видит достаточных причин менять Зеленского, поскольку альтернативы не обещают лучшей управляемости или стабильности.
2. Роль США и иллюзия независимости Украины:
- Украина — поле борьбы олигархических и политических «банд», где власть держится на балансе между американской поддержкой и внутренней логистикой.
- Некоторая автономия парламента или даже президента — иллюзорна; реальная власть принадлежит тому, за кем стоит внешняя поддержка и собственная силовая структура.
- Каждый украинский политик пытается убедить Запад (в первую очередь США) в своей нужности и послушности, рисуя себя гарантией выгодной для Запада политики.
3. Стратегия Европы, России и вектора безопасности:
- США остаются центральной опорой НАТО, без американской поддержки Европа самостоятельно не способна к самостоятельным военным действиям.
- Недавние заявления европейских лидеров о диалоге с Россией и архитектуре безопасности интерпретируются как ритуальные политические сигналы — не реальный сдвиг, а скорее попытка надавить на США или показать альтернативу.
- Европа балансирует между давлением США и поиском рычагов для увеличения собственной субъектности, но радикальных решений пока не принимает.
4. Характеристика американской политики сквозь призму Трампа:
- Трамп — олицетворение «глубинной» Америки, резкой, прагматичной, склонной к уникальным и неожиданным действиям. Его решения часто спонтанны, противоречат интересам establishment, но могут получить поддержку определённых слоёв населения.
- Внешняя политика с его именем превращается в «шоу», в котором пиар иногда затмевает стратегические цели. Однако его непредсказуемость вынуждает всех игроков держать в уме самые разные сценарии развития событий.
5. Геополитика Ближнего Востока — Иран и США:
- Конфликт между США и Ираном — структурный, глубоко укоренённый и не поддающийся быстрой разрядке. Любая временная стабилизация — лишь затишье перед новой волной обострения.
- Иран сохраняет свою важность благодаря своеобразной «геополитической страховке» — заинтересованности крупных игроков вроде Китая и России.
Выводы и философские размышления:
В этом видео зрителю предлагается глубокий и достаточно скептический взгляд на украинскую и мировую политику как на пространство постоянной борьбы и иллюзий. Украина, несмотря на внешние формы демократии или парламентаризма, остаётся страной, в которой институт власти сводится к балансу между различными кланами и внешними игроками. Власть дается не тем, кто наиболее популярен в глазах народа, а тем, кто обеспечивает себе достаточную внешнеполитическую легитимность и контроль над силовыми структурами.
Сама политическая субъектность Украины — иллюзорна, подчинена внешним обстоятельствам, а сложные переплетения её внутренней жизни — скорее отражение вынужденной ситуативности, чем самостоятельной стратегии. В этом проявляется интересная аналогия с современными нейронными сетями: они ищут решения в хаотичном пространстве вероятностей, а не идут по заранее определённому маршруту — так и украинская элита реагирует не столько на желания народа, сколько на подсказки и установки более сильных игроков.
Эта ситуация в чём-то универсальна. Почти в любой политической системе настоящее влияние имеет не столько закон или формальная структура, сколько неформальная власть, динамика союзов и готовность контролировать реальные процессы. В то же время сам вопрос "кто рулит" часто оказывается неважным — ведь, как иронично замечено в беседе, страна может называться и республикой, и королевством, и просто "Украиной", но суть от этого не меняется до тех пор, пока она не становится субъектом собственной истории.
Подобное положение вещей вызывает вопросы не только о политике, но и о природе самой истины в мире, где пиар и реальные решения всё больше перемешиваются. Как отличить стратегию от шоу? Насколько вообще значимы идеалы, если результатом становится только смена декораций, а сценаристом по-прежнему остаётся внешний игрок?
Итоговый вопрос для размышления:
Если истина в политике всегда ситуативна и обусловлена борьбой за власть, как человеку учиться отличать подлинное от иллюзии — и где проходит граница между необходимым прагматизмом и потерей собственной субъектности? Эту тему можно рассматривать не только применимо к Украине, но и к любому обществу, которое ищет баланс между внешним управлением и внутренней подлинностью.