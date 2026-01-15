Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Гравитационные дыры. Природа гравитации

11 0
Переслано от: Новая реальность

Канал в соцсетях:
○ Телеграм: https://t.me/n_reality чат канала https://t.me/group_nr
○ ВК: https://vk.com/kanalvaleriy
○ КОНТ https://cont.ws/@kanalvaleriy
○ ОК: https://www.ok.ru/kanal.valery

☆ Автор Sibved, «Наука наизнанку»: https://zen.yandex.ru/sibved24

Музыка по подписке Storyblocks

Аномальная неоднородность силы притяжения в разных зонах земли. Версии их происхождения

#наука #земля #аномалия

Комментарий редакции

Ключевые идеи из видео


1. Гравитационные аномалии на Земле
- Европейский спутник создал детализированную гравитационную карту планеты, выявив зоны пониженной и повышенной силы тяжести.
- Особенно выделяется аномалия с пониженной гравитацией в Индийском океане. Необычна и пониженная гравитация в Гималаях, несмотря на их огромную массу.

2. Официальное научное объяснение
- Основная версия связывает аномалии с движением тектонических плит и динамикой мантии. Процесс формирования включает погружение фрагментов коры в мантию и их вытеснение менее плотными материалами вверх.
- Считается, что это «перемешивание» пород и их разная плотность влияют на локальную гравитацию.

3. Критика официальной позиции
- Приводится аргумент, что научное объяснение чрезмерно уверено в деталях событий, происходивших сотни миллионов лет назад.
- Модели тектонических процессов критикуются за трудность их проверки и условность.
- Вопрос о природе гравитации в Гималаях остается более спорным: по логике накопления массы силы тяжести там должны быть выше.

4. Альтернативные теории
- Гипотеза пустот под Гималаями или в океане, возможно, наполненных водой или менее плотными породами.
- «Лунная гипотеза»: Луна когда-то отделилась от Земли именно в районе нынешнего Индийского океана, оставив гравитационный «шрам».
- Упоминается эфиродинамика В.А. Ацюковского: гравитация и выбросы вещества связаны с взаимодействием Земли с неким эфиром.
- Нестандартные предположения о «программируемой» гравитации: её параметры якобы задаются некой внешней волей или цивилизацией.
- Приводятся частные примеры, где отдельные изобретатели якобы манипулировали гравитационным вектором.

5. Скепсис к традиционному взгляду и множественность интерпретаций
- Отмечается, что для каждой теории (гравитоны, притяжение, отталкивание и др.) объяснения гравитационных аномалий будут различными и не исчерпывающими.

---

Вывод


Этот видеоматериал предлагает посмотреть на проблему гравитационных аномалий не только с позиции строгой академической науки, но и через призму альтернативных гипотез — от интересных, хоть и не подкрепленных данными, до концепций на грани фантастики. Автор критикует самоуверенность официальной науки, указывая на сложность подтверждения событий глубокой древности и отмечая условность многих научных моделей. При этом предлагается рассмотреть, что нынешняя научная парадигма может быть не единственно возможной — и что наша картина мира во многом обусловлена не только фактами, но и выбранной схемой их интерпретации.

С точки зрения междисциплинарного анализа, можно увидеть, что поиск истины здесь напоминает работу с нейросетями: результат зависит не только от исходных данных, но и от архитектуры, по которой осуществляется их обработка. Так и реальные природные процессы можно объяснить множеством моделей — ни одна из которых не будет окончательной истиной, пока наша эмпирика и логика останутся столь ограниченными.

Прагматический подход здесь был бы таков: использовать официальный научный взгляд как наиболее рабочий в инженерных и прикладных задачах, но не терять открытость к новым теориям, которые могут появиться вследствие накопления новых данных и технологий.

В этом контексте естественным становится отказ от идеализации или догматизма — стоит относиться к любой картине мира как к рабочей гипотезе, открытой к пересмотру. Ведь история науки полна примеров смены парадигм, когда прежние "самоочевидные" истины отходили на второй план.

Наконец, возникает философский вопрос: возможно ли когда-либо достичь абсолютно объективной картины устройства мира, или же любая наша попытка объяснить аномалии — это отражение субъективных рамок нашего сознания, языка и культуры? Стоит ли воспринимать гравитационные аномалии как вызов не только физике, но и пределам человеческого познания?

Что для нас — истина в вопросах устройства материи и мира: рабочая схема, удобный миф или лишь очередной шаг в бесконечном процессе понимания?
Редактор: simple4o
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DzHZImfO-E4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Гравитация: Дьявол кроется в деталях
О гравитационных двигателях
Что вы увидите, падая в черную дыру?
Давайте разберёмся с… гравитацией [Настоящая Наука]
Глава 11. Атомы по одному не собираются - О перемещении во времени и пространстве без расхода топлива и финансов...
Эволюция представлений об атоме: от Демокрита до Хатыбова
Ю.И. Мухин о гравитационных волнах
Проделки гравитации

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru