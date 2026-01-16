ТРАМП ВЕДЕТ МИР К ВОЙНЕ | ПРАВО СИЛЬНОГО | Николай Азаров
«Трамп увеличивает военный бюджет в полтора раза — до 1,5 триллиона долларов. Это значит, что США готовят новейшее оружие для внезапного нападения». Николай Азаров, экс-премьер Украины, предупреждает: мир перешел от теории сдерживания к теории устрашения, и риск глобального конфликта высок как никогда. Почему нельзя верить обещаниям Трампа и считать его другом России, вспоминая поставки оружия на Украину еще в его первый срок? Как похищение Мадуро окончательно похоронило международное право? И почему Европа во главе со «случайными людьми» вроде Макрона тоже становится опасным военным игроком?
Комментарий редакции
Ключевые тезисы
1. Мировые перемены и роль США
- Собеседники обсуждают происходящие в мире тектонические сдвиги, ставя под сомнение стабильность прежнего мирового порядка.
- Подчеркивается, что США по-прежнему играют гегемоническую роль, несмотря на появление других центров силы.
- С приходом Дональда Трампа акцент сместился с многосторонних подходов к открытому праву сильного, зачастую игнорируя международное право и баланс сил.
2. Право сильного и милитаризация
- Трамп, по мнению Азарова, своим поведением разрушил тонкий баланс, сложившийся в рамках международных организаций (например, ООН).
- США и союзники заметно наращивают военные расходы (1.5 трлн долларов к 2026 году), что способно спровоцировать гонку вооружений и переход от "теории сдерживания" к "теории устрашения".
- Увеличение военного потенциала порождает иллюзию безнаказанности, что, по мнению Азарова, опасно для всего мира.
3. Экономические и идеологические методы экспансии
- Америка под руководством Трампа начала экономическую экспансию: протекционизм, давление на торговых партнеров, контроль ключевых мировых потоков.
- США стремятся вернуть производственные мощности, укрепить внутренний рынок и сократить зависимости от других экономик (например, Китая).
- Идеологическая привлекательность американской модели объясняется преимуществами либеральной экономики и возможностью социальных лифтов, но критически осмысляется как оболочка для доминирования.
4. Скептическая оценка европейских лидеров и "доверия"
- Обещания Запада и отдельных европейских лидеров (Макрона, Мелони) оцениваются исключительно по делам, а не словам.
- Вести дела с США нужно трезво, не поддаваясь на "иллюзию дружбы", так как политика — сфера интересов, а не личных симпатий.
5. Проблемы и вызовы для России и других «альтернативных» центров
- Против России выстраивается пояс враждебных государств, и Азаров видит главную задачу в развитии самостоятельной экономики и технологической базы, чтобы не плестись в фарватере чужих решений.
- Делается акцент на необходимости темпов экономического роста, сравнимых с Китаем, чтобы быть услышанными на мировой арене.
6. Иран — многонациональность, санкции и внутренние противоречия
- Иран представлен как внутренне неоднородная страна, страдающая от санкций, ограниченного доступа к капиталу и зависимости от сырьевых доходов.
- Протестные настроения объясняются не только "внешним вмешательством", но и объективными экономическими проблемами, многонациональностью, наличием различных политических и религиозных течений.
- С точки зрения Азарова, власть обязана применять силу ради сохранения порядка.
---
Вывод и философская рефлексия
В этой беседе подчеркивается переход мировой политики от иллюзии баланса и права к праву силы, что проявляется в экономических, военных и идеологических формах экспансии. Азаров фиксирует тревожную тенденцию: слабость международных институтов, рост национального эгоизма, агрессивность гегемонов и уязвимость более слабых государств. "Объективная справедливость" кажется отдалённой, уступая место прагматическим интересам жёстких игроков.
Эта картина закономерно вызывает вопросы о природе мирового порядка и о границах этики во внешней политике: когда цель оправдывает средства, а когда, наоборот, именно отказ нарушать универсальные нормы обеспечивает долгосрочную безопасность?
Со стороны России и подобных ей акторов звучит призыв к экономической самостоятельности и отстаиванию суверенитета не абстрактно, а через реальные экономические и технологические изменения. Любопытно, что логика рассуждений напоминает не только классический реализм в международных отношениях, но и древние споры философов об отношении силы и справедливости (например, Платон в "Государстве" или Макиавелли в "Государе").
Идея "развивать себя, чтобы быть услышанным" перекликается с принципом субъективной истины: ценится лишь та позиция, которая воплощена в реальных делах, а не только в риторике.
И здесь возникает вопрос: когда реальный успех подменяет веру в справедливость, не теряем ли мы саму возможность диалога и долгосрочного баланса интересов? Можно ли вообще сегодня говорить о какой-либо "универсальной" морали для государств — или таковая не более чем утопия, не учитывающая право сильного и изменчивую природу мира?
Где, в конечном итоге, проходит граница между необходимой защитой интересов и опасной самоуверенностью, ведущей к эскалации? Не стоит ли нам искать новые формы баланса — не через страх, а через взаимное признание уязвимости и ограниченности силы каждого?