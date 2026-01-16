«В Париже тихо, и наши граждане счастливы» – Наполеон Бонапарт.

Over all Spain the is cloudless…

В августе 2024 года в Париже был задержан и допрошен владелец контакта Павел Дуров. Это ординарное событие напомнило нам, где находился изначальный центр мировой паутины. В то время паутина была оптической, и теперь она в значительной степени осуществляется по оптическому кабелю. Наполеон, которому приписывается революция Европы, пришёл к власти в 1799 году на волне буржуазной революции во Франции. Уже в 1794 году во Франции начал работу оптический телеграф братьев Шаппа. К 1800 году, началу эры Наполеона Париж имел связь с Дюнкерком, Лиллем, Лионом, Брестом, Страсбургом. С приходом Наполеона к власти сеть развивалась быстро, особенно, в военных и коммерческих целях. Париж обозначился как центр Евросоюза. Многие европейские системы связи строились для предупреждения серии военных конфликтов. Игнатий Шапп надеялся, что его изобретение способно превратить Париж в финансовую столицу Евросоюза. И оно точно послужило толчком к развитию науки кибернетики, изначально искусству управления обществом (Анри Ампер).

Техническое устройство оптического телеграфа включало в себя вышки связи с наблюдателями вооруженными оптикой и порядком обработки информации, протоколом, говоря современным языком. На вышках находилась семафорная мачта с подвижными элементами – перекладина, на концах которой были два подвижные боковые крыла. 36 возможных положений этой системы охватывали латинский шрифт и десять цифр десятичного счёта. Во Франции в это время вводится общая метрическая система мер и весов. Положения оптической азбуки Морзе, наборы сигналов, привязывались к стандартным сообщениям, а нестандартные передавались буквами и цифрами. Такая система связи не только передавала информацию за 20 минут на 1000 км, но формировала язык пользователя в пользу протокольного содержания. Также как современная сеть формирует наш язык в пользу терминов сети. Только первая паутина делала это гораздо основательней. Семафорная связь не передаёт эмоции отправителей и нюансы событий, формализуя живую речь в мёртвый язык. Даже теперь использование только текстовой переписки часто приводит к конфликту в чате.

Дело в том, что язык общения изначально предназначался для общения во всем комплексе возможностей, а паутина использовала и формировала его как систему связи с однозначной, верной информацией. За стандартом и достоверность наблюдали протокол и стандарт. В результате русский, например, язык для его современного использования потерял до десятка символов и обрел сотни дежурных, протокольных фраз. Сама идеология информационного общения менялась. Так почти любая русская народная поговорка изначально двусмысленна, типа, бабушка надвое сказала. А начиная с басен Крылова, всё изменилось в пользу однозначной морали и одного общего смыслового шаблона. В своей работе «Ключи Марии» Сергей Есенин пишет о ключевом значении символов славян в формировании их языка и письменности. Понятно, что после появления телеграфных символов языки всего мира тяготеют к общему знаменателю. А китайский и японский языки с иероглифами нуждаются в дополнительном деловом языке общения.

Телеграф братьев Шаппа был не единственным решением такого рода. В Испании, Швеции, России технически информационное устройство выглядело иначе, но принцип кодирования и протокол были схожим.

Первым оптический телеграф в России применил Наполеон. Он в 1812 году захватил Москву, и пока она горела, с колокольной башни Кремля семафорил армии, что «Над Испанией безоблачное небо». После сошествия Наполеона на остров Елены, о паутине задумались русские цари.

Первую систему нашей связи в 1794 г. изобрёл Кулибин, с его открытием было как обычно - в стол. Лишь в 1833 на крыше Зимнего дворца в Питере появилась станция оптической связи Жака Шато. Технически семафор упростился до Т образного указателя с фонарями на концах Т фигуры. Люди, которые работали смотрителями этих маяков, быстро теряли зрение от напряженной работы на станциях оптической связи. Система протокола и дозора была похожа на аналогичные системы Европы, а вот сеть была принципиально другая. Европейская сеть была паутиной, охватывающей Европу, а русская сеть удочкой, заброшенной в Европу, в Варшаву. Длинной удочкой в 1200 км с коленцами в Пскове, Даугавпилсе, Вильнюсе, Гродно, Варшаве. Пётр рубил окно в Европу, но прострелил только лунку, а вот удочка получилась явно не в зимнем варианте. Она успешно выуживала информацию и товары из Европы до 1854 года. За хорошую плату даже гражданам можно было послать приветы родственникам в Варшаву. В 1854 на 150 лет технически победил электромагнитный паучок связи, а сейчас снова тяготеем к оптической паутине. Между континентами проложен оптический кабель, а спутники Старлинка работают уже в диапазоне 30 ГГц.

На заставке башня с Т образным семафором.