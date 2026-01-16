Доклад Алексея Орлова на конференции Совета Согласия «Грани построения Державы Русь» 24 декабря 2025 года.

Державные уклады жизни — это не утопия, это природная потребность. Естественная для Славяно-Русов и коренных народов «среда обитания людей» в Мире, здоровье, любви, радости и достатке. По совести, в ладу с природой.

И это ДОЛЖЕН осознать каждый Человек. Осознать, принять и начать делать. Вот почему «Держава начинается с Тебя».

Именно сейчас каждому разумному человеку нужно понять своё жизненное предназначение. Осознать его и применять помогут проверенные жизнью курсы — «Родовая нить — жизнь без страха», «Управление судьбой», «Славяно-Русская ВАРНАвость».

Быть ДОБРУ!

