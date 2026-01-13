Антисоветчина как технология «антикриза»
Дмитрий Конаныхин, специализирующийся на антисоветской пропаганде журналист Радио России, раскрыл страшную тайну советской космонавтики:
«Главное и очевидное: КБ Королёва вчистую проиграло инженерно-конструкторское соревнование [американцам] … Инженерное мастерство на уровне Фау-2»
Вот так, мы, профаны, привыкли гордится достижениями советской космонавтики, открывшей дорогу человечеству в космос, годится ее создателем – великим конструктором Сергеем Павловичем Королевым и его соратниками, а оказывается все это лишь советская пропаганда.
В реальности Королев и его КБ – сборище криворуких инженеров, паразитировавших на технологиях захваченного советской армией Фау-2 и потому, естественно, проигравших космическую гонку американцам, которых от одной инженерно-конструкторской победы к другой вел великий фон Браун (создатель того самого Фау-2 в бытность еще не американским конструктором, а немецким штурмбанфюрером СС).
О том, кто и зачем содержит свору нравственных уродов, без устали поливающих грязью советский период русской истории, приходилось писать и говорить не один раз: тут и интересы Запада, и пятой колонны и бенефициаров разграбления советских богатств (прихватизаторов).
Однако в последнее время все явственнее начинает проступать и использование всех этих антисоветчиков на содержании в целях «антикриза», как сейчас стало принято говорить.
Народец, как известно, нашим либералам-западникам (ныне сплошь патриотам/«русским» националистам) достался совсем негодный – никак своего счастья понять не может, все какими-то дурацкими вопросами задается.
Например, сообщают им, что РФ за прошедший год вывела на орбиту аж 12 спутников и довела свою группировку до 300, а вместо ликования начинают интересоваться – почему у США на порядок их больше и вспоминать космические достижения времена СССР.
Что делать?
Можно, конечно, было бы все прошедшие после убийства СССР десятилетия направлять финансовые ресурсы вместо своих офшорных карманов на развитие науки и техники, но тогда – «за что боролись!».
Гораздо проще – нанять группу моральных отморозков, и они на голубом глазу расскажут «электорату», какой ужасной была советская космонавтика.
Напомню, после начала СВО, когда Запад объявил блокаду поставкам авиационной техники, сразу же у темного народа возникли вопросы о том, как получилось, что в недавно еще великой авиационной державе не стало своих самолетов, кто пустил под нож советский авиапром, кто остановил развитие самолетов марок «Ту», «Ил», «Як» в пользу закупки Боингов и Аэрбасов и как изменились их счета после этого?
В ответ с цепи спустили «сеточку» антисоветчиков на содержании. Все эти Андреи Медведевы, Дмитрии Конаныхины и прочая-прочая (имя им легион) тут же развернули массированную информационную компанию по поливанию грязью великого авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева и всего советского авиапрома. Точку в компании поставил некий Крамник, объяснивший темному народу, что возможность для развития авиации появилась только сейчас, когда носители заложенной Туполевым порочной советской традиции «ушли по естественным причинам».
Соответственно, все претензии за проблемы с гражданской авиацией к Туполеву и никуда негодному советскому авиапрому.
Тогда я предположил, что эта технология «антикриза» неизбежно получит развитие:
«Не удивлюсь, если завтра прочитаю, что все проблемы космической отрасли в наследии «страшного и ужасного» Королева, создавшего нежизнеспособную, сжигающую народные деньги, систему»
Прошло три года и прочитал открытие Дмитрия Конаныхина о Сергее Королеве, порочное наследие которого ныне героически преодолевается эффективными менеджерами.
Комментарий редакции
1. Антисоветская риторика как технология управления
Автор утверждает, что критика советского прошлого, особенно в сферах науки, техники и космонавтики, используется целенаправленно: сначала для оправдания приватизации и разрушения советской промышленности, а затем — как инструмент управления общественным мнением в условиях кризиса.
2. Формирование мифа о “порочности” советских достижений
Современные журналисты и “эксперты”, по мнению автора, уменьшают значение успехов советской науки, выставляя их результатом плагиата у немцев (Фау-2) и некомпетентности советских инженеров (Королёв, Туполев).
3. Перенаправление ответственности
Основная идея технологии: ответственность за нынешние неудачи (в авиастроении, космонавтике и т.д.) возлагается не на постсоветских “эффективных менеджеров”, а на “порочное” советское наследие и его создателей, якобы мешавших прогрессу.
4. Манипуляция общественным сознанием как средство деградации
Автор указывает, что подобная информационная кампания используется для подавления критических вопросов общества — почему промышленность деградировала, почему технологии отстают, кто виноват в утраченных позициях. Вместо поиска реальных причин и ответственных предлагается удобный “козёл отпущения” — советское прошлое.
5. Критика современной системы и ее пропагандистов
Людей, распространяющих антисоветскую повестку, автор считает инструментами в руках тех, кто извлек выгоду из разрушения СССР и прикрывает свои интересы антисистемной, исторической “чисткой”.
---
Аналитический вывод:
На более глубоком уровне, статья — это размышление о том, как образы прошлого (искажённые через призму текущей идеологии) используются для формирования идентичности и оправдания настоящего.
Автор обнаруживает ситуацию, когда неудачи и тревожные вопросы современности маскируются заменой причинно-следственных связей: не “мы что-то не сделали”, а “нам мешало советское наследие”.
С точки зрения психологии, это классическая стратегия проекции и снятия ответственности — механизм защиты, чтобы не сталкиваться с болезненными вопросами: “Почему наша страна, имевшая столь сильную научную и промышленную базу, сейчас сталкивается с технологическим отставанием и кризисами?”.
Здесь чувствуется перекличка с философией коллективной идентичности, стремлением к частичной “амнезии” во имя сохранения текущего баланса — даже если он неудовлетворителен.
Интересно, что аналогичные механизмы можно наблюдать и в других культурах и эпохах: переосмысление, переписывание и даже демонизация недавнего прошлого, чтобы оправдать текущее несовершенство. Это можно сравнить с тем, как некоторые компании, после смены руководства, всю вину за провалы списывают на “устаревшее наследие” — хотя причины кризиса сложнее.
С научной точки зрения, такое объяснение проблем (через демонизацию прошлого) не держит проверки: отсутствие развития обычно связано с отсутствием системных инвестиций и стратегического видения, а не с мифическими “ядовитыми традициями”.
С практической стороны — подобная риторика действительно отвлекает общество от подлинных и зачастую сложных вопросов организации, этики, ориентиров и механизмов управления.
---
В обобщающем ключе:
Статья приглашает задуматься: не идём ли мы по порочному кругу оправданий, вместо внимательного анализа истории и честного признания своих нынешних ошибок? Почему столь легко нами управлять через изъятие или искажение прошлого? Где граница между необходимой критикой (ведь прошлое не бывает без изъянов) и разрушением собственной идентичности из-за манипуляций?
Открытый вопрос:
Как часто мы, рассуждая о причинах наших неудач и успехов, опираемся на искажённые образы прошлого, и каковы практические шаги к тому, чтобы, сохраняя трезвый взгляд и самоуважение, вырабатывать будущее вне обвинительных или апологетических крайностей?