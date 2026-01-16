Держава начинается с Тебя
Доклад Алексея Орлова на конференции Совета Согласия «Грани построения Державы Русь» 24 декабря 2025 года.
Державные уклады жизни — это не утопия, это природная потребность. Естественная для Славяно-Русов и коренных народов «среда обитания людей» в Мире, здоровье, любви, радости и достатке. По совести, в ладу с природой.
И это ДОЛЖЕН осознать каждый Человек. Осознать, принять и начать делать. Вот почему «Держава начинается с Тебя».
Именно сейчас каждому разумному человеку нужно понять своё жизненное предназначение. Осознать его и применять помогут проверенные жизнью курсы — «Родовая нить — жизнь без страха», «Управление судьбой», «Славяно-Русская ВАРНАвость».
Быть ДОБРУ!
Комментарий редакции
1. Держава — это система, а не анархия:
Истинная "держава" строится на коллективных основах, а не на разобщенности, каждый сам по себе. Основа — общинное хозяйствование, устроенное через копное право и народовластие, где важны баланс и взаимодействие между общественной, частной и личной собственностью.
2. Цель — первична:
Главной задачей при любом начинании должно быть осознание своей личной цели и предназначения. Только выбрав истинную цель, человек может выстроить эффективный путь: "какая цель — такие и шаги".
3. Иерархия задач:
Последовательность: цель и задачи отдельного человека, семьи, общества, страны, мира. Все вытекает из понимания себя и своего места в системе. Незнание своих задач приводит к хаосу, знание — к гармонии и эффективности.
4. Важность традиций и культуры:
Державные структуры появляются, когда люди опираются на традиции, культурные основы рода и народа, но эти основы должны воплощаться в реальных делах, а не оставаться на уровне разговоров.
5. Переход от теории к практике:
Образование и разговоры о духовности, культуре, державности ценны, только когда воплощаются в конкретные действия, соответствующие целям и задачам, начинают приносить обществу реальную пользу.
6. Личное развитие через самоосознанность и труд:
Необходимо заниматься самообразованием и идти по пути постепенного развития и компетентности, занимая именно ту роль, к которой человек готов, избегая ложной гонки за статусом.
7. Система отношений и собственности:
Предлагается постепенный переход от денежной системы к более коллективным, доверительным формам обмена (от денежных отношений — через распределение благ, к внеэкономическим связям в общинах); освоение новых уровней возможно только с ростом доверия и компетентности участников.
8. Отношение к людям:
Необходимо уважать уникальный путь каждого, не сводить человека к функции или денежной оценке его труда. Деньги не должны быть мерилом ценности личности.
9. Насущность изменений:
Сегодняшний путь общества — ошибочный (разобщенность, потребительство). Путь к будущему — через осознанное изменение мышления, возвращение к здравым коллективным традициям, самоосознанности, природному устройству.
10. Рекомендации по курсам:
Призывается к изучению определённых авторских курсов по саморазвитию и традиционной культуре как инструмента для самоосознанности и перехода к новой державной модели жизни.
---
Вывод:
Вся логика лекции строится вокруг необходимости перехода от атомизированного, конкурентного существования, где ценность человека и его труда измеряется деньгами, к коллективистским, общинным принципам, в которых человек живёт и трудится "на своём месте", исходя из признания своего предназначения и интересов общества. Роль личности здесь не растворяется, а, напротив, раскрывается через глубокое самоосознание, уважение к своим и чужим целям, традициям рода и народа. Такое устройство общества возможно только при условии непрестанного личного и коллективного роста, стремления к гармонии, снятию искусственных барьеров и переходу к доверию и взаимопомощи как основе отношений.
С философской точки зрения, автор предлагает взглянуть на истину и благо не как на отвлечённые теории, а как на живой процесс, воплощающийся в конкретных делах, в заботе о себе и о других. Эта идея отсылает к древним учениям (йога, христианство, буддизм), ставящим на первое место внутреннюю честность, служение, и одновременно органично сочетается с прагматическим требованием осознанности в действиях.
Вопрос, который остаётся открытым для дальнейших размышлений: в какой мере реальна возможность построить справедливое и свободное сообщество — державу — если исходить из принципа внутренней зрелости и целеустремлённости каждого, ведь у нас так мало опыта зрелого коллективизма и так много соблазнов раствориться в привычном ходе вещей? Что должно быть отправной точкой — личное преодоление, объединение ради цели или всё сразу, и сколько истинной свободы мы готовы доверить себе и друг другу?