Империя наносит ответный удар: Иран, Ближний Восток, Венесуэла | Каринэ Геворгян и Руслан Сафаров
Иран погружается в пучину политического кризиса: влияние внешнего и внутреннего факторов. О том, какие части Ирана вышли на протесты, об американской военной группировке на Ближнем Востоке и целях администрации Трампа по Ирану, о конфликте Саудовской Аравии и ОАЭ, о положении в Аденском заливе, после действий Израиля, об интересах России в Иране, о турецко-израильском противостоянии и помощи Турции Ирану, о переходе США в статус империи и исторических параллелях этого процесса говорят политолог, востоковед Каринэ Геворгян и политолог Руслан Сафаров
Поддержите ГЕОПОЛИТБЮРО:
на Boosty — https://boosty.to/geopolitburo
на Спонср.ру — https://sponsr.ru/geopolitburo/
Подпишитесь на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить:
Telegram— https://t.me/geopolitburo
Дзен — https://dzen.ru/geopolitburo
Комментарий редакции
1. События в Иране и дестабилизация региона:
Беседа начинается с обсуждения недавних протестов и волнений в Иране. Отмечается, что западные СМИ и социальные медиа часто представляют искажённую картину происходящего, а реальные протесты были локализованы и не спровоцировали системного кризиса. Основной акцент протестов был на экономических и этнических проблемах, однако попытки разжечь масштабную революцию оказались несостоятельными: иранское общество и власти сохранили относительную устойчивость, а протест лидеров и нелегальная деятельность были подавлены.
2. Влияние внешних сил и информационные войны:
Особое внимание уделяется роли иностранных игроков — США и Израиля, а также Турции, в подстрекательстве волнений. Интересен эпизод с терминалами Starlink для обхода блокировки интернета, которые, однако, быстро оказались под контролем спецслужб. Турецкая разведка передала Ирану сведения о перемещениях курдских вооружённых отрядов, что указывает на ситуативные альянсы — даже конкуренты способны к сотрудничеству, если их пугает распад крупных соседей.
3. Геополитические интриги Востока:
Ближний Восток описывается как клубок сложных взаимоотношений, где миграция курдских, арабских и иных этнических групп используется для дестабилизации. Отмечается новая расстановка сил: Саудовская Аравия против ОАЭ в Йемене, рост самостоятельности Турции и изменение её вектора интересов в Восточном Средиземноморье.
4. Военное присутствие и контроль коммуникаций:
Обсуждаются накопление вооружённых сил США и союзников в регионе, учения, строительcтво военных баз (например, в Сомалиленде и Судане, Иране). Ключевым становится контроль морских коммуникаций — борьба за проливы и торговые маршруты экзистенциально важна для глобального влияния Америки.
5. Нефтяной фактор и петродоллар:
Американская заинтересованность в контроле над Ираном и Венесуэлой объясняется борьбой за нефть и устойчивость доллара как мировой резервной валюты. Манипуляции с оценкой нефтяных запасов — часть экономической войны, призванная оправдать внешнее вмешательство.
6. Прагматичные стратегии региональных игроков:
Турция, Египет, Израиль действуют не исходя из идеологических или исторических симпатий, а в духе прагматизма, основанном на собственных интересах. Сотрудничество и противостояние здесь ситуативны и могут меняться в зависимости от баланса угроз и возможностей.
7. Трамп как "император эпохи кризиса":
Американская политика, в частности при Трампе, выглядит как попытка «нажать газ», действовать на прорыв и вносить максимальную неопределённость в мировую систему, с целью сохранить глобальное лидерство. Автор отмечает, что действия кажутся хаотичными, но это — стратегия быстрой эскалации и давления на соперников.
8. Имперский ген западной цивилизации и пределы аналогий:
Проводятся исторические параллели между современным кризисом и переходом от Римской республики к империи, однако подчёркивается, что прямое повторение невозможно: мир значительно усложнился, местные элиты обладают большей самостоятельностью, и имперская модель требует новых инструментов управления и гарантий.
9. Риск регионализации, утраты управляемости и обнуления истории:
Соединённые Штаты испытывают сложности с контролем региональных элит и глобального пространства, что может вести к регионализации мира. При этом в действиях Запада и Америки видится попытка стереть элементы древней истории и культурного кода, как подготовку к новому «мировому порядку».
10. Ответ России и других игроков — выдержка и ожидание:
Вместо поспешных симметричных ответов на действия США и их сателлитов, Россия и Китай выбирают выжидательную позицию, используя паузу для переоценки рисков и возможностей, что уже нервирует соперников.
---
Выводы и междисциплинарный анализ:
1. Сложность истины и многослойность процессов:
Беседу пронизывает скепсис по отношению к однозначным оценкам и однолинейным объяснениям. Истина о событиях на Ближнем Востоке видится как сложный узор, в котором факторные связи не всегда очевидны даже экспертам; информационный шум и манипуляции, как искусственный интеллект в социальных сетях, делают необходимой постоянную верификацию . Как в психологии, любое столкновение внешнего и внутреннего кризиса может вылиться в хаос — но не обязательно в революцию или катастрофу.
2. Контроль как метафизическая и практическая проблема:
На поверхности — борьба за нефть, логистику, валюту, но под ней проходит невидимая война за контроль над интерпретациями, над историей, за доступ к будущему через переопределение настоящего. Как в программировании — обрастая слоями абстракции, система становится все менее предсказуемой и все более уязвимой для багов и атаки на уровне архитектуры.
3. Имперский инстинкт и его пределы:
Западная цивилизация «по римским лекалам» вновь стремится к централизованной власти, но реальность (как динамика искусственного интеллекта или сеть блокчейнов) вызывает неизбежную регионализацию и децентрализацию. Идея «императора земного шара» — это попытка механически перенести историческую модель на новую почву, где старые инструменты уже не работают.
4. Практичный вывод для России и других субъектов:
В отличие от истеричных и суетливых реакций, стратегия выдержки, осознанного анализа и гибкого реагирования оказывается более сильной. Как в йоге — выстоять в балансе тогда, когда весь зал трясёт от перемен.
5. Этика силы и нестабильности:
Любая попытка силового сценария (будь то показательные акции или настоящая война) опасна ущербом для непричастных, обнулением исторических пластов, риском неконтролируемого хаоса. Реальная мудрость — разделять свои иллюзии и стратегические цели от реальности многоуровневого мира, принимать изменчивость как данность.
---
Открытый вопрос:
В мире, где объективная истина о событиях всё более расплывчата, а имперские стратегии спотыкаются о многообразие и сложность локальных интересов, возможно ли выстроить глобальную систему на новых принципах? Не пора ли вместо стремления к единому порядку признать ценность многополярности — где баланс достигается не концентрацией власти, а честным учётом различий, объективных ограничений и человеческих судеб? Или, может быть, сама попытка найти универсальный механизм управления историей — лишь очередная иллюзия, которую рано или поздно разбивает воля к самостоятельности и истина реального опыта?