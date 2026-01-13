Эфир на канале Союзное Вече от 11 января 2026 г.

В новом выпуске «Послесловия» Евгений Давутов беседует с историком Евгением Спицыным о ключевых событиях 1991–1993 годов: почему распад СССР был не “случайностью”, кто и как запускал механизмы демонтажа союзного государства, какую роль сыграли партийная верхушка, силовые структуры и “новые элиты”, почему результаты мартовского референдума не стали реальной защитой страны, а также как события 1993 года стали прямым продолжением 1991-го. Обсуждаем версии, логику решений и “точки невозврата”, которые определили судьбу государства и общества.

В выпуске:

00:00 – Начало. Представление гостя.

01:04 – Почему в период правления Горбачёва усилились конфликты и волнения в республиках.

04:22 – Общие причины событий в Фергане, Алма-Ате, Душанбе, Сумгаите и Нагорном Карабахе.

05:45 – «Народные фронты» в союзных республиках: политический фактор. Версии о роли Горбачёва/Яковлева и спецслужб (в т.ч. по Прибалтике).

06:46 – Поддерживала ли российская оппозиция (Попов, Собчак, Афанасьев) национальные движения в республиках?

08:40 – Как собирали СССР «в единое целое» и зачем подняли тему нового союзного договора.

13:47 – Почему народ не вмешался в события вокруг Беловежских соглашений. Как, по мнению автора, вводили население в заблуждение.

15:14 – Кто выступал против курса Горбачёва. 1990 год как «последний шанс» для коммунистов.

16:56 – Август 1991: почему не арестовали Ельцина и не перекрыли центр Москвы.

20:15 – С кем, по версии автора, в дни августа 1991 постоянно поддерживал связь Гавриил Попов.

21:30 – Действия США в Прибалтике: оценки и факты.

22:05 – ГКЧП: версия о договорённостях Ельцина и Крючкова. «Тайные связи» и роль Андропова — спорные вопросы.

24:30 – Андропов: неоднозначные моменты биографии и смысл его реформ. Почему в команде оказался Крючков. Роль Чебрикова в приходе Горбачёва (версия).

30:25 – «Договорённости» Ельцин—Крючков: кто и почему оказался в проигрыше.

31:14 – Почему Горбачёв проигнорировал итоги референдума о сохранении СССР.

34:31 – Когда и при каких условиях СССР фактически прекратил существование.

37:14 – Почему события 1993 года, по оценке автора, стали следствием двоевластия 1991 года.

39:23 – Роль Хасбулатова, Гайдара и других в 1993-м. От чего умер Егор Гайдар (обсуждение версий).

40:52 – «Чубайс уехал, а кто остался?» Параллели с серединой 1930-х: авторская оценка.

42:05 – 1993: как Ельцин переиграл Хасбулатова. Решения силовиков, паника в окружении и приказ о применении силы у Белого дома.

45:30 – Выборы и референдум 1993: хаос переходного периода и споры о честности процедуры принятия Конституции.

48:17 – Первый парламент: состав и ключевые фигуры (Марычев, Жириновский, Карякин, Гайдар, коммунисты, аграрии, Хакамада).

49:40 – Как жило население в 1993 году: реальность «на земле».

50:44 – Зачем часть людей в 1993 пошла к Останкино: мотивы и последствия.

52:00 – Правительство Руцкого: кто туда вошёл и почему это вызывает споры (версия).

53:00 – Кто и как пытался «переустроить Россию» в 90-е.

54:13 – Почему коммунисты не смогли реализовать свой план по смене курса, а остальные силы разошлись.

56:00 – Роль Назарбаева в те дни.

56:50 – Возможна ли реинтеграция/воссоздание СССР и чего хочет Средняя Азия.

58:50 – Зависит ли реинтеграция от итогов СВО. Что выберет Средняя Азия: Китай или Россия.

01:00:25 – Дискуссия о границах и «поясе безопасности»: Западная Украина и текущая конфигурация (вопрос-ответ).

01:02:15 – Европа и фактор Трампа: почему, по мнению автора, недооценили риски. Что дальше.

01:04:33 – СВО как следствие политики Горбачёва и Ельцина? Роль Суркова в украинской повестке (оценка).

01:05:05 – Поздравления Евгения Юрьевича Спицына с праздниками.

