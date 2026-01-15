“Дорога в Красноармейск”. Документальный фильм военкора РИА Новости Александра Харченко
РИА Новости публикует документальный фильм "Дорога в Красноармейск", рассказывающий о том, как российские войска освобождали город.
В основу 30-минутной ленты легли материалы, снятые журналистом Александром Харченко. На кадрах — боевая работа российских подразделений, интервью с бойцами и командирами, а также рассказ мирных жителей, которые долгое время находились под оккупацией украинской армии.
Права на контент канала РИА Новости сохраняются за правообладателями в полном объеме. Размещение Контента на Rutube не является предоставлением пользователям Rutube или иным лицам, получающим доступ к Контентному содержимому канала РИА Новости, права использования контента канала РИА Новости каким-либо способом (лицензии). Условия открытых лицензий не применяются к контенту канала РИА Новости.
Комментарий редакции
1. Оперативная обстановка и тактика
В фильме рассказывается о завершении одного из масштабных сражений в районе Красноармейска и Димитрово, с акцентом на блокировке крупной украинской группировки. Современная война показана как высокотехнологичная и бескомпромиссная: широко используются дроны, которые делают любое передвижение на открытой местности почти невозможным, изменяя стратегию и тактику ведения боя.
2. Человеческое измерение войны
Несмотря на технический прогресс, суть войны по-прежнему гуманитарна и трагична — это, в первую очередь, война людей, не роботов. На передовой главным остаётся мужество, усталость и выносливость солдат. Рассказывается о судьбах раненых, погибших, вынужденных выживать среди руин мирных жителях. Выделена роль медиков и добровольцев, которые под обстрелами оказывают помощь.
3. Материальное и социальное положение мирных жителей
Показан опыт жителей, оказавшихся между двух огней: разруха, отсутствие воды, газа, продуктов, постоянная миграция между подвалами, страх и неопределённость. Многие выражают усталость и отчаяние, пессимизм, но есть и эпизоды благодарности за помощь, тепла во встречах с российскими солдатами.
4. Символика, идентичность и память
Проходит красной нитью тема идентичности — кладбища, на которых советские и украинские символы «выжигаются калёным железом», появляются новые могилы, повторяется сюжет исторической смены символов и трагедии памяти. Фильм обращает внимание на разрыв между прошлым и настоящим, навязыванием новых идеологем.
5. Психологические дилеммы и поиск смысла
Солдаты и местные описывают свой опыт как нечто иррациональное, лишённое привычных моральных ориентиров: повторяются фразы о том, что у происходящего нет ясного смысла, кто-то упоминает «пещерный период» жизни, многие задают вопросы о будущем. Присутствует религиозный мотив — вера в Божью помощь, надежда на искупление и прощение.
6. Технологии и неизбежность человеческого фактора
Использование дронов и беспилотных систем — центральный элемент текущей войны, но в то же время показано: даже при «войне будущего» исход зависят от решимости и самопожертвования конкретных людей, их гибкости, способности к выживанию.
---
Вывод
В этом фильме тесно сплетаются тактика современной войны, технологические изменения и вечные человеческие темы — страдание, страх, поиск смысла. Прогресс сделал войну почти прозрачной для наблюдателя (дроны, беспилотники, разведка), но внутренний опыт каждого участника остался глубоко личным, наполненным психологическим напряжением, скорбью и надеждой.
Производит впечатление контраст между отчуждённой логикой военного успеха и непосредственной болью, смятением людей на местах. Фильм вскрывает пласт коллективной и индивидуальной памяти, показывая, как исторические символы становятся ареной новой борьбы идентичностей.
Отсюда можно сделать практический вывод: в любой, даже самой технологичной войне не исчезает фактор личной отваги, жертвенности и сопереживания. Война всегда остаётся сложной смесью техники, идеологии и судьбы отдельных людей.
И всё же фильм оставляет открытым вопрос: возможно ли, сталкиваясь с трагедиями и обесцениванием прежних идеалов, сохранить (или сформировать заново) человеческую идентичность — такую, которая будет выше навязанных лозунгов и политических символов? Где в этом водовороте событий искать ту истину, что способна утешить, но не обмануть?