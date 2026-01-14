СОБОЛЕВ О ВЛАСТИ, ПРЕДАТЕЛЯХ И КУЛЬТУРЕ: Арестович, Маркарян, Пугачева и Инстасамка / Metametrica
Продолжаем «Свою игру» с Николаем Соболевым на Metametrica!
Граждане – «новая нефть»? Государство и налоговая охота на карманы россиян. Где граница между патриотизмом и использованием войны в медийных и политических целях? Радикальные блогеры – угроза государству? Борьба с Маркаряном и Поздняковым.
Чем Арестович** отличается от Шария и почему Соболев готов разговаривать только с первым? Шаман и Мизулина: любовь или пиар? Рядовой Косолапов, он же Макан: фальшь и привилегии на службе?
Таймкоды:
00:00 Мета LIVE
00:15 Николай Соболев: продолжение
00:28 Подкаст на Эвересте – легко?
02:21 Оставьте Соловки в покое!
03:10 Государство остро нуждается в ресурсах
06:22 «Маркаряну уже никто не поможет»
09:54 Поздняков неподконтролен власти
13:17 Who’s Mr. Arestovich**?
16:40 Перебежчик в нашем информационном пространстве
19:59 Про Шария: «Яне люблю истеричных мужчин»
23:23 Инстасамка: где покаяние и переосмысление?
29:23 Шаман и Мизулина — «резко положительная» история
31:44 Icegergert: «Что ж ты, фраер, сдал назад?»
36:20 Два образа Icegergert
40:11 Macan в армии
42:30 Творчество всегда на первом плане, но позиция важна
45:50 Жабогадюкинг в оппозиции продолжается
49:37 Дудь*, Невзоров** и Аскеров*
51:39 Неиноагент Пугачева уже не вернется
56:04 Вопрос на засыпку
58:18 Финал выпуска
59:50 Заставка
* признан иноагентом Минюстом РФ
** внесен в список террористов и экстремистов в РФ
Николай Соболев:
Никита Данюк:
Комментарий редакции
Ключевые тезисы и основные идеи беседы
В данной беседе на канале Metametrica Николай Соболев отвечает на вопросы ведущего о власти, культуре, личностях современной медиасреды и феноменах российского общества последних лет. Формат — между интервью и интеллектуальной игрой: разговор строится вокруг резонансных фигур, медийных скандалов, выборов, тем ценностей и идентичности.
1. Решения власти, символы и культурные коды- Обсуждается вопрос о включении Эльбруса на купюре. Соболев отмечает, что попытка центробанка сделать «голосование», кто должен быть на банкноте, была ошибочной, так как спровоцировала ссоры и демонстрирует издержки прямой демократии: всё равно нужда в чьём-то решающем голосе остаётся.
- Для Соболева символы страны должны быть выбраны осознанно и с уважением к реальному историко-культурному контексту, а не ради сиюминутной популярности.
2. Государство, налоги и отношение к людям- Вызов: «Люди — новая нефть». Соболев резко не соглашается с идеей рассматривать людей исключительно как ресурс, хотя признаёт — власть объективно вынуждена усиливать сборы и налоги ради бюджета, особенно на фоне военных расходов.
- Он подчеркивает, что имеет понимание современной налоговой нагрузки, но выступает против редукции человека к функции ресурса — это противоречит гуманистической этике.
3. Персональные конфликты и феномен радикализма- Обсуждается личное отношение Соболева к Арсену Маркаряну и другим медийным радикалам. Он отделяет собственную ответственность от дела Маркаряна и подчеркивает, что ключевой причиной медийного успеха радикалов становится именно их агрессивность и игра на грани дозволенного.
- Критика Соболева касается намеренного разжигания ненависти, искусственного эпатажа и использования скандала для заработка и влияния.
4. Медиалидеры: позиция, «перебывание», феномен публичной репутации- Соболев обсуждает фигуры Алексея Арестовича, Анатолия Шария, Познякова. Отмечает, что Арестовича считает «перебежчиком» и признаёт пользование сложностью множественных идентичностей в публичной политике.
- Открыто размышляет, насколько допустимо давать публичную площадку бывшему оппоненту, если тот меняет риторику.
5. Музыка, поп-культура, новые лицензиаты ценностей- На примере Инстасамки, Пугачёвой и рэперов обсуждается, как капиталистическая логика часто вступает в противоречие с заявленными традиционными ценностями. Популярность определяется меркантильными охватами, а смыслы и «ценности» отходят на второй план.
- Соболев акцентирует иллюзорность народности (артист может быть известен, но не обязательно любим), критикует попытки власти легитимировать себя через фигуры массовой культуры.
6. Противоречия идентичности и аутентичности (тема «тру»)- Через обсуждение рэперов анализируется разрыв между заявленным образом и реальными поступками. Претензия к «не трушности» артиста возникает, когда художественный образ или позиция не совпадает с жизнью, а с публичным давлением исполнитель вынужден «оправдываться».
- Возникает вопрос: могут ли люди и артисты сохранять аутентичность в условиях социального и экономического давления, или вынуждены постоянно «переобуваться»?
7. Оппозиция, борьба смыслов, коллективная идентичность- В блоке про оппозицию Соболев выражает скепсис к её жизнеспособности, замечая, что многие идеи и действия лишены реальной эффективности, а внутренние склоки размывают перспективу.
- Проблема — размытость коллективной идентичности, когда каждый остается индивидуалистом, а проекты и принципы превращаются в инструмент для собственного самовыражения или личной пользы.
8. Феномен культурных кумиров и эмоциональность коллективного выбора- Через обсуждение Пугачёвой и других публичных фигур отмечается, что в российской культуре харизма, эмоциональность и индивидуализм артистов часто побеждают коллективную или историческую ответственность. Решения относительно статуса кумиров (например, признание инагента) — балансируют между ущербом для власти и медийным капиталом самих кумиров.
---
Выводы и философские акценты
Опыт Соболева — яркий пример столкновения постсоветской рациональности, прагматичной культуре масс-медиа и тени идеалистических представлений о ценностях, справедливости, исторической памяти.
Проводится чёткая линия между аутентичностью и образом: в условиях давления (государства, общества, рынка) любой образ становится инструментом не поиска истины, а выживания и влияния. Подобно тому, как в искусственных нейросетях активация определённых слоёв зависит от контекста задачи, так и в обществе статус, позиция и репутация — ситуативны, подвижны, неоднозначны.
Критика идёт не столько против конкретных акторов, сколько против самой природы «информационного спектакля» — здесь идея и смысл (логос) часто подменяются пафосом и востребованной эмоцией. Власть, артисты и пользователи соцсетей участвуют в сложной игре, где истина всегда на границе между ролями, где за внешней категоричностью и «позициями» прячется страх утратить аудиторию и экономическую стабильность.
Практический вывод: важно развивать навык различения аутентичных смыслов и выгодных ролей; учиться видеть в каждом персональном или коллективном феномене не только внешнюю форму, но и содержательную подоплёку. Быть готовым принимать изменения — и в себе, и в окружающих, но распознавать, где «переобувание» служит личной выгоде, а где — подлинному росту.
---
Открытый вопрос для размышления
Если в стремительно меняющемся обществе коллективная идентичность и ценности становятся предметом торга между властью, рынком и самими медиаперсонами, возможно ли сохранять подлинную аутентичность — и существует ли вообще «настоящая» идентичность вне игры ролей и масок? Или поиск истины — это постоянно возникающее усилие между внутренней честностью и необходимостью выживать в сложной системе?