Антисоветчина как технология «антикриза»

Дмитрий Конаныхин, специализирующийся на антисоветской пропаганде журналист Радио России, раскрыл страшную тайну советской космонавтики:

«Главное и очевидное: КБ Королёва вчистую проиграло инженерно-конструкторское соревнование [американцам] … Инженерное мастерство на уровне Фау-2»

Вот так, мы, профаны, привыкли гордится достижениями советской космонавтики, открывшей дорогу человечеству в космос, годится ее создателем – великим конструктором Сергеем Павловичем Королевым и его соратниками, а оказывается все это лишь советская пропаганда.

В реальности Королев и его КБ – сборище криворуких инженеров, паразитировавших на технологиях захваченного советской армией Фау-2 и потому, естественно, проигравших космическую гонку американцам, которых от одной инженерно-конструкторской победы к другой вел великий фон Браун (создатель того самого Фау-2 в бытность еще не американским конструктором, а немецким штурмбанфюрером СС).

О том, кто и зачем содержит свору нравственных уродов, без устали поливающих грязью советский период русской истории, приходилось писать и говорить не один раз: тут и интересы Запада, и пятой колонны и бенефициаров разграбления советских богатств (прихватизаторов).

Однако в последнее время все явственнее начинает проступать и использование всех этих антисоветчиков на содержании в целях «антикриза», как сейчас стало принято говорить.

Народец, как известно, нашим либералам-западникам (ныне сплошь патриотам/«русским» националистам) достался совсем негодный – никак своего счастья понять не может, все какими-то дурацкими вопросами задается.

Например, сообщают им, что РФ за прошедший год вывела на орбиту аж 12 спутников и довела свою группировку до 300, а вместо ликования начинают интересоваться – почему у США на порядок их больше и вспоминать космические достижения времена СССР.

Что делать?

Можно, конечно, было бы все прошедшие после убийства СССР десятилетия направлять финансовые ресурсы вместо своих офшорных карманов на развитие науки и техники, но тогда – «за что боролись!».

Гораздо проще – нанять группу моральных отморозков, и они на голубом глазу расскажут «электорату», какой ужасной была советская космонавтика.

Напомню, после начала СВО, когда Запад объявил блокаду поставкам авиационной техники, сразу же у темного народа возникли вопросы о том, как получилось, что в недавно еще великой авиационной державе не стало своих самолетов, кто пустил под нож советский авиапром, кто остановил развитие самолетов марок «Ту», «Ил», «Як» в пользу закупки Боингов и Аэрбасов и как изменились их счета после этого?

В ответ с цепи спустили «сеточку» антисоветчиков на содержании. Все эти Андреи Медведевы, Дмитрии Конаныхины и прочая-прочая (имя им легион) тут же развернули массированную информационную компанию по поливанию грязью великого авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева и всего советского авиапрома. Точку в компании поставил некий Крамник, объяснивший темному народу, что возможность для развития авиации появилась только сейчас, когда носители заложенной Туполевым порочной советской традиции «ушли по естественным причинам».

Соответственно, все претензии за проблемы с гражданской авиацией к Туполеву и никуда негодному советскому авиапрому.

Тогда я предположил, что эта технология «антикриза» неизбежно получит развитие:

«Не удивлюсь, если завтра прочитаю, что все проблемы космической отрасли в наследии «страшного и ужасного» Королева, создавшего нежизнеспособную, сжигающую народные деньги, систему»

Прошло три года и прочитал открытие Дмитрия Конаныхина о Сергее Королеве, порочное наследие которого ныне героически преодолевается эффективными менеджерами.