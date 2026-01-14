Не пропустить энергию прилива, или Какими будут отношения в треугольнике Россия – Китай – США
Актуальные вопросы, вызовы и перспективы российско-китайских взаимоотношений в контексте глобальной трансформации – по материалам Конференции по конструированию будущего небополитика Андрея Девятова (29.11.2025)
Комментарий редакции
Ключевые идеи лекции
1. Северный морской путь — миф или реальность?
- Спикер скептически относится к перспективам Северного морского пути как стратегического маршрута для России. Приводятся аргументы по сложной ледовой обстановке, отсутствию необходимого объёма грузов, инфраструктуры и технических возможностей. Основной вывод: проект выгоден разве что для освоения бюджетных средств и создания видимости активности, а не для реальной интеграции России в мировые логистические цепочки.
2. Трёхполюсная парадигма: Россия — Китай — США
- Центральная метафора — "трёхсторонний треугольник" в международных отношениях, восходящий к концепциям Мао Цзэдуна: мир делится на три силы — мы, наши враги и наши союзники.
- Китай традиционно занимает позицию стороннего наблюдателя, получающего выигрыш, когда две другие силы противоборствуют — спикер проводит аналогии с алгеброй Буле, электротехникой, а также с китайскими мифами (хитрый обезьян наблюдает за борьбой двух тигров).
3. Стратегия Китая
- Китай умело маневрирует между Россией и США, используя напряжённость между ними для получения выгод, но никогда не вступая в жёсткую конфронтацию.
- Экономический курс Китая проходит через масштабные инициативы («Один пояс, один путь», шелковый путь) и направлен на формирование экономического и технологического суверенитета, а в перспективе — мирового лидерства к середине XXI века (как было при династии Тан).
- Китай, по мнению автора, использует Россию как стратегический тыл и источник ресурсов, однако не испытывает иллюзий в отношении глубокой интеграции — всё строится на прагматизме и собственных интересах.
4. Параллели с историософией и духовностью
- Китайское мышление циклично: оно ориентировано на возвращение "золотого века", поддержание гармонии и связи с "небом". Потеря этой связи воспринимается как риск впасть в хаос, что Китай стремится всячески избежать.
- Российские элиты же, по мнению спикера, вместо проактивного участия в евразийских проектах с 2014 года выбрали путь замыкания на себе, опираясь на консерватизм и внутренние идеализации, а не на реальные стратегические отношения.
5. Экономическая зависимость и разрыв иллюзий
- Несмотря на разговоры о дедолларизации, по факту расчёты и ценообразование продолжают базироваться на долларе, альтернативные валюты не дают преимущества, а Россия оказывается в позиции младшего партнёра, который и поставляет ресурсы, и переносит экологические и экономические издержки.
- Центральная Азия и ряд других регионов поступательно подтягиваются к Китаю экономически и политически.
6. Что делать России?
- Предлагается сменить парадигму отношений с Китаем: не продлевать устаревшие договоры, а формировать новую рамку на принципах этики и "семьи народов" (не догматической идеологии, а живых моральных и сообществных связей).
- Необходимо чётко определить стратегическую роль России как "тыла" китайской экспансии, но на открытых, прописанных условиях.
Аналитические и философские размышления
Беседа отлично иллюстрирует, как реальные интересы, география, культурные установки и исторические циклы формируют международную политику, часто вопреки идеалистическим представлениям об "особой дружбе" или "вечных союзах". Современная Россия, находясь между полюсами Китая и США, рискует стать лишь инструментом больших игроков, если не осознает свои реальные позиции и не выйдет за рамки пропагандистских иллюзий.
Примечательно, как китайская цивилизационная цикличность противопоставлена западному "стреловидному" мышлению: там, где Европа и США мыслят через линейный прогресс, Китай ищет повторения благого прошлого, соединения неба и земли ради всеобщей гармонии. Россия во многом застряла между этими двумя логиками, склоняясь к консерватизму и самоизоляции.
С другой стороны, приводимый цинизм китайской геополитики — не враждебность, но хладнокровный прагматизм. Аналогии с физикой и алгеброй Буле здесь симптоматичны: политика как система балансов, где энергия всегда переходит к тому, кто умеет ждать. Схема трёх сил (две действуют — третья выигрывает) актуальна не только в геополитике, но и в индивидуальной психологии: иногда самый мудрый выход — не ввязываться в конфликт, а действовать опосредованно.
Ценность отношений (как межгосударственных, так и межличностных) проходит испытание реальностью, когда рушатся идеализации, и человек — или народ — сталкивается с неизбывной неполнотой, вынужден искать свой путь между прагматизмом и духовностью, между встраиванием в чужой проект и созданием собственного смысла.
Практические выводы
- Игнорирование реальных ограничений (географических, экономических, технологических) ведёт к разочарованиям и упущенным возможностям.
- Любая стратегия, ориентированная на идеализации (будь то военные авантюры, экономические мифы или "дружба до гроба"), обречена уступать прагматичной, холодно выверенной политике.
- Если Россия не осознает свою конкретную роль в мировых процессах и не пересмотрит подход к союзам, она рискует остаться ресурсным придатком, не влияющим на вектор мировой истории.
Открытый вопрос для размышления
Как сохранить внутреннюю свободу и достоинство народу (или человеку) — когда приходится выбирать между чужой волной прогресса и зыбкими иллюзиями своего особого пути? Возможно ли в мире вечных приливов и отливов найти такой "центр тяжести", который позволит сочетать этику, прагматизм и творческое участие в своей судьбе — на своём, а не чужом языке?