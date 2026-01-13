Нет ничего, кроме физического? | В гостях Артем Беседин и Богдан Фауль [S02:E15]
Что, если в мире нет никаких сущностей, которые в конечном счете не были бы физическими? Кажется, наука не оставляет места ни для души, ни для призраков, ни для «призраков в машине». Именно поэтому физикализм стал одной из главных философских доктрин современности. Но так ли он силён и безупречен на самом деле?
В этом выпуске Артём Беседин отстаивает физикализм как наиболее разумную картину мира, следующую из наших лучших познавательных практик. Богдан Фауль принимает вызов, обрушивая на оппонента шквал контраргументов и находя уязвимые места в, казалось бы, незыблемой позиции.
Таймкоды:
00:00 В гостях Артем Беседин и Богдан Фауль
0:43 Физическое и нефизическое (Артем Беседин)
3:26 Реальное и нереальное (Богдан Фауль)
6:22 Стартовый блиц: матрица, душа, моральные нормы, призраки, религия
10:50 Физическое – это всё, что существует, а наука не терпит конкуренции? (Артем Беседин)
19:40 Наш базовый концептуальный аппарат пропитан нефизикалистскими представлениями (Богдан Фауль)
27:21 Возможные миры и мереология при физикализме (Артем Беседин)
36:13 Проблематизация отношения двойничества в физикализме (Богдан Фауль)
40:25 Отношение двойничества метафизически не нагружено? (Артем Беседин)
44:09 Хайдеггер и гадания на таро как эпистемические практики (Богдан Фауль)
47:23 Соотношение эмпирического и теоретического в физикализме (Артем Беседин)
52:44 Феноменальное сознание – это иллюзия (Артем Беседин)
58:35 Критика функционалистской теории ментальной репрезентации (Богдан Фауль)
1:01:22 Функционализм и ни шагу назад (Артем Беседин)
1:06:10 Реализм в отношении феноменального сознания (Богдан Фауль)
1:15:41 Проблема следования правилу и уровни функционального анализа (Артем Беседин)
1:19:15 Столкновение интуиций непреодолимо (Богдан Фауль)
1:23:47 Разделение труда в философии (Артем Беседин)
1:32:42 Знание – это истинное обоснованное мнение (Артем Беседин)
1:36:19 Обоснование зависит от социальных факторов, а задача философии – понимание проблемы (Богдан Фауль)
1:41:34 Что могло бы смотивировать Богдана изменить позицию? (Богдан Фауль)
1:45:25 Что могло бы смотивировать Артёма изменить позицию? (Артём Беседин)
Комментарий редакции
Ключевые тезисы видео
1. Определения базовых понятий:
- Артём занимает позицию физикалиста: физическое — это то, что исследует современная физика и естествознание; нефизическое — что-либо, выходящее за рамки этих научных описаний (и, по его мнению, вряд ли обоснованно можно о таком говорить). “Материальное” и “физическое” — синонимы, “идеальное” — разновидность нефизического, связанная с приматом ментального.
- Богдан склонен к более гибкой позиции: физическое — то, что можно считать парадигмой современной физики, но признаёт неоднозначность границ (например, будущие открытия или метафизические объекты). “Идеальное” он терминологически почти не использует.
2. Объем и границы физикализма:
- Физикализм трактуется как позиция, согласно которой всё, что существует, либо физично, либо строго зависит от физического.
- Богдан указывает на то, что некоторые объекты философии, метафизики, теории тождества и законы природы сложно помыслить как чисто физические. Он приводит вопросы мериологии, фактов о композиции, интенциональности и истинности как возможные вызовы физикализму.
3. Роль познавательных практик:
- Для Артёма основой физикализма является доверие к “лучшим познавательным практикам” — т.е. к научному подходу (эмпирическое, коллективно проверяемое знание, скептицизм, рецензирование и т.д.), но не к догме науки как монополиста истины.
- Богдан подчеркивает, что аналогичные “лучшие практики” встречаются и в других областях — философии, литературе, этике, где иногда познание даёт понимание, а не только знание в научном смысле.
4. Возможность нефизических объяснительных сущностей:
- Артём уверен, что физикализм “не терпит конкурентов” на объяснительном уровне: параллельные нефизические объяснения лишние (“бритва Оккама”).
- Богдан акцентирует, что философия рационально обсуждает объекты, которые науке пока недоступны или не вполне физичны, и призывает признавать многослойность онтологии, не замыкаясь только на физическом.
5. Проблема будущей науки:
- Артём — за веру в текущее состояние науки как лучший ориентир до появления новых основанных практик; но не исключает, что в будущем доказательства могут радикально изменить картину (дилемма Гемпеля: доверять ли современной науке или какой-то идеальной науке будущего).
6. Сложности определения сознания:
- Артём выступает как иллюзионист: феноменальное сознание — иллюзия, порождаемая мозговыми процессами; сознание в научном, психологическом смысле — реальность, но “привидение” частной субъективности возникает из когнитивных искажений.
- Богдан указывает, что функционалистский анализ репрезентаций вызывает серьёзные апории: не всякая репрезентация (и опыт) можно редуцировать к функциональным/каузальным процессам, возможно, ментальное фундаментально невозможно выразить физически.
7. Столкновение интуиций и роль философского разбирательства:
- Оба признают, что многие философские споры (физикализм против нефизикализма, реализм против иллюзионизма в отношении сознания и др.) упираются в “столкновение интуиций”, что отражает ограничения наших познавательных схем.
- Артём настаивает на разделении “эпистемического труда”: каждый философ “держит” свою позицию до тех пор, пока у нее есть аргументы, и в этом смысле даже диаметрально противоположные позиции ценны для коллективного поиска.
8. Что считать знанием и познанием:
- Оба склоняются к классическому определению знания как “истинного обоснованного мнения”, но делают акцент на обосновании через коллективные/надежные процедуры (Артём), а также на ценности философского понимания, даже если оно не ведёт к знанию в строгом смысле (Богдан).
9. Изменчивость убеждений:
- Оба спикера признают, что их философские взгляды изменяются эволюционно, под влиянием новых аргументов, событий или внутренних “рефлексивных равновесий”. Никакой одномоментный эксперимент или событие (например, сверхъестественный знак) не сделает “переворот”, важно постепенное развитие аргументов и позиций.
---
Выводы
В центре обсуждения — напряжение между физикализмом как рациональным доверием к лучшим (по мнению Артёма — научным) познавательным практикам и открытостью к нефизическим уровням объяснения, которые предлагает философия и метафизика (линию Богдана). Физикализм — не догма, а гибкая точка отсчёта: его сила в практичности и опоре на то, что сейчас работает как система коллективного знания, но его границы размыты и исторически изменчивы.
Дискуссия демонстрирует, что истина в столь сложных вопросах — не абсолют и не финальный пункт, а процесс коллективного поиска; философия, даже будучи не так надёжна как наука в смысле эмпирических успехов, играет роль в расширении горизонтов понимания и в удерживании разнообразия интеллектуальных стратегий.
Важно, что оба спикера избегают догматического “или-или”, признают ценность столкновения интуиций и необходимость терпимости к чужим когнитивным стратегиям — даже если они не всегда совместимы. В конечном счёте, сама способность обсуждать пределы физического и нефизического, границы познания, ценность иллюзий и парадигмальных сдвигов в самих описаниях мира — важный аспект человеческой культуры и самореализации личности.
---
Открытый вопрос для размышления:
может ли философия (или даже искусство) предоставить способы “понимания” мира, которые не сведутся к научному знанию, но при этом будут не менее фундаментальны для нашей реальности? Или же всё — в конечном счёте — только этапы одной, пусть и бесконечно развивающейся, физической онтологии?