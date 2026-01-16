От НЭПа и «письма к съезду» до индустриализации и убийства Кирова. Как внутрипартийная борьба 1920-30-х годов определяла судьбу СССР и готовила страну к войне?

В новом выпуске цикла «История России: главное» Егор Яковлев и историк Кирилл Назаренко продолжают разбирать ключевое десятилетие советской истории. В этом видео:

— Реальная картина борьбы за власть: от Троцкого до Бухарина

— Как «военная тревога» 1927 года ускорила индустриализацию и коллективизацию

— Была ли альтернатива форсированной индустриализации?

— Убийство Кирова: бытовое преступление или спусковой крючок для ужесточения политической борьбы?

00:00 – От концепций к конкретике 20-30-х годов

01:24 – Внутрипартийная борьба: идеи против амбиций

05:18 – Сталин как преемник Ленина и создание СССР

10:18 – Наследие Ленина и начало большой борьбы

13:27 – Платформа Троцкого и первое поражение

22:27 – Письмо к съезду и «Уроки Октября»

30:02 – Дискуссия: можно ли построить социализм в одной стране?

33:10 – Кризис хлебозаготовок и поворот к деревне

38:41 – Объединённая оппозиция и её разгром

44:41 – «Военная тревога» 1927 года как точка невозврата

54:53 – План ГОЭЛРО и Первая пятилетка

01:02:37 – Коллективизация: что было на самом деле

01:09:20 – Стахановское движение и кадры для индустрии

01:12:58 – Убийство Кирова: версии и последствия

01:21:39 – Заключение: логика эпохи