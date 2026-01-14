Смотри актуальные видео на delib: https://delib.ru/video

В рубрике «Живая рецензия» — Фёдор Лисицин (НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи). Мы привыкли бояться новых вирусов, но Лисицин разбирает книгу Джулиан Кроссман «Убийство человечества» и предупреждает: главный враг никуда не делся. Туберкулез, убивавший людей 500 тысяч лет назад, мутирует и возвращается.

00:00 Введение: Вирусолог о главной болезни в истории

02:46 Секрет Джеймса Уатта: Изобретение ИВЛ ради спасения сына

07:15 Ковбои-туберкулезники: Правда о Диком Западе и шляпе Стетсона

09:17 Романтизация смерти: Травиата, бледность и мода на болезнь

11:29 Канадский ужас: Почему в школах умирал каждый 12-й ребенок?

14:50 Вакцина БЦЖ: почему она не дает 100% гарантии?

16:33 Обвинение Big Pharma: Как делать деньги на больных (кейс из Африки)

18:31 Рост цен на лечение: с $900 до $3000 за пациента

20:09 Угроза России: Мигранты, резистентность и возвращение болезни

#Лисицин #Медицина #Туберкулез #История #Фарма