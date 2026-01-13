Всем, кто хоть немного интересуется вопросами места и роли золота в экономике, наверняка, известна цифра золотого запаса (резерва) США – 8 133,5 тонны. Примечательно, что эта цифра не меняется с 1971 года. С того момента, когда тогдашний президент США Ричард Никсон 15 августа указанного года объявил, что «золотое окошко» американского казначейства закрывается. Он уточнил: «временно закрывается». Но с тех пор оно не открывалось. Под «золотым окошком» имеется в виду принятое Соединенными Штатами еще в 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вудсе обязательство разменивать доллары США на драгоценный металл из золотого резерва казначейства США. Это был важнейший элемент послевоенной международной валютно-финансовой системы.

Золотой резерв США родился в 1933 году, когда президент США Франклин Рузвельт подписал указ об обязательной сдаче гражданами золота в Казначейство США. Затем сдавать золото в Казначейство США обязали американские банки. Граждане получали в обмен доллары, исходя из цены 20,67 доллара за тройскую унцию. А банки получали золотые сертификаты, которые зачислялись в активы кредитных организаций. Правовой статус золота, сдаваемого в Казначейство США определялся принятым в январе 1934 года законом «О золотом резерве». Золотой резерв находился на балансе американского Минфина, при этом золото получило новую цену – 35 долларов за тройскую унцию.

Уже к концу 1939 года золотой резерв США достиг астрономической величины – 15 641 тонн. К концу второй мировой войны золотой резерв США достиг величины 20 тысяч тонн. Понятно, что при таких гигантских объемах золотого запаса Америке было нетрудно на международной валютно-финансовой конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году убедить другие страны принять золотодолларовый стандарт. Обмен долларов на золото до 1971 года шел по фиксированной цене 35 долларов за тройскую унцию. Чтобы остановить развал Бреттон-Вудской системы в декабре 1971 года цена на золото была повышена до 38 долларов, а в 1973 году до 42,22 долларов за тройскую унцию.

Фактически золотой резерв США был по физическому объему заморожен на уровне 1971 года – 8 133,5 тонны. И сегодня, согласно официальным данным Минфина США, резерв имеет тот же физический объем. Точно: унция в унцию.

Также золотой резерв США был заморожен в стоимостном выражении. С 1973 года он рассчитывается по цене 42,22 долл. за тройскую унцию. В итоге получается стоимость резерва, равная 11,1 млрд долларов. С тех пор показатель не изменился ни на цент.

На фоне других стран это выглядит как аномалия.

Потому что другие страны, во-первых, проводят операции по золотым резервам. Либо продавая золото, либо покупая его и пополняя резервы. Обычно чередуя продажи и покупки. Правда, после финансового кризиса 2008-2009 гг. большинство центробанков стали чистыми покупателями золота, т.е. стали наращивать резервы драгоценного металла.

Во-вторых, в других странах золотые резервы оцениваются по текущим рыночным ценам на драгоценный металл. Соответственно стоимость золотых резервов регулярно пересматривается.

Еще одной странностью золотого резерва США является то, что он уже более полувека не подвергался аудиту. Многие американские политики, наиболее активные «народные избранники» в Конгрессе США чуть ли не каждый год поднимают вопрос о необходимости полной проверки золотого резерва, хранящегося в Форт-Ноксе и ряде других хранилищ. Но добиться аудита им не удается.

Их оппоненты в Конгрессе США и в Минфине в качестве одного из главных аргументов против проверки выдвигают следующий. Мол, золото в Форт-Ноксе и других хранилищах лежит неподвижно уже с 1971 года. Были бы какие-то операции с драгоценным металлом, тогда другое дело. А так все запечатано, ничего не привозилось и ничего не вывозилось. Тем более, что в 1974 году был аудит. В отчете по проверке полувековой давности все зафиксировано. Все, мол, status quo! Как на кладбище. Золото «похоронили» в начале 70-х годов. Забудьте о нем!

Но вот неожиданно о «золотом покойнике» вспомнили в нынешнем 2025 году. И напомнил о нем Дональд Трамп, 47-й президент США. Буквально через несколько дней после того, как занял Белый дом. Он заявил о том, что золотой резерв США следует подвергнуть переоценке на основе сегодняшних цен. Эту заявленную Трампом переоценку в американских СМИ стали называть «монетизацией» или «ревальвацией» золотого запаса. Трамп заявил, что золотой резерв США – настоящее сокровище, которое не должно быть мертвым грузом, оно должно работать. Золото может и должно сделать Америку великой опять! Тем более, что мировые цены на золото растут стремительно. Оно может и должно использоваться для покрытия дефицита федерального бюджета и погашения гигантского государственного долга (на начало года было 37 трлн. долларов, сейчас уже 38 трлн.). Экономист Стивен Миран из команды Трампа, занявший в январе этого года пост председателя Совета экономических консультантов при президенте США, высказался за то, чтобы с помощью золотого резерва покупать ведущие иностранные валюты (до сих пор их было крайне мало в международных резервах США). Такие закупки, по мнению Мирана, могли бы понизить валютный курс доллара и повысить международную конкурентоспособность американского бизнеса.

Наблюдатели утверждают, что Трамп не менее четырех раз заявлял, что организует так называемую «монетизацию» золотого резерва. Ему в этом поддакивал Илон Маск, который до начала лета возглавлял Департамент государственной эффективности (DOGE) и изыскивал в государстве резервы для того, чтобы предварить в жизнь лозунг Трампа «MAGA» («Сделаем Америку великой опять!»).

В банковском мире США вопрос о возможной переоценке золотого резерва вызвал большой интерес. И, судя по всему, большинство банкиров поддержало эту идею. Поддержка объясняется очень просто. После того, как банки еще в 30-е годы сдали драгоценный металл в казначейство США, в обмен, как я отметил выше, они получили золотые сертификаты. Они отражаются в активах банков все по той же цене 1973 года – 42,22 долл. за тройскую унцию. А могли бы отражаться по рыночной цене драгоценного металла.

16 октября нынешнего года на рынке золота была зафиксирована новая рекордная цена – 4254,8 доллара. Рыночная цена драгоценного металла оказалась в сто раз выше учетной цены американского казначейства. Это очень символическое событие. Еще одно символическое событие было зафиксировано немного раньше – в сентябре. Эксперты подсчитали, что золотой резерв США по рыночной цене впервые достиг величины в один триллион долларов.

Американские банки поняли, что в случае ревальвации резервного золота и последующей переоценки золотых сертификатов их активы увеличатся примерно на 1 триллион долларов! Они обеими руками за монетизацию резервного золота США!

Но в Америке далеко не все «за». Вот, например, нынешний министр финансов Скотт Бессент. Кстати, в начале года, когда он только получил назначение на этот пост, Бессент вроде бы поддерживал идею монетизации золотого резерва. 3 февраля он заявил: “В течение следующих 12 месяцев мы добьемся монетизации активов баланса США”. Многие тогда поняли это так: новый министр будет добиваться переоценки золотых активов баланса США и пустит их в дело.

Но вскоре Бессент изменил свою позицию на 180 градусов. Один из главных аргументов нового министра финансов: переоценка золота резко увеличит активы банковской системы США. А Федеральный Резерв уже с 2022 года напряженно борется за сжатие банковских активов и сокращение денежной массы. Действительно, Джером Пауэлл до последнего времени говорил, что Федеральный Резерв проводит политику «количественного ужесточения». И в этом году уже сократил активы Федеральной Резервной Системы почти до 6 трлн долларов (максимальная величина была во второй половине прошлого десятилетия, и она равнялась почти 9 трлн долларов). Скотт Бессент выражал опасения, что переоценка золотого резерва обнулит усилия Джерома Пауэлла в проведении политики «количественного смягчения». Но, как мне кажется, эта аргументация министра финансов – для отвода глаз. Тем более, что в конце октября Джером Пауэлл заявил, что с 1 декабря Федеральный Резерв США прекращает «количественные ужесточения». И, судя по некоторым намекам главы ФРС, американский Центробанк в следующем году может перейти к «количественным смягчениям». Поскольку в американской экономике обозначились признаки рецессии. И «монетизация» золотого резерва стала бы простым и надежным способом «количественного смягчения».

Думаю, что истинная причина того, почему Бессент против «монетизации» золотого резерва, заключается в том, что такой монетизации должен предшествовать глубокий аудит золотого резерва. Одно дело, когда все золото оценивается по несуразно низкой цене. Другое дело, когда золото резерва оценивается по реальной, рыночной цене. Это дело очень деликатное, поскольку в резерве золото разных «сортов» (прежде всего, разной пробы). Оценка по рыночной цене неизбежно требует инвентаризации всего золотого резерва. А такой инвентаризации должен предшествовать аудит. Думаю, что Бессент и те, кто его поставил на этот пост, боятся аудита золотого резерва как черт ладана.

За последние полвека было большое количество попыток провести аудит золотого резерва. Но все они, как я отметил выше, не были успешными. Эти попытки блокировались руководителями и чиновниками американского Минфина, а также «народными избранниками» на Капитолийском холме.

Трамп после возвращения в Белый дом несколько раз говорил о необходимости золотого аудита. Так 21 февраля он сообщил: “Мы собираемся отправиться в Форт-Нокс, легендарный Форт-Нокс, чтобы убедиться, что золото на месте». При этом он добавил: «Если золота не будет, мы будем очень расстроены”.

24 февраля Трамп заявил: “На данный момент мы обнаружили сотни миллиардов долларов мошенничества. И мы только начали – мы действительно собираемся в Форт-Нокс, чтобы проверить, находится ли там золото, потому что, возможно, кто-то украл его”.

На тот момент правой рукой 47-го президента США был известный бизнесмен и миллиардер Илон Маск. И он обеими руками поддержал инициативу Трампа. Илон Маск 18 февраля написал в социальной сети Х: “Кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может — нет. Золото принадлежит американской общественности! Мы хотим знать, что оно всё ещё там”. Маск выразил желание лично проверить золотой запас США в хранилище Форт-Нокс в штате Кентукки. Даже обещал, что из Форт-Нокса будет вести видеорепортаж и демонстрировать внутренности хранилища.

Итак, были громкие заявления о золотом аудите. Но они так и не состоялись. Илон Маск в Форт-Нокс так и не ездил. Ничего нового. Так уже было много лет подряд.

А вот последнее новости на эту тему. В июне 2025 года в Конгресс США внесён законопроект «Закон о прозрачности золотого резерва», который требует полного аудита национального золотого запаса и раскрытия всех операций с золотом за последние 50 с лишним лет (начиная с 1974 года), включая аренду, займы, продажи и обмены. Однако законопроект был заблокирован на самом старте.

В ноябре 2025 года сенатор США Майк Ли (республиканец от штата Юта) внес еще один законопроект по комплексному аудиту золотых резервов Америки. Однако никаких признаков движения проекта закона в верхней палате Капитолия США нет.

Наблюдатели констатируют сильное противодействие любым попыткам проведения аудита золотого резерва США. Невольно напрашивается предположение, что, скорее всего, золота для монетизации в Форт-Ноксе уже нет. Монетизировать нечего.

