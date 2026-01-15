Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика

“Англичанка гадит”: Британия готовит ЗАХВАТ танкеров России?!

Переслано от: Геоэнергетика инфо

Великобритания планирует использовать законы о каперстве для захвата российских танкеров «теневого флота» в проливе Ла-Манш, что создает угрозу морской торговле. Борис Марцинкевич анализирует риски морской блокады России и объясняет, почему Северный морской путь и коридор «Север-Юг» становятся единственным спасением для экспорта энергоресурсов в Азию. Подробнее в новом видео

00:00 "Англичанка гадит": Британия готовит захват российских судов?
00:41 Истоки британского каперства: Угроза в проливе Ла-Манш
01:40 Поворот на Восток: Уязвимость западных портов России и ответ НАТО
02:44 ⚫ Черное море и проливы: Как НАТО блокирует морские пути
03:51 Геополитический конфликт: Цивилизация Моря против Суши
05:05 ️ Развитие Дальнего Востока: Демографический вызов и освоение территорий
06:30 ⛰️ Трудности освоения Сибири: Транссиб, БАМ и горная география
07:37 Экономическая война: Санкции и новый транспортный коридор "Север-Юг"
09:16 ⚡ Энергодефицит Дальнего Востока: Почему не выполняются указы президента?
11:24 Севморпуть и ресурсы БАМа: От сырья к глубокой переработке
12:50 Советский мегапроект: Потенциал Южно-Якутского промышленного комплекса
13:44 Транспортные артерии России: Раскрытие потенциала реки Амур
15:14 Экономика Севморпути: Как повысить ценность грузопотока?
17:01 Особый путь России: Нужна суверенная экономическая модель!
18:52 ✅ Итоги и ваша поддержка

Комментарий редакции

Ключевые тезисы видео


1. Обострение угрозы захвата российских судов в Ла-Манше
Великобритания готовит правовую и практическую базу для возможных задержаний и захватов российских "теневых" судов, проходящих через свои воды. Исторический контекст каперства используется как аналогия для текущих событий.

2. Ограниченность западных морских торговых путей России
Российские западные порты и их торговля существенно ограничены наличием НАТО-вских стран — Финляндии, Прибалтики, датских проливов, а также контроля Турции над Босфором и Дарданеллами. Международные конвенции игнорируются враждебными сторонами, что снижает ценность формального соблюдения правил.

3. Альтернатива — разворот экономической активности на Восток и Юг
Перенаправление экономической деятельности предлагается как рациональный путь, где меньше морских угроз, меньше инфраструктурных ограничений, и, что важно, меньше зависимости от "морских цивилизаций" (Англия, США), с которыми бессмысленно соревноваться в масштабах флотов или конкурировать за западные рынки.

4. Внутренние трудности и неравномерное развитие страны
Население и экономическая инфраструктура РФ традиционно сосредоточены в европейской части, несмотря на богатейшие ресурсы и огромные пространства на востоке. Освоение востока затруднено географией (основная часть — горы, суровый климат), инфраструктурными проблемами и недостатком инициатив по комплексному развитию.

5. Необходимость опережающего инфраструктурного и промышленного развития
Вспоминается незавершённый советский опыт масштабных территориально-производственных комплексов; призыв к возвращению к подобным инициативам с учётом современных задач — развитие гидроэнергетики, создание новых индустриальных центров, освоение природных ресурсов и транспортных артерий (ЖД, транспортировка через Каспий, развитие Северного морского пути).

6. Вызовы "игры в долгую" и ограниченность ресурсов
Евразийский разворот требует долгосрочного планирования, интеграции новых экономических коридоров (сотрудничество с Ираном, выход к Персидскому заливу, рынки Индии и Китая), а не просто попыток сохранить ускользающий европейский рынок. Однако завести индустрию и население на восток — задача трудная и дорогостоящая, необходимы новые управленческие и проектные подходы.

7. Критика "шаблонных" решений и чуждых экономических моделей
Автор выражает скепсис по поводу заимствования западных или либеральных экономических схем, призывая искать собственные пути, выработанные с учётом уникальной географии, истории и вызовов России.

Аналитический разбор и философский контекст


Через призму исторической аналогии британского каперства прослеживается тема цикличности геополитических конфликтов: морские державы продолжают использовать старые тактики в новых правовых оболочках. Эта "традиция" подчеркивает неизменную борьбу интересов между "морскими" и "континентальными" цивилизациями — оппозицию, острота которой не снижается несмотря на технологический прогресс и глобализацию.

В сущности, тут сталкиваются разные цивилизационные идентичности и разные подходы к сохранению и развитию субъектности: следует ли продолжать играть по чужим правилам, либо искать новые — или даже вспоминать собственно забытые? В этом контексте идея разворота к Востоку и Югу — не только экономическая стратегия, но и попытка найти альтернативу доминирующему (западному) порядку, который не гарантирует ни безопасности, ни predictability (предсказуемости).

Особого внимания заслуживает идея о гибкости истины: автор не утверждает догматически, что разворот на Восток решит все проблемы, он указывает на трудности реализации, неидеальность восточных направлений и на ограничения административных и человеческих ресурсов. Критика советских и либеральных экономических практик иллюстрирует, что поиск истины не окончен, а сама истина — процесс поиска и адаптации, а не сумма жестких сценариев или догм.

Прагматизм отчётлив: любое решение должно учитывать конкретную материальную, географическую и человеческую реальность, а не абстрактные схемы или зарубежные кальки. Материал здесь не только экономический, но и философский: что такое подлинное развитие для страны с такими историческими, территориальными и демографическими особенностями?

Наконец, подчеркивается и человеческий фактор: кто способен реализовать столь масштабные задачи, если отсутствует консолидация, опыт проектирования и долгосрочная воля?

Практические выводы


- Попытки опереться на старые западные направления и экономические связи становятся все менее выгодными и безопасными.
- Долгосрочной задачей для России становится комплексное освоение восточных и южных направлений — с опорой на новые транспортные и индустриальные коридоры.
- Необходимо развивать собственные концепции и управленческие механизмы, отталкиваясь не только от исторических прецедентов, но и от современной реальности.
- Развитие инфраструктуры, индустрии и человеческого капитала на востоке требует "игры в долгую" и системности, чего пока недостает.
- Россия должна находить смысл и эффективность не в подражании чужим моделям, а в осознании своей уникальности и многоуровневых вызовах.

Открытый философский вопрос


В условиях, когда правила постоянно меняются, и даже традиционные "морские" державы — будь то Британия или США — возвращаются к тактикам прошлого, можно ли вообще говорить о справедливом и универсальном экономическом или правовом порядке? Или же каждое государство вынуждено — вновь и вновь — искать свою истину и свой путь каждый раз, сталкиваясь с изменчивостью внешнего мира? Как принять ограничения и особенности собственной (и коллективной) реальности — не превращаясь в догматика и не бросаясь в бездну утопических идеалов?
