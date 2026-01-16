Протесты в Иране стихают, но это не конец.
Итак, второй этап по смене режима в Иране успешно пройден. Протесты стихают, но аятолла по итогу оказался "на крючке" у народа Ирана. Теперь любые непопулярные действия режима еще больше будут разжигать ненависть к нему, а других он предпринять по объективным обстоятельствам и не сможет. Это значит, что третий этап смены власти в стране будет более массовым и результативным.
Примечательно то, что власти Ирана традиционно обвинили в подогреве протестных настроений Израиль и США, закрывая глаза на политико-экономические реалии сегодняшнего дня у себя в стране, обязывающие режим адекватно действовать, чтобы сохраниться.
Это означает, в частности, что режим аятолл это не "про народ", а "про миссию" ликвидации Израиля, где народ будет использован как "пушечное мясо" по линии следования британским интересам. По тем же интересам, по которым на данный момент идет процесс исламизации Европы и России, вопреки мнению большинства коренного населения.
Да, акции протеста поддержали в США. Но ради чего? Трамп заявил: “Сделайте Иран снова великим”.- и призвал протестующих захватывать власть. Значит ради реализации концепции "арийского пояса" (оси пяти стран), где Иран станет главой своего панрегиона, охватывающего территорию нынешней Турции, Ближнего востока и Северной Африки.
В этой связи интересно то, что Турция по линии своих спецслужб оказывала поддержку властям Ирана в подавлении протестов, поскольку на данный момент условным хозяином обоих стран является Британия. Тогда как по нашим представлениям Иран требуется вывести из под удара в столкновении исламизма и сионизма на Ближнем востоке, а на переформатирование Израиля в арабо-еврейское государство без претензии последнего на доминирование в регионе должны быть брошены силы Турции, Пакистана и Саудовской Аравии с последующей их дискредитацией на международной арене, как впрочем и доктрины сионизма и исламизма. Таким образом требуется не просто смена власти в Иране, но и его деисламизация. Воевать с Израилем должны страны, сделавшие ставку на ислам как доктрину, а Иран, будучи насильно исламизированный в 7 веке, не из их числа.
Позиция России при этом, как мы заявляли ранее в июне прошлого года в свете "12-дневной войны" (vk.com/@-234809085-zachem-i...) должна оставаться нейтральной, но не пассивной. В рамках нашей концепции России предстоит стать главой своего панрегиона, что подразумевает, в частности, и укрепление славянского мира. Тогда как на фоне переноса "коллективной Британии" в Китай, потребуется начать устанавливать прочные связи с Японией.
Комментарий редакции
1. Затишье протестов — не окончание кризиса
Протесты в Иране временно сошли на нет, но это рассматривается не как настоящая стабилизация, а как смена фазы в процессе изменений режима.
2. Режим ослаблен и уязвим
После протестов режим аятолл оказался «на крючке у народа»: любое непопулярное действие власти станет катализатором новых волн недовольства, поскольку текущие обстоятельства не позволяют правительству быть гибким и услышать требования граждан.
3. Внешние обвинения и игнорирование внутренней реальности
Иранское руководство традиционно обвиняет в организации протестов внешние силы — Израиль и США, — тем самым избегая признания своих внутренних проблем: экономического кризиса и социальной напряженности.
4. История с миссиями, интересами и манипуляциями
Автор связывает смысл существования режима аятолл не с интересами народа, а с идеей «ликвидации Израиля» и следованием внешним (британским) интересам, где народ используется в качестве инструмента.
5. Внешние игроки и их стратегии
Протесты поддержаны США, но якобы во имя превращения Ирана в центр условного «арийского пояса» (регионального лидера), что противоречит интересам других стран (Турции и т. д.), которые, в свою очередь, поддерживали власти Ирана — все это рассматривается через призму мировой закулисы и британских интересов.
6. Необходимость деисламизации Ирана и нового баланса
Предлагается не просто смена власти, а переход к деисламизации страны: главные противники Израиля должны быть те, кто выбрали ислам как государственную идеологию, а не Иран, который был «насильно исламизирован».
7. Роль России и перспективы новой геополитики
Автор призывает Россию к активной нейтральности и укреплению собственных позиций, включая строительство славянского единства и развитие отношений с Японией на фоне глобальных сдвигов, связанных с «переносом» влияния Британии в Китай.
---
Философский и аналитический вывод:
Текст демонстрирует характерную для современного восприятия политики многослойность: на первый план выдвигается не только борьба народа и режима, но и сложнейшая ткань интересов внешних игроков, идеологий и исторических мифов. Мотив изменения власти обретает качества многоходовой игры, где текущие протесты — лишь эпизод стратегического перекрытия геополитических и идеологических интересов.
С одной стороны, статья вдохновляет смотреть на исторические процессы шире: только через учет внешних и внутренних факторов можно попытаться приблизиться к пониманию истинных причин перемен. Но с другой — присутствует опасность впасть в радикальный исторический идеализм, когда объяснения чрезмерно опираются на конспирологию и концепцию "кукловодов", забывая о конкретных человеческих судьбах и «малых историях» внутри большого контекста.
Интересно сравнить ситуацию с процессом обучения нейросети: на вход поступает множество разнородных сигналов (внутренние протесты, внешнее вмешательство, экономические факторы), и итоговое действие — смена режима или его преобразование — есть результат сложного взвешивания огромного числа факторов. Но, как и в Иране, обучение сети может столкнуться с переобучением или искажением: преобладание одной группы факторов (например, идеологической или внешнеполитической) ведет к непродуктивному результату.
Прагматично взгляд на ситуацию таков: устойчивые изменения происходят лишь тогда, когда власть адекватно реагирует на реальность — внутреннюю и внешнюю — и учитывает интересы народа, а не только свои миссии и идеологии. Игнорирование реальных потребностей общества, как и идеализация внешних или внутренних врагов, — путь к новому витку кризиса.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина о происходящем всегда многогранна и воспринимается разными слоями общества по-разному, то как можно выстроить диалог и политику, в которых учтены столь разные, зачастую противоречивые, взгляды на собственное будущее? Возможно ли действительно услышать "голос народа" среди множества вмешивающихся сил и идеологий, или этот голос всегда будет лишь частью сложной, фрагментированной мозаики истины?