Итак, второй этап по смене режима в Иране успешно пройден. Протесты стихают, но аятолла по итогу оказался "на крючке" у народа Ирана. Теперь любые непопулярные действия режима еще больше будут разжигать ненависть к нему, а других он предпринять по объективным обстоятельствам и не сможет. Это значит, что третий этап смены власти в стране будет более массовым и результативным.

Примечательно то, что власти Ирана традиционно обвинили в подогреве протестных настроений Израиль и США, закрывая глаза на политико-экономические реалии сегодняшнего дня у себя в стране, обязывающие режим адекватно действовать, чтобы сохраниться.

Это означает, в частности, что режим аятолл это не "про народ", а "про миссию" ликвидации Израиля, где народ будет использован как "пушечное мясо" по линии следования британским интересам. По тем же интересам, по которым на данный момент идет процесс исламизации Европы и России, вопреки мнению большинства коренного населения.

Да, акции протеста поддержали в США. Но ради чего? Трамп заявил: “Сделайте Иран снова великим”.- и призвал протестующих захватывать власть. Значит ради реализации концепции "арийского пояса" (оси пяти стран), где Иран станет главой своего панрегиона, охватывающего территорию нынешней Турции, Ближнего востока и Северной Африки.

В этой связи интересно то, что Турция по линии своих спецслужб оказывала поддержку властям Ирана в подавлении протестов, поскольку на данный момент условным хозяином обоих стран является Британия. Тогда как по нашим представлениям Иран требуется вывести из под удара в столкновении исламизма и сионизма на Ближнем востоке, а на переформатирование Израиля в арабо-еврейское государство без претензии последнего на доминирование в регионе должны быть брошены силы Турции, Пакистана и Саудовской Аравии с последующей их дискредитацией на международной арене, как впрочем и доктрины сионизма и исламизма. Таким образом требуется не просто смена власти в Иране, но и его деисламизация. Воевать с Израилем должны страны, сделавшие ставку на ислам как доктрину, а Иран, будучи насильно исламизированный в 7 веке, не из их числа.

Позиция России при этом, как мы заявляли ранее в июне прошлого года в свете "12-дневной войны" (vk.com/@-234809085-zachem-i...) должна оставаться нейтральной, но не пассивной. В рамках нашей концепции России предстоит стать главой своего панрегиона, что подразумевает, в частности, и укрепление славянского мира. Тогда как на фоне переноса "коллективной Британии" в Китай, потребуется начать устанавливать прочные связи с Японией.