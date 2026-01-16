Телеграм-канал Олега Блохина: https://t.me/Oleg_Blokhin

«Вам нужно пережить первые два боя. Если не сломаетесь — будете работать нормально». Олег Блохин, инструктор по общевойсковой подготовке, дает практичные советы тем, кто собирается в зону боевых действий. Полный разбор экипировки: какие бренды обуви и одежды спасут здоровье, зачем нужны боевые перчатки и почему обычный зонтик может скрыть вас от тепловизора дрона. А также — правда о тактической медицине: тренировки и необходимость иметь три аптечки на себе.

00:00 – Советы идущим в бой: готовьтесь заранее

06:05 – экипировка

09:00 – Выживание: умение добыть воду и развести костер без дыма

11:54 – Бренды снаряжения: на чем не экономить

15:39 – Обувь и одежда: почему нужны толстые трекинговые носки даже летом

18:46 – Маскировка: зонтик против дронов и тепловизоров

24:11 – Защита рук и глаз: боевые перчатки и баллистические очки

29:38 – Медицина: три аптечки, жгуты и тренировки

36:51 – Где учиться? Курсы тактической медицины

43:37 – Психология: самое сложное — пережить первые два боя

48:03 – Эволюция армии: как мы научились воевать дронами

#ОлегБлохин #СВО #Подготовка #Экипировка #Выживание #ТактическаяМедицина #Война #Инструктор #БПЛА #АрмияРоссии #КнижныйДень #Delib