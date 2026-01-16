Снимаем шляпу. Киноитоги 2025 года.
Аудиоверсия – https://mave.stream/e/xTfsI5OvEP
Таймкод:
00:00:32 Ситуация на кинорынке
00:02:12 Прогнозы и успех
00:03:04 Юра Борисов и «Анора»
00:04:51 «Хроники русской революции»
00:09:04 «Август»
00:14:02 Современные фильмы о войне
00:15:21 Пропаганда в советском кино
00:17:11 Изменение восприятия войны
00:20:40 Голливудские элементы в военном кино
00:22:58 Ремейки в военном кино
00:25:38 Проблемы переизбытка ремейков
00:27:42 Развитие авторского кино
00:30:29 Критика «Лермонтова»
00:31:50 Перспективы футуристического кино
00:33:37 Рекомендации по созданию космоопер
00:34:49 Ожидания от сериалов и проектов
00:35:47 Рост цен на билеты и его последствия
00:39:57 Исторический контекст и конкуренция в киноиндустрии
00:44:07 Влияние оттока зарубежного кинопродукта
00:48:42 Незаконное использование зарубежных фильмов
00:49:40 Проблемы российской киноиндустрии
00:51:28 Опыт сотрудничества с Китаем
00:55:59 Финансовые аспекты сотрудничества
00:58:51 Проблемы государственной поддержки
01:01:13 Попытки реорганизации киноиндустрии
01:02:10 Государственное финансирование и гранты
01:04:18 Прокатные удостоверения
01:12:49 Влияние на стриминговые платформы
01:13:42 Неэффективность киноиндустрии
01:14:35 История «Ленфильма»
01:17:49 Текущее состояние «Ленфильма»
01:20:22 Проблемы реставрации
01:21:17 Перспективы «Ленфильма»
01:23:04 Проект «Оскар»
01:25:47 Анализ проблем киноиндустрии
01:26:45 Итоги года
Комментарий редакции
1. Состояние киноиндустрии — «интересная, но неспокойная картина»
В беседе подчеркивается нестабильность и труднопрогнозируемость российского кинорынка. Сравнивается с «кривой табуреткой», у которой постоянно меняются точки опоры, и устойчивых тенденций, на которые можно опереться, не наблюдается.
2. Кризис идей и неэффективность индустриальных механизмов
Острая проблема сценарного и идеологического безвременья. Много фильмов снимается по накатанной схеме либо по готовой литературной базе (ремейки, экранизации), при этом реже встречаются оригинальные и талантливые проекты. Процент ремейков вырос до тревожных значений, что сигнализирует о творческом застое.
3. Авторское кино пытается пробиться сквозь массу коммерции
Несмотря на засилье ремейков и массовых «семейных» или военных фильмов, авторское кино все еще живо (напр., фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе), и хотя не получает большого проката или кассового успеха, его отмечают за художественную ценность.
4. Военное кино — смена интонации и утрата идеологического компаса
Современное российское военное кино теряет общность и интернационалистский пафос советской эпохи. Героизм обесценивается, появляются мутные моральные ориентиры, войны превращаются в стилизованные приключения, а традиционные ценности подменяются голливудским экшеном и шаблонами.
5. Рынок, цензура и достоверность проката — бюрократические барьеры
Ввод новых правил (прокатные удостоверения) создает неопределенность для кинопроизводства и проката, удлиняет сроки и мешает планированию выходов фильмов. Это, вкупе с монополизацией рынка кинотеатров и дотационной схемой, «заставляет крутить одни и те же огурцы», не пуская новые голоса в индустрию.
6. Экономика кино — противоречия и убыточность
Повышение цен на билеты при снижении числа зрителей привело к парадоксу: доходы выросли, а посещаемость упала. Расходы на производство и реклама часто не соизмеримы с возвратом в прокате. Индустрия убыточна и живет главным образом за счет господдержки и бюджетных вливаний, но их эффективность сомнительна.
7. Внешние факторы: санкции, пиратство, сотрудничество с Азией
Массовый уход западных фильмов и попытки заместить их собственным и пиратским контентом вскрыли проблемы конкуренции и легальности. Сотрудничество с Китаем, Индией и Африкой строится по другим бизнес-моделям, ориентированным не только на прокат, но и на маркетинг, мерчандайзинг и окупаемость еще до премьеры. Россия на этом фоне выглядит неуспешно.
8. Деградация институций: история с «Ленфильмом»
Пример старейшей киностудии иллюстрирует системный кризис управления, отсутствие стратегического плана и трансформацию даже самых ценных «активов» в бесполезный балласт.
9. Монополизация: одни лица на экране и на режиссерском пульте
Условием рынка является присутствие всё тех же узнаваемых актеров и режиссеров, а новые кадры сталкиваются с закрытым клубом и отсутствием доступа.
10. Техническая база, компетенции и потенциал — присутствуют, но не интегрированы
Отдельные профессиональные цеха (операторы, компьютерщики) мирового уровня, но их работа разрознена, нет цельного индустриального механизма.
11. Позитивные точки роста: проекты, инновации, новые сервисы
Отмечены попытки внедрения новых сервисов (кастинговые боты и платформы), успехи авторских фильмов, смелые пробные жанровые проекты (например, отечественный «Кайдзю» или попытки в космооперы и футурологическое кино). Есть надежда на постепенное расширение голосов и форматов.
---
Выводы (философско-прагматический взгляд)
Весьма показательно, что ключевая метафора обсуждения — «кривая табуретка» — суммирует внутренний разлад и поиск опоры в российской киноиндустрии. На пересечении идеологического кризиса, экономической неэффективности и институционального хаоса рождается фрагментированное поле, где оригинальные творческие ростки еле пробиваются сквозь бюрократический и коммерческий слой.
Рассматривая это с междисциплинарной перспективы, можно провести параллели между состоянием кино и состоянием общества: кризис идентичности выражается и в сценариях, и в способах организации труда, и в формировании аудитории. Как нейросеть не способна выдать устойчивый результат при неустойчивой архитектуре или ошибочном обучении, так и отечественная киноиндустрия буксует при плохо сконструированных институтах и утрате смысловой вертикали.
Особо эмпатичен критический взгляд на роль кино как инструмента идентичности и социальной пропаганды: киноведы осознают манипулятивность идеологем, но и не впадают в слепую ностальгию, признавая, что каждая эпоха кино отражает амбивалентность своего времени. Появление новых сервисов, платформ, побеги в жанровое или авторское кино — это попытка жить в духе «работаем с тем, что есть», принимая собственную ограниченность, но и надеясь на новые синтезы.
Год обозначен как «интересный, но тревожный», как точка пересборки, где невнятность зачастую открывает возможности для эксперимента, однако без системных изменений ожидать устойчивого прорыва затруднительно. Неуверенность в будущем порождает уязвимость, а монополизация — застой, но именно в этих пределах созревает потенциал для новых форм и смыслов.
Практичный итог: единственный здравый способ — повышать прозрачность, создавать условия для честной конкуренции, инвестировать не только в производство, но и в инфраструктуру идей, опираясь на лучшие практики (например, маркетинговые инновации Китая). Иначе российское кино рискует остаться самоваром без чая — внешне знакомым, но внутренне пустым.
Открытый вопрос для размышления:
Если мыслить истину о кино как о процессе постоянной перестройки смыслов и отношений, возможно ли найти баланс между традицией и инновацией, чтобы кинематограф вновь стал не только отражением, но и инструментом внутреннего диалога общества с самим собой? Или любые технологические и идеологические реформы обречены на цикл повторяющегося кризиса, если не меняются принципы общения и доверия между участниками индустрии?