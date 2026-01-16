▶ Канал про историю кино, полезные советы от кастинг-директора и актуальные новости из мира кинематографа – https://t.me/kino_blokk/?erid=2VtzqvbCARq

▶ Первый ИИ Сервис, который ищет кастинги за актера – https://t.me/casting_assist_bot?start=start_1111_tanichevamarina/?erid=2VtzqvbCARq

▶ Заметно. Стильно. С вами. Брендированная продукция Клима Жукова – https://uzhukoffa.ru/?erid=2VtzqvZvbp7

▶ Присоединяйтесь к подписчикам Клима Жукова на Boosty – https://boosty.to/uzhukoffa/?erid=2VtzqvZvbp7

▶ Sponsr.ru: смотреть ролики в раннем доступе – https://sponsr.ru/zhukov/?erid=2VtzqvZvbp7

▶ Sponsr.ru:«Уроки истории»: погружаемся в прошлое вместе! – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/?erid=2VtzqvZvbp7

Аудиоверсия – https://mave.stream/e/xTfsI5OvEP

Если вы заинтересованы в моём творчестве, имеете право поддержать рублём:

Яндекс деньги: https://yoomoney.ru/to/410015864712516

Карта Сбербанка 4276 5500 4462 1053

Поддержать проект из-за рубежа: 5598 8820 8874 7611

Мы в соц. сетях:

Telegram Клима Жукова https://t.me/klimzhukoff

Telegram группы УЖукова https://t.me/uzhukova

Вконтакте: https://vk.com/uzhukoffa

Дзен: https://dzen.ru/klimzhukoff

Рутуб:https://rutube.ru/channel/23535121/

Яндекс-подкасты – https://music.yandex.ru/album/22908862

Таймкод:

00:00:32 Ситуация на кинорынке

00:02:12 Прогнозы и успех

00:03:04 Юра Борисов и «Анора»

00:04:51 «Хроники русской революции»

00:09:04 «Август»

00:14:02 Современные фильмы о войне

00:15:21 Пропаганда в советском кино

00:17:11 Изменение восприятия войны

00:20:40 Голливудские элементы в военном кино

00:22:58 Ремейки в военном кино

00:25:38 Проблемы переизбытка ремейков

00:27:42 Развитие авторского кино

00:30:29 Критика «Лермонтова»

00:31:50 Перспективы футуристического кино

00:33:37 Рекомендации по созданию космоопер

00:34:49 Ожидания от сериалов и проектов

00:35:47 Рост цен на билеты и его последствия

00:39:57 Исторический контекст и конкуренция в киноиндустрии

00:44:07 Влияние оттока зарубежного кинопродукта

00:48:42 Незаконное использование зарубежных фильмов

00:49:40 Проблемы российской киноиндустрии

00:51:28 Опыт сотрудничества с Китаем

00:55:59 Финансовые аспекты сотрудничества

00:58:51 Проблемы государственной поддержки

01:01:13 Попытки реорганизации киноиндустрии

01:02:10 Государственное финансирование и гранты

01:04:18 Прокатные удостоверения

01:12:49 Влияние на стриминговые платформы

01:13:42 Неэффективность киноиндустрии

01:14:35 История «Ленфильма»

01:17:49 Текущее состояние «Ленфильма»

01:20:22 Проблемы реставрации

01:21:17 Перспективы «Ленфильма»

01:23:04 Проект «Оскар»

01:25:47 Анализ проблем киноиндустрии

01:26:45 Итоги года

#российскоекино #тенденциикиноиндустрии #кинокритика #КлимЖуков

Реклама. ИП Жуков К.А. Erid: 2VtzqvZvbp7