Он не был ни знаменитым артистом, ни футболистом, ни ученым. Но его имя гремело на весь Советский Союз. О нем слагали стихи и песни, и сам Сталин призвал брать с него пример. Это был 29-летний шахтер Алексей Стаханов, установивший мировой рекорд производительности труда. Благодаря ему, возникло соревнование, в котором участвовали рабочие и колхозники Страны Советов.

6 сентября 1935 года в «Правде» появился материал «Советские богатыри» с подзаголовком «Рекорды забойщиков Дюканова и Стаханова».

В нем говорилось: «Телеграф принес радостную весть. Весть о выдающейся победе двух мастеров угольного фронта. 30 августа на шахте “Центральная-Ирмино” Кадиевского района, неожиданно стало настоящая праздником. Произошло событие, поднявшее на ноги весь коллектив…»

В тот день Стаханов вырубил 102 тонн угля за шесть часов. Это равнялось 14-ти шахтерским нормам и почти семи (!) вагонам угля. Однако его рекорд держался всего несколько дней – новое достижение установил парторг той же шахты Мирон Дюканов, добывший за смену 115 тонн угля.

«Наш пламенный привет и поздравления вам, товарищи Дюканов и Стаханов! – писала «Правда». – Вами по праву может гордиться не только Донбасс, но и вся страна. Вы свой изумительной работой доказали, как замечательно советский отбойный молотов крошит угольный пласт, когда им управляют опытные и крепкие руки мастеров-большевиков».

Это было только начало большого всесоюзного соревнования. О достижениях Стаханова и Дюканова узнал нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе и рассказал Сталину. Тот одобрил инициативу горняков и посоветовал распространить ее на другие сферы производства.

7 сентября 1935 года в «Правде» вышла статья «От соревнования одиночек к соревнованию масс!», в которой появилась фамилия нового рекордсмена – Митрофана Концедалова, вырубившего 125 тонн угля. Однако через два дня Стаханов снова вырвался вперед – 175 тонн! Но этим не ограничился и установил новый рекорд: 227 тонн!

По этому случаю состоялось заседание парткома шахты «Центральная-Ирмино». На нем было решено занести имя Стаханова на доску почета и выделить премию в размере месячного оклада. Кроме того, ему дали новую квартиру, снабдив ее всем необходимым и мягкой мебелью, установили телефон и даже предоставили в личное пользование «выездную лошадь».

Стоит отметить, что первый рекорд Стаханов устанавливал не один. Вместе с ним трудились два крепильщика: Гаврил Щиголев и Тихон Борисенко. Но волна прославлений Стаханова выплеснула их имена из истории. Конечно, этим людям было безмерно обидно. Да и не только им, но и другим шахтерам – почему выдвинули именно Стаханова?

Чтобы прекратить «вредные» разговоры, партком шахты решил «предупредить всех тех, кто пытается клеветать на тов. Стаханова и его рекорд как на случайный, выдуманный и т. д., что партийным комитетом они будут расценены как самые злейшие враги, выступающие против лучших людей шахты, нашей страны, отдающих все для выполнения указаний вождя нашей партии товарища Сталина о полном использовании техники».

В начале 1936 года с рекордом Стаханова «расправился» шахтер Никита Изотов из Горловки, выдавший на-гора 607 (!) тонн угля. Он получил свою долю похвал, но славу конкурента затмить не смог. В Кремле уже твердо решили: Стаханов – шахтер № 1.

Все было как в известной песне: «Когда страна быть прикажет героем, у нас героем становится любой…» О Стаханове узнали за рубежом – его фотография появилась на обложке респектабельного британского журнала Time. В СССР о нем был снят документальный фильм, в котором он делился своим передовым опытом. По всей стране загремела песня, где были такие слова: «Знаменитое имя – Стаханов – / Нас к победе ведет каждый день. / Чтоб, груженый углем и металлом, / Поезд грузы скорей перевез. / Мчась над рельсами заревом алым, / Пролетает быстрей паровоз…»

В 1938 году вышла книга Стаханова (скорее всего, это сделал профессиональный литератор, ловко стилизовавший его речь) со скромным названием «Рассказ о моей жизни». Автор поведал, что работал на шахте тормозным, потом коногоном. Когда взялся за отбойный молоток, у него не сразу все получалось. Но когда он ощутил поддержку товарищей-коммунистов, дело пошло на лад. История вполне советская, наглядная – без партии никуда.

Стаханов выступал не только как опытный производственник, но и как яростный борец против «врагов народа»: «Предатель, изменник, гнусная сволочь Пятаков направлял поезда на занятые пути и совершал крушения, организовывал взрыв в Кемеровской шахте, где погибло 12 шахтеров-стахановцев и ударников…»; «Но еще жива старая сволочь Троцкий. Я думаю, пробьет и его час, и мы рассчитаемся с ним как полагается. Но пока нам надо быть начеку…»

«Разгромим саботажников внедрения новых революционных методов работы, – призывал Стаханов. – Искореним крысиновщину, людей, готовых обманным путем нажить легкую славу, с тем, чтобы на завтра посадить шахту в провал! Удесятерим наши усилия и борьбу за внедрение стахановских методов…»

Свою фамилию он воспринимал уже отстраненно, превратив её в гордое прилагательное, символ новых трудовых побед.

Профессия горняка стала уважаемой в СССР. Еще больше ее прославили фильмы «Шахтеры» и «Большая жизнь». В последней ленте сыграли Борис Андреев, Петр Алейников, Марк Бернес и Иван Пельтцер, отец знаменитой Татьяны Пельтцер, народной артистки СССР и лауреата Сталинской премии.

В апреле 1936 года в газете «Социалистический Донбасс» появилось сообщение о создании в Сталино – так назывался Донецк – футбольного клуба «Стахановец»: «В команду войдут 22 лучших игрока Донбасса. Игроки класса будут освобождены от работы на производстве. Для улучшения игры футболистов приглашается для тренировок специальный тренер».

Спустя 10 лет, в 1946 году «Стахановец» был переименован в «Шахтер»…

Рабочее соревнование, в основу которого был положен патриотизм, любовь к родине и преданность коммунистической партии, быстро набирало темп. Но у энтузиастов был и другой, меркантильный стимул. О нем откровенно высказался Сталин в своем выступлении на I Всесоюзном совещании стахановцев: «Основой стахановского движения послужило, прежде всего, коренное улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится. Отсюда высокие нормы выработки. Отсюда герои и героини труда. В этом, прежде всего, корень стахановского движения».

Газеты запестрели сообщениями о других передовиках – кузнеце Горьковского автозавода Александре Бусыгине, машинисте паровозного депо Славянска Донецкой железной дороги Петре Кривоносе, обувном мастере ленинградской фабрики «Скороход» Николае Сметанине, сталеваре Мариупольского металлургического завода имени Ильича Макаре Мазае.

Широкую известность получила ткачиха из Ивановской области Евдокия Виноградова, управлявшая семью (!) десятками станков. Она стала символом нового советского человека, за границей ее преподносилась как «Miss USSR. Виноградова стал прообразом Татьяны Морозовой в фильме «Светлый путь». Ее роль исполнила Любовь Орлова.

Другой известной женщиной стала тракторист Прасковья Ангелина из Донецкой области, которой благоволил сам Сталин. Он даже разрешил обаятельной женщине звонить ему в любое время. Ангелина выступила с призывом «Сто тысяч подруг – на трактор!», на который откликнулись вдвое больше женщин.

Стахановское движение охватило даже места лишения свободы. По итогам 1935 года «было награждено 259 заключенных деньгами, костюмами и часами, грамотами». Но главным для этих людей были не вещи, а приближение свободы…

Вряд ли кто-то будет отрицать, что в сталинские времена – каждый волен относиться к ним по-разному – граждане Советского Союза были охвачены трудовым порывом. Конечно, были и те, кто имитировал энтузиазм, работал лишь из-за боязни наказания за нерадивость. Но все же большинство было тех, кто делал это искренне.

К тому же, у советских людей был весомый стимул – светлое будущее, при котором, как неустанно повторяла советская пропаганда, жизнь будет изобильной и счастливой. Люди стремились к нему, не жалея ни сил, ни здоровья. И не их вина, что путь к всенародному счастью оказался недостижим…

Как сложилась дальнейшая жизнь Стаханова?

Его наградили орденом Ленина, дали квартиру в Москве, в знаменитом Доме на набережной. Он пользовался различными льготами, ездил на персональном автомобиле с личным шофером. Поступил в Промышленную академию, стал коммунистом. Если возникала какая-то просьба, он обращался в Кремль, порой – к самому Сталину. И Стаханов получал все, что хотел.

Это было похоже на сказку – человек, который еще недавно ютился с семьей в небольшой комнатке, считал деньги до получки и задыхался в подземелье от угольной пыли, стал знаменитостью. И – живой легендой: его приглашали на собрания, съезды, встречи с представителями власти. Когда Стаханов поднимался с места, зал рукоплескал и в его честь звучали здравицы.

Не стану повторять, что этого простого трудового человека сгубил известный порок. Увы, в его пучину Стаханова погрузили слава и почет. Сначала он с гордостью нес этот груз, но, в конце концов, не выдержал. Но это, как говорится, уже другая история…

P.S. На память от инициатора движения остался город Стаханов в ЛНР и Стахановские улицы – их в разных городах России около 30-ти. Имя Стаханова присвоено двум шахтам – в Донбассе и Кузбассе. «Стахановская» – так называется станция московского метрополитена Некрасовской линии.

