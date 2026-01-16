Телеграм канал Николая Азарова: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

«Трамп увеличивает военный бюджет в полтора раза — до 1,5 триллиона долларов. Это значит, что США готовят новейшее оружие для внезапного нападения». Николай Азаров, экс-премьер Украины, предупреждает: мир перешел от теории сдерживания к теории устрашения, и риск глобального конфликта высок как никогда. Почему нельзя верить обещаниям Трампа и считать его другом России, вспоминая поставки оружия на Украину еще в его первый срок? Как похищение Мадуро окончательно похоронило международное право? И почему Европа во главе со «случайными людьми» вроде Макрона тоже становится опасным военным игроком?

