Луций Домиций Агенобарб, вошедший в историю под именем Нерон, — один из самых одиозных императоров Древнего Рима. Его правление запомнилось Великим пожаром Рима, первыми гонениями на христиан и жестоким уничтожением собственной семьи. Но насколько эти образы соответствуют исторической правде?

В новом выпуске с доктором исторических наук Татьяной Кудрявцевой мы разбираем мифы и факты о личности и правлении Нерона:

— Правда ли, что Нерон поджёг Рим и играл на лире, глядя на пламя?

— Кем на самом деле был философ Сенека и какую роль он сыграл в судьбе императора?

— Почему Нерон убил свою мать Агриппину и первую жену Октавию?

— Что случилось во время первого гонения на христиан?

— Как оценивали Нерона современники и можно ли сегодня сказать о нём что-то хорошее?

00:00 – Самый скандальный император Рима

03:14 – Происхождение Нерона: семья Агенобарбов и Агриппина Младшая

11:04 – Детство в опале: как будущий император выживал в тени власти

14:50 – Дворцовые интриги: заговор Мессалины и возвышение Агриппины

21:02 – Путь к трону: убийство Клавдия и приход к власти

26:13 – «Славное пятилетие»: первые годы правления и влияние Сенеки

29:23 – Расправа над семьёй: убийство Британника и Агриппины

38:22 – Деспотия и безумие: развод с Октавией, казни и «Неронии»

45:58 – Великий пожар Рима: случайность или поджог?

50:56 – Гонения на христиан: первое столкновение империи с новой религией

52:25 – Заговор Пизона и расправы над элитой

58:13 – Финансовый кризис, восстания и начало конца

01:05:33 – Восстание Виндекса и бегство Нерона

01:07:23 – Смерть императора: «Какой артист умирает!»

01:09:52 – Образ Нерона в истории: от Тацита до современности