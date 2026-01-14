Главная » Видео, Политика, Творчество

Победа без генерального сражения, или Почему мир уже другой | Андрей Школьников

6 0
Переслано от: Точка Сборки

Геостратег Андрей Школьников даёт оценку уходящему году и рассказывает, что ждёт Россию в наступающем году.

Ведущий: Роман Шахов

Комментарий редакции

Ключевые идеи видео:

1. Концепция «победы без генерального сражения»:
Современные войны и противостояния отходят от классической схемы с единственным решающим сражением, после которого наступает очевидный мир. Уже с начала XX века (Первая мировая война) тенденция идет к размытости «генеральных битв»: слишком сложна организация, слишком велики ставки, слишком много параметров и переменных. Военная победа все чаще означает не взятие столицы и не полное уничтожение противника, а длительный процесс торга, давления, накопления преимуществ без финального акта капитуляции.

2. Сложность современного мира и иллюзия простых решений:
Люди по-прежнему жаждут простых, понятных схем: захватили город — победили; уволили или посадили виноватого — все наладится; разогнали эстраду или заменили элиту — проблем не станет. Эта тяга — примета инфантилизма, неготовности увидеть многогранность процессов. Простые ответы редко работают: современные вызовы требуют сложных, постепенных решений, рассчитанных на годы и даже десятилетия.

3. Изменение принципов управления, войны и общества:
Мировая политика, экономика и даже военное дело становятся все более многослойными. Вместо героев-полководцев-победителей — коллективы штабов, огромное значение стратегий, планирования, гибкости. Исторические аналогии вроде перехода от «римлянина-легионера» к расслабленному гражданству Римской империи иллюстрируют, как цивилизация меняет стержень, эстетика отражает внутренние процессы.
И в обществе: ведущие мнения старого типа (артисты, «богемные» фигуры, медийные лица) отмирают, их влияние ослабевает, молодежь не видит в них авторитетов.

4. Инфантилизм — барьер для развития общества:
Многие публичные и «экспертные» фигуры демонстрируют инфантилизм: остались в «питательной среде» 25 лет, не прожили кризисы взросления, ищут виноватых, не анализируют сложные матрицы последствий и альтернатив. Это отражается не только в публичной политике, но и в повседневной жизни, в отношении к изменениям и поиске простых выходов из сложных кризисов.

5. Трансформация элит и мягкая национализация:
Идет постепенное реформирование структуры элит (экономических, политических, культурных). Через «фильтры» проходят те, кто готов работать на страну независимо от личных взглядов; остальные маргинализируются или устраняются. Экономика очищается от неэффективных игроков, бизнес прощупывает новые правила игры, старые схемы уходят, усиливается государственный контроль.

6. Сложные процессы требуют долгого взгляда и принятия неопределенности:
То, что кажется хаосом или неэффективностью, может быть частью долгосрочного, конечного созидания — лишь спустя годы оглянувшись назад становится видно, почему все происходило именно так. Допуская множественность сценариев и отсутствие быстрых побед, мы выходим из ловушки инфантильного мышления и готовимся к длительному, многоуровневому процессу развития.

7. Вопрос о духовности, культуре и их роли в общественных трансформациях:
Советский проект, пытавшийся соединить интеллект и бездуховность, показал, что ум без гармонии и внутреннего смысла опасен. Поэтому для будущего важна гармония рационального и ценностного, междисциплинарный подход к пониманию реальности.

Вывод:

Андрей Школьников в этой беседе убеждает: современный мир уже не тот, что описывают учебники с их чередой генеральных сражений и однозначных победителей. Новая эпоха — это сложные, не всегда заметные борьба и победы — без триумфальных маршей, с длинной чередой компромиссов, фильтраций, трансформаций. Простые рецепты здесь не работают: вместо ясных тотальных разгромов — многоступенчатые, неочевидные исходы, где выигрывает тот, кто гибче, глубже видит тенденции и умеет работать на долгую перспективу, принимая жизненную неопределенность.
Это касается и военных, и элит, и общества в целом: современная зрелость — это способность жить без опоры на иллюзорное «простое решение», понимать ценность сложных процессов и принимать многообразие форм победы и изменения.

Открытый вопрос для размышления:

Если больше не существует простой и однозначной победы — ни в войне, ни в политике, ни в культуре, — возможно ли научиться воспринимать сложность, неопределенность и многослойность не как недостаток, а как признак зрелости и мудрости? И где, в этой стремящейся к простым решениям культуре, искать новые источники смысла и внутренней опоры?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/2d7f96ddaa6e2b6b3a8cafa6994283b5/
