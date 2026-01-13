Молодец против «овец»?

Как известно, после похищения спецназом США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги американский лидер Дональд Трамп ликовал: мол, вот она – победа американского оружия! Поставленные Россией Каракасу радары и ракетные системы не смогли ему противостоять – хвастался на весь мир президент США. А некоторые СМИ стали утверждать, будто американцы применили некое секретное оружие, которое парализовало противовоздушную систему Венесуэлы, а потому она никак не смогла противостоять американскому удару.

Напомним, США в начале января провели операцию «Абсолютная решимость», нанеся удар по Венесуэле и захватив президента Николаса Мадуро. В Штатах его обвиняют в «наркотерроризме» и грозят отдать под суд. Дональд Трамп уже заявил, что Вашингтон возьмет управление Венесуэлой на себя, а исполняющей обязанности главы республики стала вице-президент Делси Родригес.

Теперь же выясняется, что причина неспособности Каракаса отразить американский удар заключалась вовсе не в том, что Венесуэла не смогла эксплуатировать и поддерживать полученные от России зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300, а также комплекс ПВО «Бук», поэтому воздушное пространство республики оказалось уязвимым во время вторжения США, которое завершилось захватом президента Николаса Мадуро, замечает New York Times со ссылкой на американских чиновников и экспертов, а также на собственный анализ фото, видео и спутниковых снимков.

Как считает издание, большую роль в успехе США сыграла некомпетентность венесуэльских военных. Несмотря на многомесячные предупреждения о возможном вторжении, системы противовоздушной обороны республики даже не были подключены к радарам, когда американские вертолеты совершили налет, рассказали осведомленные собеседники издания. Кроме того, некоторые компоненты ПВО на момент атаки находились на складе и не были в рабочем состоянии, указывает газета.

«После многих лет коррупции, плохой логистики и санкций все это, безусловно, снизило боеготовность систем противовоздушной обороны Венесуэлы», — сообщил NYT бывший руководитель представительства ЦРУ в Венесуэле Ричард де ла Торре.

Как известно, Венесуэла объявила о закупке у России средств противовоздушной обороны еще в 2009 году, при президенте Уго Чавесе, который называл это способом сдерживания потенциальной американской агрессии. «С этими ракетами иностранным самолетам будет очень сложно прилететь и разбомбить нас», — отмечал он.

В прошлом Каракас в значительной степени полагался на американскую военную технику, но на фоне ухудшения отношений двух стран Вашингтон в 2006 году ввел эмбарго на такие поставки, напоминает NYT. В то же время Венесуэла испытывала трудности и с обслуживанием российской техники, часто сталкиваясь с нехваткой запасных частей и технических знаний, говорят источники газеты из числа бывших и действующих американских чиновников.

Но СМИ назвали еще одну причину, позволившую американцам провести свою операцию в Венесуэле и нагло выкрасть ее президента. И она тоже к качеству поставленного Россией оружия не имеет никакого отношения. Речь идет, как рассказал венесуэльский военный New York Post, о применении американцами акустического оружия.

США, сообщил источник, во время нападения на Венесуэлу использовали неизвестное оружие, основанное на новых физических принципах, которое парализовало системы ПВО и вызвало «звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри».

Источник газеты пояснял, что у Штатов действительно есть оружие, использующее направленное излучение микроволн, но прежде оно ни разу не применялось. Об этом в шокирующих подробностях рассказал один из венесуэльских военных, охранявших объект, где находился Мадуро. По словам очевидца, после отключения всех систем ПВО на позиции обрушилось воздействие, не похожее на обычное оружие.

«Это было похоже на очень мощную звуковую волну, от которой, как кажется, голова раскалывалась изнутри. У всех пошла носом кровь, у некоторых была кровавая рвота. Мы упали на землю, не в силах двигаться», — приводит его слова New York Post. Другой свидетель описал ощущения так: «От этого супероружия голова взрывается изнутри».

Военные эксперты, комментируя эти данные, предполагают, что речь может идти о СВЧ-оружии (сверхвысокочастотном), поражающем цель направленным электромагнитным излучением. По информации издания, подобные технологии изучаются ведущими державами, но их боевое применение ранее не фиксировалось.

По словам экспертов возможности такого оружия и продемонстрированы при задержании Николаса Мадуро. Однако оно имеет серьёзные ограничения — заметно для систем разведки и зависит от погодных условий. По их словам, для обеспечения эффективности применения операция могла быть специально запланирована на ясную ночь.

Как рассказал АиФ советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, «это оружие, поражающим фактором которого является сверхмощное электромагнитное излучение сверхвысокочастотного диапазона. Источником такого мощного высокочастотного излучения могут быть СВЧ-генераторы с компрессией излучаемых импульсов и твердотельные генераторы с полупроводниковыми коммутаторами, а также генераторы с газовыми коммутаторами и прочие устройства, основанные на новых физических принципах. В настоящее время, когда войска и инфраструктура государств насыщены электроникой, применение такого СВЧ-оружия может оказаться весьма эффективным. Это доказано при задержании Николаса Мадуро», — объяснил эксперт.

Иванников уточнил, что такое оружие можно отнести к категории стратегического, используемого для выведения из строя объекта системы государственного и военного управления.

«Разработкой СВЧ-оружия занимаются все индустриально развитые страны, к которым можно отнести также и Соединенные Штаты, и Великобританию, и Германию, и Израиль. Государства с мощной развитой экономикой, мощной финансовой и научной базой, начиная с 60-х годов прошлого века, уже озаботились разработками и изучениями проблем в этой сфере», — сказал он.

Однако применение СВЧ-оружия имеет серьезные ограничения. Во-первых, отметил эксперт, оно слишком хорошо заметно. Если вооруженные силы стороны противника засекут этот сигнал, то источник СВЧ-оружия будет уничтожен в 99% случаев. Во вторых, СВЧ-оружие зависит от погоды, оно не срабатывает во время дождя. В открытых источниках прошла информация, что операция по захвату Мадуро откладывалась по погодным условиям, что как раз и подтверждает то, что выбирали специально, чтобы атмосферных осадков не было, чтобы можно было применить это оружие.

О том, что США ведут работы по созданию акустического оружия, известно давно. Еще в апреле 1994 года американский научный журнал Sciеntific American опубликовал статью об уже существовавшем в то время нелетальном оружии. Среди прочего в журнальной публикации упоминались генераторы инфразвука, достаточно мощные для того, чтобы вызвать у человека тошноту и расстройство желудка.

Новинкой тогда заинтересовался Пентагон. Но основное его внимание привлекли все же высокочастотные генераторы.

Военное ведомство профинансировало исследования и создание генераторов микроволнового излучения для воздействия на центральную нервную систему человека. Результаты превзошли самые смелые ожидания.

Микроволны быстро разогревали подчерепные ткани, формировали внутренние колебания в тканях мозга, которые воспринимались слуховым нервом. Человек начинал слышать «внутренний голос» и подчинялся ему. Эта технология была изложена в докладе Сухопутных войск (Армии) США «Биологическое воздействие нелетального оружия».

В 2003 году началось финансирование разработки «телепатической микроволновой пушки». Именно в тот год компания WaveBand (в 2005 году приобретена корпорацией Sierra Nevada) в рамках программы Пентагона «Контролируемые эффекты» (Controlled Effects) создала нелетальное оружие «Медуза» (аббревиатура MEDUSA расшифровывается как Mob Excess Deterrent Using Silent Audio, буквально — «Сдерживание перевозбужденной толпы с помощью тихого звука»).

Новое оружие было основано на микроволновом слуховом эффекте. Разработчики утверждали, что созданная ими перенастраиваемая антенна позволяет генерировать как широкий луч, захватывающий большую толпу, так и узкий луч, временно выводящий из строя небольшую группу людей.

В зависимости от модуляции луча, звук может раздражать человека, вызывать у него тошноту и даже лишать сознания. Фишка этого прибора в том, что технология позволяет транслировать голоса и музыку, которую не слышат окружающие люди, непосредственно в мозг подопытного. Авторские права на систему были защищены патентом США №4877027.

Сегодня «микроволновые пушки» применяют при проведении военных и полицейских операций. В зависимости от частоты и плотности излучения, люди, попавшие в зону действия такого оружия, испытывают бессознательное чувство страха и паники, теряют способность самоидентификации.

Первое, ставшее известным широкой общественности применение акустического оружия, получившего на концептуальной стадии разработки название «Глас Божий» (Voice of God), произошло 5 ноября 2005 года против сомалийских пиратов с борта круизного лайнера Seabourn Spirit. На лайнере включили дальнодействующее акустическое устройство (Long Range Acoustic Device, LRAD), предназначенное для передачи сигналов тревоги на большое расстояние. И пираты повернули тогда свои лодки вспять. В 2007 году американские военные применили LRAD в Ираке, в том же году грузинские полицейские — в Тбилиси.

Во время пресечения беспорядков в Фергюсоне (штат Миссури, США) в августе 2014 года полицейские использовали «Хаммер», на крыше которого обыватели заметили излучатель LRAD модель 300X, который способен генерировать акустическое давление мощностью 142 дБ.

Самое мощное устройство — модель 2000RX — генерирует звуковое давление силой 160 децибел (дБ). Портативный вариант — модель 100X — дает 140 дБ (на 20 дБ сильнее шума двигателя реактивного истребителя).

Специалисты в области акустики утверждают, что 120 дБ вызывают у человека болевые ощущения, а звук силой 130 дБ может повредить слуховой аппарат. Колебания носят узконаправленный характер.

«При правильном использовании ни оператор LRAD, ни близлежащий персонал, ни периферийные прохожие не будут затронуты LRAD 300X. Звук за блоком LRAD более чем на 40 дБ меньше, чем по оси выхода из-за высокой направленности LRAD», — отмечал производитель в каталоге своей продукции.

Аналогичные акустические пушки, названные Hyperspike, производит и компания Wattre Inc. В радиусе одного метра от прибора звуковое давление составляет 182 дБ, на дистанции в 128 метров — 140 дБ. «Амплитуды колебаний Hyperspike примерно в 30 раз больше, чем у LRAD», — писали специалисты, близко знакомые с темой.

Известно, что звуковое нелетальное оружие, кроме США, применяется в Великобритании, Вьетнаме, Грузии, Израиле, Индии, Польше, Сингапуре, Сенегале, Чехии и Японии. Есть оно и в России. Если США и в самом деле впервые применили его в военных целях в Венесуэле, то хвастать этим особо нечего.

Как, впрочем, и самой этой операцией, когда они одержали верх над военными отсталой страны, которые, как оказалось, применять современное оружие и защищаться от него просто не умеют.

Фото dzen

Специально для Столетия

Игорь Веремеев