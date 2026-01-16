Часть 45. Внутрипартийная борьба 1920-1930. Продолжение / Кирилл Назаренко и Егор Яковлев
От НЭПа и «письма к съезду» до индустриализации и убийства Кирова. Как внутрипартийная борьба 1920-30-х годов определяла судьбу СССР и готовила страну к войне?
В новом выпуске цикла «История России: главное» Егор Яковлев и историк Кирилл Назаренко продолжают разбирать ключевое десятилетие советской истории. В этом видео:
— Реальная картина борьбы за власть: от Троцкого до Бухарина
— Как «военная тревога» 1927 года ускорила индустриализацию и коллективизацию
— Была ли альтернатива форсированной индустриализации?
— Убийство Кирова: бытовое преступление или спусковой крючок для ужесточения политической борьбы?
00:00 – От концепций к конкретике 20-30-х годов
01:24 – Внутрипартийная борьба: идеи против амбиций
05:18 – Сталин как преемник Ленина и создание СССР
10:18 – Наследие Ленина и начало большой борьбы
13:27 – Платформа Троцкого и первое поражение
22:27 – Письмо к съезду и «Уроки Октября»
30:02 – Дискуссия: можно ли построить социализм в одной стране?
33:10 – Кризис хлебозаготовок и поворот к деревне
38:41 – Объединённая оппозиция и её разгром
44:41 – «Военная тревога» 1927 года как точка невозврата
54:53 – План ГОЭЛРО и Первая пятилетка
01:02:37 – Коллективизация: что было на самом деле
01:09:20 – Стахановское движение и кадры для индустрии
01:12:58 – Убийство Кирова: версии и последствия
01:21:39 – Заключение: логика эпохи
Комментарий редакции
1. Внутрипартийная борьба — нормальный процесс
Авторы подчеркивают, что борьба за власть внутри советского руководства 1920–1930-х годов была, по сути, универсальным явлением, присущим любой политической системе разных эпох. Они критикуют преувеличенное внимание к «личным» конфликтам в партийной среде в традиционной историографии (особенно в эпоху перестройки), считая, что политическая конкуренция была неизбежна, а различия между лидерами носили больше ситуативный, чем глубокий концептуальный характер.
2. Мотивация советской элиты: бескорыстие и идейная преданность
Отмечается высокая степень «бессребреничества» среди советских руководителей: ими двигали не материальные стимулы, а жажда воплощения собственных идей и участия в создании нового общества. Это выделяет советскую элиту 1920–1930-х годов на фоне элит других эпох.
3. Роль Ленина, появление Сталина и внутренняя динамика власти
Ленин сам инициировал создание поста генсека и поддержал кандидатуру Сталина. Расхожие тезисы о непримиримом конфликте между ними опровергаются: идея, что Ленин якобы предвидел опасность в Сталине, служит инструментом для последующих политических и идеологических конструктов. Формальные идеологические споры в партийной верхушке зачастую маскировали реальные амбиции.
4. Копирайта на идеи в политике не существует
В партии шли споры не столько о принципиальных направлениях, сколько о нюансах, последовательности и времени реализации проектов (например, индустриализации). Идеи часто «принадлежали эпохе», а не определённым личностям.
5. Контекст решений: сила момента
То, что становилось возможным в 1928 году, было нереализуемо или губительно в 1921–1922 годах: судьба страны определялась не только содержанием идей, но и моментом их внедрения. Идея эффективна лишь тогда, когда находит свою историческую нишу.
6. Национальный вопрос и формирование СССР
Ленинский компромисс на фоне ожесточённых споров: создание СССР как федерации, а не расширенной автономии, был способом урегулировать территориальные, экономические и политические противоречия.
7. Личности лидеров и механика борьбы
После ухода Ленина акцент смещается со статуса «главного вождя» (Ленина) к полицентризму: ни Сталин, ни Троцкий, ни Зиновьев с Каменевым не воспринимались тогда как очевидные лидеры, борьба велась между равноценными игроками. Любой победитель уничтожил бы политических противников (в той или иной форме) — этот механизм универсален в мировой истории.
8. Внутрипартийная демократия как инструмент дискуссий
Апелляции к демократии и обвинения в «зажиме» демократии часто были демагогией сторона, оказавшаяся в меньшинстве, использовала риторику демократии для защиты собственных позиций и критики большинства.
9. Экономические и политические кризисы
Систематически возникают хозяйственные кризисы: кризис сбыта, хлебозаготовок, внутренние противоречия НЭПа. Решение этих проблем неразрывно связано с борьбой линий — Бухаринский «правый уклон», ускоренная индустриализация, опора на «кулака» или ставка на коллективизацию.
10. Переход к форсированной индустриализации и коллективизации
После «военной тревоги» 1927 года руководство страны воспринимало угрозу войны как императив ускоренных преобразований. Индустриализация становится вопросом национального выживания. Коллективизация же трактуется как инструмент рывка и мобилизации ресурсов, с непредсказуемыми и часто трагическими последствиями для деревни.
11. Планы (ГОЛРО, первая пятилетка): дилемма органического и директивного развития
Вопрос: следовать ли органическому росту (тектологический подход — постепенное развитие в соответствии с наличными ресурсами) или директивному (телеологический — построение плана с жёсткими целевыми установками)? Побеждает директивный подход как единственно возможный для индустриального рывка в сжатые сроки.
12. Коллективизация и её крайности
Сплошная коллективизация начинается по директиве сверху; сами организаторы вскоре признают «перегибы на местах». Авторы подчеркивают, что общая картина коллективизации должна изучаться на уровне локальных кейсов, иначе любое обобщение будет схематичным и вводящим в заблуждение.
13. Влияние внешнеполитических факторов
Постоянное ожидание войны, проблемы с Западом, реорганизация армии влияют на внутреннюю политику не меньше, чем борьба элит или экономические стратегии.
14. Убийство Кирова как водораздел
Это событие воспринимается как момент, когда власть впервые увидела возможность терроризма и преступлений внутри самой системы. Начинается резкое ужесточение политической борьбы: карательные меры становятся нормой, что ранее было исключением (выговоры, ссылки, а не расстрелы).
15. Историческая неизбежность и невозможность окончательных ответов
Множество мифов, версий и трактовок (например, убийства Кирова) свидетельствует, что даже при максимальной открытости архивов абсолютная истина о тех событиях останется недостижимой — данные фрагментарны, а человеческий фактор, контекст, ошибки в документах делают однозначный вывод затруднительным.
---
Выводы и философские размышления
Главное, что проступает в этом анализе — непрекращающийся процесс поиска баланса между идеализмом и прагматизмом, между социальным проектированием и живой, хаотичной человеческой стихией. История — не точная наука; истина о ней ситуативна и мозаична. Во внутрипартийной борьбе советских элит 1920–1930-х мы видим смешение идейных и личных мотиваций, дуализм возвышенных целей и неизбежных компромиссов, схематичности теоретических моделей и сопротивления живой материи общества.
Премьер аналогичен динамике современных самонастраивающихся систем: как в нейронных сетях, направление развития всё время подстраивается под новые условия, и успех часто зависит не столько от изначального замысла, сколько от способности вовремя сменить направление или распознать уместность конкретных инструментов в конкретный момент. Это напоминает и путь любой духовной практики: йог или монах может мечтать о просветлении, но каждое конкретное действие — вдох, шаг, наблюдение за умом — делает его путь уникальным и не гарантирует итогового результата согласно изначальному сценарию.
Эпоха раннего СССР — время, когда вера в чистоту идеи сопряжена с жёсткой конкуренцией, а практические шаги диктуются как внутренней логикой, так и давлением внешней среды. В этом сплаве нет ни святых, ни абсолютных злодеев: есть люди, двигаемые страстью, страхом, искренним желанием перемен и ограничениями собственной эпохи.
Прагматичный итогу урок:
Идеи и личности друг без друга невозможны; успех реформ зависит не столько от избранных теоретических моделей, сколько от способности гибко адаптироваться — и признавать свои ошибки. Исторические процессы — это результат действия множества причин, и оценивать их можно только с подходящей дистанцией, учитывая всё многообразие факторов.
Открытый вопрос для раздумий:
Если истина о прошлом всегда складывается из личных точек зрения, пересекающихся интересов и фрагментарных фактов, возможно ли научиться принимать противоречия истории с внутренней мудростью, не замыкаясь в догматизме? И как в нашем собственном жизненном пути мы отличаем идеализм, освещающий дорогу, от фанатизма, способного превратить стремление к добру в жестокость?