«Западная цивилизация отошла от пути к Богу и стала навязывать свой путь как универсальный. Это и есть корень конфликта». Историк и политолог Вардан Багдасарян разбирает фундаментальные противоречия в современной политике и истории. Почему в списке ценностей БРИКС есть «права человека», но нет «любви» и «духовности»? Кто в российских элитах ненавидит слово «традиционализм» и мечтает всё «размыть» ради комфорта на Западе? И зачем Владимир Путин напомнил, что первой столицей Руси был Новгород, а не Киев?

00:00 – 12 заповедей БРИКС: почему список вызывает вопросы?

00:38 – Права человека вместо Любви: чего не хватает в документе

01:45 – Двойные стандарты: внутри РФ — духовность, вовне — только выгода

03:47 – Странный перечень: экономия на идеалах и отсутствие духовности

05:19 – «Мы не хотим об этом говорить»: почему чиновники боятся темы Добра и Зла?

06:36 – Внутренний враг: элиты любят Запад и ненавидят традиционализм

07:49 – Технология слива: как бюрократия «размывает» смыслы ради Китая и Индии

09:34 – Что объединяет человечество? Общее понимание Добра и Зла

10:45 – Девиация Запада: когда путь к Богу подменили чем-то иным

11:16 – Сенсация от Путина: Киев — не первая столица, начало было в Новгороде

12:39 – Дрейф столиц: Ладога, Новгород, Владимир, Москва

14:17 – «Мать городов русских»: речь о церковной кафедре, а не о государстве

15:33 – Нельзя позволять Украине приватизировать Древнюю Русь

