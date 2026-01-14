Мы в MAX, подпишись! https://max.ru/Metametrica

Продолжаем «Свою игру» с Николаем Соболевым на Metametrica!

Граждане – «новая нефть»? Государство и налоговая охота на карманы россиян. Где граница между патриотизмом и использованием войны в медийных и политических целях? Радикальные блогеры – угроза государству? Борьба с Маркаряном и Поздняковым.

Чем Арестович** отличается от Шария и почему Соболев готов разговаривать только с первым? Шаман и Мизулина: любовь или пиар? Рядовой Косолапов, он же Макан: фальшь и привилегии на службе?

Таймкоды:

00:00 Мета LIVE

00:15 Николай Соболев: продолжение

00:28 Подкаст на Эвересте – легко?

02:21 Оставьте Соловки в покое!

03:10 Государство остро нуждается в ресурсах

06:22 «Маркаряну уже никто не поможет»

09:54 Поздняков неподконтролен власти

13:17 Who’s Mr. Arestovich**?

16:40 Перебежчик в нашем информационном пространстве

19:59 Про Шария: «Яне люблю истеричных мужчин»

23:23 Инстасамка: где покаяние и переосмысление?

29:23 Шаман и Мизулина — «резко положительная» история

31:44 Icegergert: «Что ж ты, фраер, сдал назад?»

36:20 Два образа Icegergert

40:11 Macan в армии

42:30 Творчество всегда на первом плане, но позиция важна

45:50 Жабогадюкинг в оппозиции продолжается

49:37 Дудь*, Невзоров** и Аскеров*

51:39 Неиноагент Пугачева уже не вернется

56:04 Вопрос на засыпку

58:18 Финал выпуска

59:50 Заставка

* признан иноагентом Минюстом РФ

** внесен в список террористов и экстремистов в РФ

