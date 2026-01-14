Александр Семенюк | Буратино и Чебурашка 2: скрытый посыл?
В студии доцент ВГИК, программный директор «Золотого Витязя» Александр Семенюк.
«Чебурашка» и «Буратино» набирают хорошую кассу, однако эксперт бьет тревогу. Как отличить добрые сказки, от опасных перевертышей, где зло рядится в одежды добра?
00:00 зачем искать скрытые смыслы в детском кино
02:38 Метафора фейерверка: ответственность родителей за контент
05:11 Чебурашка
09:13 Технология перевертыша: «Зло есть Добро»
11:00 Сравнение с советской классикой: почему старый мультик сильнее
20:04 Сиквел: Крокодилья голова и «розовая вселенная Барби»
24:12 Подмена символов
25:51 Инсайд: Масонская символика в новом «Буратино»
28:11 Сказка vs Антисказка
34:05 Баба Яга и Кощей
44:00 «Последний богатырь»: деконструкция героя
52:24 Кто платит?
Комментарий редакции
Ключевые идеи беседы
1. Скрытые смыслы и архетипы
Александр Семенюк подчеркивает, что фильмы, даже ориентированные на детей (например, «Чебурашка», «Буратино», и другие современные интерпретации советских/народных сказок), всегда содержат глубокие, зачастую скрытые смыслы. Искусство работает на уровне символов и архетипов, и в кино эти слои всегда присутствуют, даже если авторы и зрители не осознают этого полностью.
2. Замещение и искажение архетипов
В новых экранизациях традиционные русские архетипы (например, Медведя — символа России) вытесняются образами вроде Чебурашки — нелепого, шерстяного существа, лишенного силы и доблести, а образ Медведя уходит на задний план. Кроме того, персонажи, которые изначально олицетворяют зло, маскируются под положительных (например, Баба Яга, Кощей, водяной, чебурашка), а герои, традиционно ассоциируемые с добром, часто искажаются.
3. Карнавализация и постмодернистский перевёртыш
Беседующие отмечают, что в современной культуре активно используется приём «перевёртыша»: добро представлено как зло, а зло — как добро. Это характерная черта постмодернизма и метамодернизма: разрушение чётких моральных границ, подмена архетипов, внедрение когнитивного диссонанса в массовое сознание.
4. Влияние на детскую психику
Семенюк выражает определённую тревогу: подобные метаморфозы в образах вредят формированию у детей способности различать, где добро, а где зло. Если ребёнок растёт с постоянной путаницей, он оказывается "по ту сторону" базовых моральных ориентиров, что может приводить к формированию «нигилистического сверхчеловека», не признающего ни доброго, ни злого как такового.
5. Коммерция и отсутствие альтернатив
Современное детское кино склонно эксплуатировать лишь определённую группу сюжетов и персонажей из-за коммерческих и продюсерских условий: добрые, классические сюжеты остаются невостребованными и не получают финансирования, а на экране доминируют повторяющиеся карнавализированные образы.
6. Язычество, христианство и интеграция смыслов
Многие символы и персонажи берут начало из языческой культуры, владельно интегрированной в христианскую традицию Руси. Однако современное кино, по мнению Семенюка, теряет эту связь, выхолощая или искажая изначальный смысл архетипов: зло и инфернальные персонажи выдвигаются в положительные.
7. Интуитивность авторов и продюсерская логика
Часто сами создатели фильмов не осознают глубины заложенной символики — смыслы создаются на интуитивном уровне под давлением сценарных и маркетинговых задач, где архетипы используются скорее как инструмент для развлечения, чем как проводники национальной или нравственной идеи.
8. Критика псевдодуховного и квазирелигиозного кино
В беседе звучит критика современных «духовных» фильмов, использующих внешнюю атрибутику без подлинной глубины, и замечание о том, что действительно глубокое, светлое, воспитывающее кино не только не востребовано, но и практически не финансируется либо не производится.
9. Культурная ответственность и моральный итог
Семенюк обращает внимание, что народная сказка и фольклор веками подчеркивали победу добра. В современной культуре эта победа теряется или становится просто фоновой, нейтрализованной общей смысловой неразберихой. Автор считает, что подмена архетипов чревата опасными последствиями для национальной ментальности и морали.
Вывод
В этой беседе Александр Семенюк проводит глубокий анализ современных отечественных фильмов и мультфильмов на основе известных сказок и архетипов. Он отмечает тревожную тенденцию: на экране добро и зло начинают меняться местами, а персонажи, которые должны воплощать позитивные начала, заменяются или искажаются до неузнаваемости. Применяя междисциплинарный подход, Семенюк связывает эти процессы с историей, психологией, изучением архетипов, особенностями национального сознания.
Важный практический вывод — нам стоит осознанно относиться к тому культурному продукту, которым кормим детей и себя. Иначе, если мы перестанем различать, где добро, а где зло, можно потерять целый пласт культурной и моральной идентичности. Но и авторы, и зрители нередко сами не осознают, как работают эти глубинные механизмы — поэтому проявление внимательности, критического мышления, интереса к подлинным архетипам и их трансформациям становится задачей как общества, так и каждого отдельного человека.
Вопрос, который хочется оставить после этой беседы:
Можем ли мы выработать иммунитет к манипуляции архетипами — отличать подлинную моральную глубину от поверхностного «перевёрыша», и не теряем ли при этом ту самую "детскую" способность быть открытыми новому и верить в чудо?
Про реверсивную психологию слышали? На детей хорошо действует. Экперт)))
“Если вы по коридору
Мчитесь на велосипеде,
А навстречу вам из ванной
Вышел папа погулять,
Не сворачивайте в кухню,
В кухне — твердый холодильник.
Тормозите лучше в папу.
Папа мягкий.
Он простит.”
Чебур – норм, всей семьей в кино ходили: вышли на позитиве.
Буратино – типичный крапивинский мальчик в современном изложении. Чего пристали?