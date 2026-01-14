BIG PHARMA НАЖИВАЕТСЯ НА СМЕРТИ? Как цены на лечение взвинтили в 3 раза | Фёдор Лисицын
В рубрике «Живая рецензия» — Фёдор Лисицын (НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи). Мы привыкли бояться новых вирусов, но Лисицын разбирает книгу Джулиан Кроссман «Убийство человечества» и предупреждает: главный враг никуда не делся. Туберкулез, убивавший людей 500 тысяч лет назад, мутирует и возвращается.
00:00 Введение: Вирусолог о главной болезни в истории
02:46 Секрет Джеймса Уатта: Изобретение ИВЛ ради спасения сына
07:15 Ковбои-туберкулезники: Правда о Диком Западе и шляпе Стетсона
09:17 Романтизация смерти: Травиата, бледность и мода на болезнь
11:29 Канадский ужас: Почему в школах умирал каждый 12-й ребенок?
14:50 Вакцина БЦЖ: почему она не дает 100% гарантии?
16:33 Обвинение Big Pharma: Как делать деньги на больных (кейс из Африки)
18:31 Рост цен на лечение: с $900 до $3000 за пациента
20:09 Угроза России: Мигранты, резистентность и возвращение болезни
Комментарий редакции
Ключевые идеи видео
1. Исторический и социальный обзор туберкулёза
Обсуждается книга Джулиан Кросмон, посвящённая роли туберкулёза в истории человечества — от древнейших времён до современной эпохи. Болезнь отмечена как "убийца человечества", наиболее смертоносная инфекция XVIII–XIX веков, сильно повлиявшая на культуру, литературу и общественное сознание. Приводится множество примеров известных исторических личностей — Джеймса Уатта, сестёр Бронте, Эдгара По — чья жизнь или жизни близких были затронуты туберкулёзом.
2. Изменение отношения и борьбы с болезнью
Описываются этапы борьбы: от мистификаций и ошибочных диагнозов к научному подходу, изобретению вакцин, использованию санаториев, чистого воздуха и изменению социального статуса больных. Подчёркивается, насколько трудно было признать инфекционную природу болезни и что даже эстетические нормы (романтизация "худобы", "бледности") сформировались под её влиянием.
3. Проблема антибиотикорезистентности и современные вызовы
В XX веке наступает период победы человечества над туберкулёзом благодаря антибиотикам и вакцинации. Однако в настоящий момент болезнь возвращается с новой силой из-за появления устойчивых (резистентных) штаммов, усугублённого нерациональным применением антибиотиков и деградацией систем здравоохранения в ряде стран.
Особое внимание уделено тому, что в ряде регионов (Африка, бывший СССР) смертность вновь высока, а дети коренных народов оказываются особенно уязвимы.
4. Роль Big Pharma и коммерциализации медицины
Указывается на то, что крупные фармацевтические компании искусственно завышают цены на диагностику и лечение туберкулёза. Приводятся конкретные финансовые показатели: за 10 лет цена терапии выросла с 900 до 3000 долларов на пациента. Схема напоминает типичную ловушку зависимости — сначала дешёвая техника, а потом дорогие расходники. Это приводит к тому, что системы здравоохранения стран оказываются заложниками крупных производителей, буквально "подсаживаются" на их технологии.
5. Призывы к осознанности и личной ответственности
Завершается рассуждение напоминанием о необходимости регулярного контроля здоровья, профилактике, прохождении обследований, ведения здорового образа жизни — и, разумеется, внимательном отношении к собственному телу и общественным системам здравоохранения.
Анализ и междисциплинарные аналогии
Если рассматривать проблему туберкулёза сквозь призму социологии, медицины и экономики, становится очевидно: болезнь — это не только биологическая аномалия, но и явление социальное, культурное и политическое. Напоминает, как пандемии становятся "лакмусовой бумажкой" — они вскрывают слабые места в структурах общества: экономические неравенства, уязвимость маргинальных групп, недостатки организации здравоохранения.
История с Big Pharma аналогична метафоре зависимости: как общества, так и отдельных государств. Начальная "доступность" сменяется жёсткой экономической необходимостью; цепочка напоминает циклы зависимости из психологии. И здесь мы сталкиваемся с этическими парадоксами рынка: насколько допустимо извлекать прибыль из страдания? Можно ли этично организовать инновационную деятельность, когда на кону — жизни миллионов?
Философски встаёт вопрос о природе победы и поражения: если человечество способно создать эффективную вакцину, но социальные, экономические и корпоративные механизмы мешают её полной реализации — можно ли считать болезнь "побеждённой"? Не повторяется ли тут вечная дихотомия между знанием и практикой, между потенциалом и реализацией, между техническим прогрессом и нравственным выбором?
И, наконец, нельзя не отметить, как культурные смыслы, формируемые эпидемиями, пересекаются с индустрией моды, бытом и даже идеалами красоты — всё это иллюстрирует глубокую взаимосвязь биологического и культурного.
Практические выводы
- Индивидуальное здоровье остаётся во многом делом самого человека, несмотря на достижения медицины: профилактика, обследования, внимание к собственным симптомам.
- Рынок лекарств нуждается в прозрачности и международных этических стандартах: иначе угрозы эпидемий будут лишь обостряться.
- Осмысленное отношение к истории медицины важно не только для врачей, но и для граждан — как часть социальной грамотности.
- Не стоит идеализировать ни науку, ни рынок: обе сферы уязвимы перед лицом жадности, ошибочности или заблуждения. Истинная победа возможна только в сотрудничестве, а не в извлечении максимальной прибыли из чужого несчастья.
Открытый вопрос
Что для нас сегодня важнее: безусловное технологическое и медицинское превосходство или этические и социальные механизмы, гарантирующие равный доступ к достижениям? Способны ли мы — как отдельные люди и как общество — выйти из вечного цикла борьбы между знанием и экономическим интересом ради осознанного будущего?
Цитаты замечательных людей.
Ф. Лисицын:
“Понятие нормы в медицине остается расплывчатым”
и
“Жировая ткань необходима для кормления грудью и защиты от физических повреждений”.
Защищаться приготовился или грудью кормить? Непонятно…