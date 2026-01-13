Что, если в мире нет никаких сущностей, которые в конечном счете не были бы физическими? Кажется, наука не оставляет места ни для души, ни для призраков, ни для «призраков в машине». Именно поэтому физикализм стал одной из главных философских доктрин современности. Но так ли он силён и безупречен на самом деле?

В этом выпуске Артём Беседин отстаивает физикализм как наиболее разумную картину мира, следующую из наших лучших познавательных практик. Богдан Фауль принимает вызов, обрушивая на оппонента шквал контраргументов и находя уязвимые места в, казалось бы, незыблемой позиции.

Участники: Артем Беседин, Богдан Фауль, Алексей Кардаш.

Таймкоды:

00:00 В гостях Артем Беседин и Богдан Фауль

0:43 Физическое и нефизическое (Артем Беседин)

3:26 Реальное и нереальное (Богдан Фауль)

6:22 Стартовый блиц: матрица, душа, моральные нормы, призраки, религия

10:50 Физическое – это всё, что существует, а наука не терпит конкуренции? (Артем Беседин)

19:40 Наш базовый концептуальный аппарат пропитан нефизикалистскими представлениями (Богдан Фауль)

27:21 Возможные миры и мереология при физикализме (Артем Беседин)

36:13 Проблематизация отношения двойничества в физикализме (Богдан Фауль)

40:25 Отношение двойничества метафизически не нагружено? (Артем Беседин)

44:09 Хайдеггер и гадания на таро как эпистемические практики (Богдан Фауль)

47:23 Соотношение эмпирического и теоретического в физикализме (Артем Беседин)

52:44 Феноменальное сознание – это иллюзия (Артем Беседин)

58:35 Критика функционалистской теории ментальной репрезентации (Богдан Фауль)

1:01:22 Функционализм и ни шагу назад (Артем Беседин)

1:06:10 Реализм в отношении феноменального сознания (Богдан Фауль)

1:15:41 Проблема следования правилу и уровни функционального анализа (Артем Беседин)

1:19:15 Столкновение интуиций непреодолимо (Богдан Фауль)

1:23:47 Разделение труда в философии (Артем Беседин)

1:32:42 Знание – это истинное обоснованное мнение (Артем Беседин)

1:36:19 Обоснование зависит от социальных факторов, а задача философии – понимание проблемы (Богдан Фауль)

1:41:34 Что могло бы смотивировать Богдана изменить позицию? (Богдан Фауль)

1:45:25 Что могло бы смотивировать Артёма изменить позицию? (Артём Беседин)