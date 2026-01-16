Инструктор в СВО: советы идущим в бой | Олег Блохин
«Вам нужно пережить первые два боя. Если не сломаетесь — будете работать нормально». Олег Блохин, инструктор по общевойсковой подготовке, дает практичные советы тем, кто собирается в зону боевых действий. Полный разбор экипировки: какие бренды обуви и одежды спасут здоровье, зачем нужны боевые перчатки и почему обычный зонтик может скрыть вас от тепловизора дрона. А также — правда о тактической медицине: тренировки и необходимость иметь три аптечки на себе.
00:00 – Советы идущим в бой: готовьтесь заранее
06:05 – экипировка
09:00 – Выживание: умение добыть воду и развести костер без дыма
11:54 – Бренды снаряжения: на чем не экономить
15:39 – Обувь и одежда: почему нужны толстые трекинговые носки даже летом
18:46 – Маскировка: зонтик против дронов и тепловизоров
24:11 – Защита рук и глаз: боевые перчатки и баллистические очки
29:38 – Медицина: три аптечки, жгуты и тренировки
36:51 – Где учиться? Курсы тактической медицины
43:37 – Психология: самое сложное — пережить первые два боя
48:03 – Эволюция армии: как мы научились воевать дронами
Комментарий редакции
1. Заблаговременная индивидуальная подготовка
Олег Балахин настоятельно советует готовиться к боевым условиям заранее, за несколько месяцев или даже за год до участия в СВО. Основные акценты: физическая выносливость (ноги, спина, плечи), базовые знания обращения с оружием и базовая техническая грамотность. Это способствует личной безопасности и позволяет эффективнее осваивать сложную тактику уже на фронте.
2. Осознанность и личная ответственность
Каждый идущий в бой должен понимать: его жизнь (и жизни товарищей) во многом зависят от степени собственной готовности. Ощутимый акцент делается на самостоятельность в вопросах экипировки, тренировок и медикаментов. Ожидание от общества (или армии), что тебя полностью обеспечат, — иллюзия и потенциальная ловушка.
3. Экипировка: качество и адаптивность
Спикер подробно разбирает важность качественного снаряжения: одежды для разных сезонов, обуви (отечественных и иностранных брендов), средств индивидуальной защиты (шлем, очки, наколенники), аптечки и связи. Он настаивает, что снаряжения много не бывает. Даже такие "мелочи" как носки, белье или запасные очки — детали, которые на практике оказываются критически важными для выживания и выполнения задач.
4. Значение тактической медицины
Приводится пример подготовки, где медицине уделяется не меньше внимания, чем боевой подготовке: знания гемостатиков, навык самостоятельной помощи под стрессом и даже тренировки в условиях имитации травмы или удушья. Медицинское оснащение предполагает не только заботу о себе, но и готовность помочь товарищу.
5. Психологическая прочность
Балахин отмечает, что даже психологическая осведомленность о войне не подготавливает к тем ощущениям, которые испытывает человек в первом и втором бою. Пережить и адаптироваться к этим реалиям — важная часть пути, также требует предварительной настройки и внутренней устойчивости.
6. Гибкость и постоянная адаптация
Обращается внимание на то, что современные боевые условия быстро меняются: тактика, оборудование, требования — все устаревает за полгода-год. Нет инструкторов-проффессионалов без постоянного обучения и стремления к развитию.
7. Роль коллективного и личного опыта
Приведены примеры коллективной адаптации в подразделениях, поиск энтузиастов, инструкторов с реальным боевым опытом в своих городах. Разработка новых технических и тактических подходов и обмен знаниями внутри боевого коллектива — тоже часть военной эффективности и живучести.
8. Осмысленное отношение к войне и человеческой ценности
Балахин акцентирует: ключевая ценность — сам человек, его открытый разум, готовность учиться, адаптироваться и поддерживать других. Гибкость, творчество и способность находить выходы из сложных ситуаций — это то, что невозможно стандартизировать, но жизненно важно.
Выводы и обобщение:
В основе успешных действий в бою лежит глубинная осознанность: никто не будет заботиться о тебе лучше, чем ты сам. Подготовка — это не только физические или технические аспекты, но и внутренняя работа, способность трезво оценивать риски, принимать ответственность и учиться. Современная война требует максимальной гибкости, критического мышления, даже — парадоксальным образом — творческого подхода к выживанию.
Любая форма идеализации — будь то слепая вера в "государственную заботу" или романтизация войны — опасна. Реальность подчеркивает, что выживают и побеждают те, кто не тешит себя иллюзиями и не боится задавать вопросы и искать опыт у тех, кто действительно был "в деле".
Тема затрагивает архетипический конфликт между индивидуальной свободой и коллективной ответственностью, между "машинной логикой" и "человеческой историей". Каждый будущий участник войны как бы становится частью этого движения, лично осмысляя свою роль, задавая себе вопросы: действительно ли я готов, что именно означает для меня выживание и победа, какова цена успеха и стоит ли она того?
Даже в практической теме боевой подготовки ощущается глубинная философия: война обнажает суть человека, и готовить нужно не только тело, но и дух — и только в балансе между хрупкостью и осознанностью возникает подлинная стойкость.
Открытый вопрос для размышления:
Если мы признаём, что подготовка — это не только оснащение и навыки, но и внутренняя осознанность, то как можно воспитать — в себе и в других — устойчивость, которая будет не слепой выучкой, а живой внутренней мудростью? Где проходит граница между прагматической необходимостью и человеческой душой — и возможно ли в условиях войны не потерять эту грань?