Дмитрий Кабалевский. Музыка. Размышления. Воспоминания (1972)
О творчестве Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственных премий СССР, н. а. СССР композитора Дмитрия Кабалевского
“Он превыше всего любил жизнь, любил искусство, свой народ, которому служил…” – говорил Дмитрий Кабалевский о своем любимом любимом литературном персонаже, Кола Брюньоне. Эти слова в полной мере можно отнести к самому композитору и педагогу, автору оперных произведений, ораторий, концертов для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром, музыки к кинофильмам “Сестры” по роману А. Толстого, “Антон Иванович сердится”, “Щорс” и др., радиоспектаклям “Дон-Кихот”, “Клуб знаменитых капитанов”, романсам и песням для детских хоров. Помня о том, что обычные уроки музыки ему когда-то казались скучными, Кабалевский повел с детьми разговоры о музыке, которые были записаны на радио и выпущены на пластинках. По программе Кабалевского выучилось не одно поколение.
ТО Экран 1972
Комментарий редакции
Ключевые идеи
1. Любовь к жизни как основа творчества
Композитор Дмитрий Кабалевский подчеркивает: важней всего для художника — любовь к жизни, превыше искусства и самого себя. Его музыка проникнута этой любовью: в ней сочетаются сила драматизма и нежность лирики, поэзия и сердечность. Принятие жизни такой, какова она есть — без выдумки и сентиментальности — становится внутренним стержнем как личности автора, так и его искусства.
2. Роль детского творчества и развития способностей
Отдельное место отведено развитию творческих способностей детей. Кабалевский считает: музыкальность и художественное начало живут в каждом ребёнке, и их необходимо бережно пробуждать, подобно тому, как учат читать или считать. Творчество не должно быть элитарной привилегией — оно может и должно быть опорой для любого человека, какой бы путь он ни избрал.
3. Искусство не для развлечения, а для внутренней работы
В беседе поставлен вопрос о цели искусства: не просто развлекать человека (как легкая музыка после тяжёлого дня), а обогащать, “высекать огонь из сердец”, влиять на личность, делать человека лучше. Здесь звучат параллели с философией: как наука действует через изменение мира, так искусство действует через изменение человека.
4. Творчество как преодоление трудностей
Личный опыт Кабалевского и его современников показывает — исток вдохновения часто связан с преодолением. Даже создание финала собственного квартета приходит через кризис, изнеможение, сновидение — вдохновение посещает измученного поиском, давая ответ тогда, когда привычные средства исчерпаны.
5. Познание через переживание — война и музыка
Тема Великой Отечественной войны отражает принцип: нельзя глубоко писать о том, что не прожито. Пережитый опыт фронта трансформировал музыкальный язык композитора, открывая новые глубины смысла, новые формы осмысления событий — от непосредственных впечатлений к более философскому звучанию (опера, реквием).
6. Связь поколений и преемственность
Искусство рассматривается как форма связи между поколениями: юность — источник энергии и надежды, старшие — носители опыта, знания, традиций. В детском сочинении, школьном рисунке — зерно того, что сформирует взрослого человека, а сам композитор всегда видит финиш как старт, постоянный переход к новому этапу.
7. Общая для народа тема — жизнеутверждающий оптимизм
Произведения Кабалевского находят особый отклик в обществе, для которого важна любовь к жизни и тема жизнеутверждающего оптимизма во время испытаний. Не случайно его творчество и сюжеты книги «Кола Бреньон» близки народу: они символизируют несломленность, внутреннюю радость вопреки трагедиям.
Анализ и междисциплинарные параллели
Кабалевский рассматривает музыку не как “безопасное пространство”, где можно укрыться от реальности, а как инструмент личностного и общественного становления. В этом тезисе можно усмотреть параллели с психологией развития (важность творческого опыта в формировании Я и жизненных стратегий), а также с философией экзистенциализма: подлинный опыт, в том числе боль, страх и преодоление, дают материал для осознанного становления личности.
Любовь к жизни здесь не абстракция, не идеальная категория, а практика, рождаемая каждодневным преодолением, равно как и музыка — результат личного труда и коллективного воздействия. Кабалевский избегает идеализации талантов, видя фундамент творчества в доступном каждому — внутренней потребности в выражении, в отклике. Эта позиция, созвучная гуманистическим традициям (Януш Корчак, Л.С. Выготский), противопоставляется и мифу о “гении”, и потребительскому отношению к искусству как “отдыхательной функции”.
Философски интересно отношение к случаю: судьбоносные встречи и идеи воспринимаются не как простые совпадения, а как отражение внутренней готовности, личной зрелости. Этот взгляд сближает художника с концепцией “счастливого случая” в науке и технике (серендипити), где внутренняя вовлечённость делает возможным “ответ” на вызов судьбы.
Идея “финиша как старта” напоминает о бесконечном процессе развития — как в философии (движение от заданного рубежа к новому горизонту), так и в жизни нейросетей (где результат предыдущего этапа становится входом для следующих). Подобно тому, как ЛСД в искусстве, как пишет Эко, не имеет абсолютных границ трактовки, каждая творческая работа становится частью большего, находясь в диалоге с эпохой и наследием.
Практические выводы
- В каждом человеке живет творческое начало — раскрытие его жизненно важно для внутренней целостности и для развития общества.
- Искусство и музыка не “для фона”, а для смысла; настоящая встреча с искусством требует готовности принять вызов и перемену.
- Личные трудности и пережитый опыт становятся основой, опорой для искреннего творчества. Только прожитое, личное становится общечеловеческим.
- Воспитание нового поколения требует не только передачи знаний, но и развития творческой инициативы, доверия к внутреннему миру ребенка.
- Кризис — не конец, а новый старт: каждая трудность может открыть иной взгляд, если подходить к ней с любовью к жизни.
Открытый вопрос
Если музыка, как говорит Кабалевский, “должна высекать огонь из сердец людей”, а не просто развлекать, то какова, по-вашему, истинная роль искусства в вашей собственной жизни? Является ли оно для вас отдыхом, залогом внутренней перемены или способом воспринимать и принимать реальность в её многообразии? Может ли встреча с произведением искусства стать тем самым “случаем”, когда привычный ход жизни превращается в новый старт?