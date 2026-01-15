Великобритания планирует использовать законы о каперстве для захвата российских танкеров «теневого флота» в проливе Ла-Манш, что создает угрозу морской торговле. Борис Марцинкевич анализирует риски морской блокады России и объясняет, почему Северный морской путь и коридор «Север-Юг» становятся единственным спасением для экспорта энергоресурсов в Азию. Подробнее в новом видео

00:00 "Англичанка гадит": Британия готовит захват российских судов?

00:41 Истоки британского каперства: Угроза в проливе Ла-Манш

01:40 Поворот на Восток: Уязвимость западных портов России и ответ НАТО

02:44 ⚫ Черное море и проливы: Как НАТО блокирует морские пути

03:51 Геополитический конфликт: Цивилизация Моря против Суши

05:05 ️ Развитие Дальнего Востока: Демографический вызов и освоение территорий

06:30 ⛰️ Трудности освоения Сибири: Транссиб, БАМ и горная география

07:37 Экономическая война: Санкции и новый транспортный коридор "Север-Юг"

09:16 ⚡ Энергодефицит Дальнего Востока: Почему не выполняются указы президента?

11:24 Севморпуть и ресурсы БАМа: От сырья к глубокой переработке

12:50 Советский мегапроект: Потенциал Южно-Якутского промышленного комплекса

13:44 Транспортные артерии России: Раскрытие потенциала реки Амур

15:14 Экономика Севморпути: Как повысить ценность грузопотока?

17:01 Особый путь России: Нужна суверенная экономическая модель!

18:52 ✅ Итоги и ваша поддержка

► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic

► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru

► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru

► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/

Поддержать канал:

Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.

Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.

ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.

https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)

Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!

Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info

Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim

#новости #сша #россия #путин #политика #европа #экономика #санкции #война #news #newvideo #новостисегодня #политика #europe #ukraine #new #украина #venezuela #maduro #usa