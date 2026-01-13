“Кто, как и почему угробил Советский Союз”. Е.Ю.Спицын на канале Союзное вече программа “Послесловие
Эфир на канале Союзное Вече от 11 января 2026 г.
В новом выпуске «Послесловия» Евгений Давутов беседует с историком Евгением Спицыным о ключевых событиях 1991–1993 годов: почему распад СССР был не “случайностью”, кто и как запускал механизмы демонтажа союзного государства, какую роль сыграли партийная верхушка, силовые структуры и “новые элиты”, почему результаты мартовского референдума не стали реальной защитой страны, а также как события 1993 года стали прямым продолжением 1991-го. Обсуждаем версии, логику решений и “точки невозврата”, которые определили судьбу государства и общества.
В выпуске:
00:00 – Начало. Представление гостя.
01:04 – Почему в период правления Горбачёва усилились конфликты и волнения в республиках.
04:22 – Общие причины событий в Фергане, Алма-Ате, Душанбе, Сумгаите и Нагорном Карабахе.
05:45 – «Народные фронты» в союзных республиках: политический фактор. Версии о роли Горбачёва/Яковлева и спецслужб (в т.ч. по Прибалтике).
06:46 – Поддерживала ли российская оппозиция (Попов, Собчак, Афанасьев) национальные движения в республиках?
08:40 – Как собирали СССР «в единое целое» и зачем подняли тему нового союзного договора.
13:47 – Почему народ не вмешался в события вокруг Беловежских соглашений. Как, по мнению автора, вводили население в заблуждение.
15:14 – Кто выступал против курса Горбачёва. 1990 год как «последний шанс» для коммунистов.
16:56 – Август 1991: почему не арестовали Ельцина и не перекрыли центр Москвы.
20:15 – С кем, по версии автора, в дни августа 1991 постоянно поддерживал связь Гавриил Попов.
21:30 – Действия США в Прибалтике: оценки и факты.
22:05 – ГКЧП: версия о договорённостях Ельцина и Крючкова. «Тайные связи» и роль Андропова — спорные вопросы.
24:30 – Андропов: неоднозначные моменты биографии и смысл его реформ. Почему в команде оказался Крючков. Роль Чебрикова в приходе Горбачёва (версия).
30:25 – «Договорённости» Ельцин—Крючков: кто и почему оказался в проигрыше.
31:14 – Почему Горбачёв проигнорировал итоги референдума о сохранении СССР.
34:31 – Когда и при каких условиях СССР фактически прекратил существование.
37:14 – Почему события 1993 года, по оценке автора, стали следствием двоевластия 1991 года.
39:23 – Роль Хасбулатова, Гайдара и других в 1993-м. От чего умер Егор Гайдар (обсуждение версий).
40:52 – «Чубайс уехал, а кто остался?» Параллели с серединой 1930-х: авторская оценка.
42:05 – 1993: как Ельцин переиграл Хасбулатова. Решения силовиков, паника в окружении и приказ о применении силы у Белого дома.
45:30 – Выборы и референдум 1993: хаос переходного периода и споры о честности процедуры принятия Конституции.
48:17 – Первый парламент: состав и ключевые фигуры (Марычев, Жириновский, Карякин, Гайдар, коммунисты, аграрии, Хакамада).
49:40 – Как жило население в 1993 году: реальность «на земле».
50:44 – Зачем часть людей в 1993 пошла к Останкино: мотивы и последствия.
52:00 – Правительство Руцкого: кто туда вошёл и почему это вызывает споры (версия).
53:00 – Кто и как пытался «переустроить Россию» в 90-е.
54:13 – Почему коммунисты не смогли реализовать свой план по смене курса, а остальные силы разошлись.
56:00 – Роль Назарбаева в те дни.
56:50 – Возможна ли реинтеграция/воссоздание СССР и чего хочет Средняя Азия.
58:50 – Зависит ли реинтеграция от итогов СВО. Что выберет Средняя Азия: Китай или Россия.
01:00:25 – Дискуссия о границах и «поясе безопасности»: Западная Украина и текущая конфигурация (вопрос-ответ).
01:02:15 – Европа и фактор Трампа: почему, по мнению автора, недооценили риски. Что дальше.
01:04:33 – СВО как следствие политики Горбачёва и Ельцина? Роль Суркова в украинской повестке (оценка).
01:05:05 – Поздравления Евгения Юрьевича Спицына с праздниками.
Комментарий редакции
1. Причины распада Советского Союза носили комплексный, многофакторный характер:
- СССР был многонациональной структурой, в которой скрытые и явные националистические течения существовали всегда, но подавлялись до эпохи перестройки.
- В период правления Горбачёва национализм был не только допущен к "поверхности", но и негласно использован в политической игре верхушки, чтобы бороться с "консерваторами". Руководство, в том числе Горбачёв и Яковлев, поддерживали создание народных фронтов в республиках.
- Ключевой ошибкой стало то, что руководство СССР сознательно выпустило "джина национализма" из бутылки и даже не пыталось вернуть ситуацию под контроль, напротив, действиями или бездействием способствовало нарастанию сепаратизма.
2. Внешнее влияние и роль прозападной оппозиции:
- Активное влияние со стороны западных спецслужб и дипломатов (например, посла США в СССР Дж. Метлока), которые поддерживали оппозицию, националистические организации в национальных республиках, что подтверждается открытыми признаниями в западных мемуарах.
- Российская "демшиза" (либеральная оппозиция к концу 80-х) поддерживала распад Союза, усиливая уверенность республиканских элит в возможности отделения.
- Окружение Горбачёва активно контактировало с западом, передавая информацию об атмосферe внутри советских элит.
3. Сценарий был управляемым и осознанным:
- Распад СССР был не стихийным, а сознательно организованным проектом части элиты, воспользовавшейся ситуацией для разрушения страны через снятие ограничения на национализм и курс на формальный "новый союзный договор".
- Статус-кво сохранялся вокруг обещаний: все останется, как прежде, просто поменяется форма (СНГ вместо СССР). Людям обещали сохранить хозяйственные, военные и экономические связи — это вводило в заблуждение.
- Партийная и советская система к концу 80-х утратила способность к самоорганизации и сопротивлению. Создание Компартии РСФСР, как возможного центра противодействия, произошло слишком поздно.
4. ГКЧП и события августа 1991 года:
- Провал попытки сохранить Союз связан с нерешительностью и разобщенностью правящей верхушки. ГКЧП не предпринял решительных действий (не арестовал Ельцина и ключевых активистов), возможно, часть руководства КГБ и ГКЧП имела скрытые договорённости с новой элитой.
- Деморализованность, усталость и апатия общества, экономическая разруха и политическая неразбериха способствовали инерционному согласию с переменами.
5. Игнорирование воли народа:
- В марте 1991 года прошёл референдум за сохранение Союза, но результаты сознательно игнорировались, не были закреплены юридическими актами, что создало "правовой вакуум", которым воспользовались сторонники развала.
6. Беловежские соглашения и роль лидеров республик:
- Распад СССР формализован Беловежским соглашением, за которым стояла личная инициатива троих — Ельцина, Кравчука и Шушкевича. Назарбаев и лидеры Средней Азии играли роль пассивных наблюдателей, не выступая активными защитниками Союза.
7. Кризис 1993 года как прямое следствие 1991-го:
- Разрушение советской системы двоевластия (советы и появившийся институт президентства) привело к неизбежному конфликту и кровопролитию в октябре 1993 года. "Правовой беспредел", уничтожение советских органов власти, введение новой конституции воспринимаются как закрепление политического кризиса и триумф "новой элиты".
8. Моральное осмысление событий и субъективные оценки:
- Спицын характеризует большинство участников событий как людей с низкими моральными качествами, ориентированных на карьеру и личную выгоду.
- Историк негативно оценивает результат реформ и позицию "элиты", пренебрегавшей интересами большинства. Идеологический вакуум и разочарование народа объясняются не только экономическими трудностями, но и предательством со стороны своих.
9. Возможность восстановления СССР и постсоветская интеграция:
- Реинтеграция возможна только на иных, новых основаниях, не в советской форме. Итоги распада необратимы, однако исторические вызовы могут привести к поиску новых форм объединения — всё зависит от многих факторов, включая текущих лидеров и международную обстановку.
10. Значимость человеческого фактора и научного взгляда:
- История определяется не только и не столько глобальными закономерностями, сколько выбором конкретных людей — иногда очень "маленьких людей" оказывается достаточно, чтобы "перевернуть" ход истории для целых народов.
---
Вывод с философским и прагматическим акцентом:
В этом интервью Евгений Спицын рисует картину гибели Советского Союза как сложного, управляемого процесса, где сплелись старые национальные противоречия, внешнее давление, политические амбиции и предательство элит. Судьба страны решалась не только объективными законами истории, но и личным выбором и характером политических игроков — часто посредственных, ведомых собственными интересами, и не способных принять ответственность за целое.
Общественное сознание оказалось деморализовано и ослеплено обещаниями "безболезненного перехода" — иллюзиями о сохранении уклада без потрясений. Юридическая фикция — новый союзный договор — открыла шлюзы для распада, а нерешительность и конформизм большинства элиты добили советскую систему. Волей народа практически пренебрегли — и вновь стала явной разница между формальной демократией и реальной политической ответственностью.
Интересна перекличка истории с современностью, с неизбежностью новых интеграционных процессов на постсоветском пространстве, но уже на иных основаниях и под воздействием новых вызовов. Прошлое отзывается и формирует мировоззрение ныне живущих — как травма, как урок, как фон для новых решений.
С философской точки зрения, вопрос: возможен ли возврат к прошлому? — сродни вопросу о "единой истине" для субъекта: опыт несовместим с полной реконструкцией, но стремление к поиску идентичности и устойчивости остается вечным стимулом для нового синтеза. Ведь в любой крупной исторической катастрофе смешиваются объективные закономерности, игра интересов и воля отдельную людей.
Открытый вопрос для размышления:
Если судьба целого народа зависит от выборов небольшого круга элиты (или даже одного человека), как обществу обрести устойчивость и способность различать настоящую угрозу — до того, как случается необратимое? Можно ли выстроить такие институты и традиции политической культуры, которые защитят страну от новых катастроф, или человеческий фактор всегда останется "ахиллесовой пятой" любых государственных построений?