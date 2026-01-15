Главная » Видео, История

“Норманизм – вековая идеологическая диверсия”. Е.Ю.Спицын на канале Sponsr в программе “Вопрос-Ответ

Переслано от: Евгений Спицын

Интервью записано в декабре 2025 г.
Комментарий редакции

Основные тезисы видео:

1. Спор между норманистами и антинорманистами устарел, но сохраняется:
Спор о "нормандском" (норманистском) и "антинормандском" подходах к истокам Древнерусского государства жив до сих пор, однако его актуальность сомнительна. Спикер убеждён: аргументы норманистов практически исчерпаны и давно опровергнуты новыми данными, в то время как антинорманисты, начиная с конца XIX века, выдвинули большое количество контраргументов.

2. История появления и использования норманской теории:
— Первые формулировки теории родились не у российских историков, а в немецкой среде XVIII века (Миллер, Байер, Шлецер).
— Идея имеет корни также в шведской политике (Юхан III) как средство обоснования притязаний на Прибалтику во время борьбы за Балтийское побережье.
— Во времена Российской Империи норманизм поддерживался влиятельными историками (Карамзин, Погодин, Соловьёв).

3. В советский период подход менялся ситуативно:
В 1920-е годы норманизм получил поддержку на волне антинародности, позже, при Сталине, был подавлен из-за его использования нацистской пропагандой (идея, что "варвары-славяне" не могли создать государство сами).
После войны официальной доктриной становился антинорманизм, но с определённой поверхностностью: часть «антинорманистов» фактически склонялись к старым взглядам — Кузьмин даже называет их "латентными норманистами".

4. Роль советских и постсоветских историков:
Настоящих антинорманистов в советской науке было весьма немного, большинство занимали промежуточные или скрыто норманистские позиции.
В последние десятилетия (особенно усилиями школы Кузьмина) произошёл сдвиг к более взвешенному и критическому изучению ранней русской истории.

5. Критика основания теории на варяжской легенде:
Призвание варягов — сюжет из "Повести временных лет" — рассматривается как поздняя редакторская вставка, не отражающая подлинных событий IX века, а скорее политические задачи XII века (если не более поздние).
Летописи представлены как отражение интересов конкретной княжеской династии, а не всей Руси в целом.
История ранней Руси и её истоки во многих областях стали заложниками "норманской проблемы", хотя подлинные вопросы — это взаимоотношения русской, варяжской и хазарской традиций.

6. Необходимость смещения фокуса:
Спор между норманистами и антинорманистами превратился в «ширму», отвлекая научное сообщество от реально важных и сложных проблем — как именно на самом деле формировалось древнерусское государство.

-----

Анализ и философские акценты:

Эта беседа — яркий пример того, как исторический дискурс становится заложником идеологических схем и чужих политических интересов. Норманская теория, будучи по сути продуктом внешнего заказа и конъюнктуры, десятилетиями определяла границы и сам язык обсуждения истоков русской государственности.

И здесь возникает феномен, который встречается не только в исторической науке: миф, однажды внедрённый в коллективное сознание — будь то "призвание варягов", идеализированный образ героя, или целая религиозная доктрина — начинает жить собственной жизнью, определяя и ограничивая поле мышления. Аналогично в психологии “внутренний критик” или застрявшая травма фиксируют личную историю, заслоняя реальный, сложный, многомерный опыт.

Историк в таком случае напоминает программиста, который вынужден работать с чужим устаревшим и запутанным кодом — вместо того, чтобы писать новый, он вынужден бесконечно латать и переписывать старые конструкции.

Практическая мудрость здесь в следующем:
- Любая научная теория — это не истина, а рабочая модель. Зацепившись за одну версию, особенно если она отстаивается по политическим или эмоциональным соображениям, мы рискуем утратить гибкость, необходимую для видения многомерной реальности.
- Сама природа истины многоуровнева и меняется в зависимости от угла зрения, уровня осведомлённости и даже исторического контекста. Разоблачая иллюзорность догматических схем, сто́ит помнить, что борьба с ложным мифом не должна становиться новым мифом.

Вывод:
Спор между норманизмом и антинорманизмом — не столько научная необходимость, сколько признак инфантилизма научного сообщества, его склонности к идеологическим упрощениям. Куда важнее сотрудничество разных школ мышления и выход за пределы ригидных мифов — в исследовании того, как действительно формировалась древняя Русь, каким было взаимодействие славян, варягов, хазар: не как образы и ярлыки, но как реальные многослойные процессы.

Открытый вопрос для размышления:
Какие ещё скрытые мифы и догматы управляют нашим восприятием прошлого и настоящего, и способны ли мы, признавая свою субъективность, приблизиться к более богатому, сложному и живому пониманию реальности?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/18f67e8a9ffae072d74234df0fffc191/
