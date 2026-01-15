В какой-то момент этот вопрос догоняет каждого…

даже если у тебя есть работа, деньги, семья, цели.

В чём смысл жизни?

Я сделал то, что обычно никто не делает до конца:

попросил искусственный интеллект разобрать этот вопрос не “красивыми цитатами”, а по слоям — психология, философия, опыт обычного человека, страх пустоты, смысл через отношения, дело, боль и надежду.

В этом выпуске ты узнаешь:

— почему мозг требует смысл, чтобы выжить

— почему “успех” часто не спасает от пустоты

— почему после 35 вопрос смысла звучит громче

— какие 3 типа смысла реально работают в жизни

— и как собрать свой смысл так, чтобы он держал тебя, когда всё трещит

Напиши в комментариях: в какой момент тебя впервые накрыл этот вопрос?

И что для тебя сейчас важнее — любовь, дело, свобода или вера во что-то большее?

Если тебе нравится формат “ИИ проанализировал / ИИ дал ответ” — подпишись. Дальше будет ещё глубже.

