ЗАПАД ВЫБРАЛ ПУТЬ ЗЛА | Цивилизационная война неизбежна | Вардан Багдасарян

«Западная цивилизация отошла от пути к Богу и стала навязывать свой путь как универсальный. Это и есть корень конфликта». Историк и политолог Вардан Багдасарян разбирает фундаментальные противоречия в современной политике и истории. Почему в списке ценностей БРИКС есть «права человека», но нет «любви» и «духовности»? Кто в российских элитах ненавидит слово «традиционализм» и мечтает всё «размыть» ради комфорта на Западе? И зачем Владимир Путин напомнил, что первой столицей Руси был Новгород, а не Киев?

00:00 – 12 заповедей БРИКС: почему список вызывает вопросы?
00:38 – Права человека вместо Любви: чего не хватает в документе
01:45 – Двойные стандарты: внутри РФ — духовность, вовне — только выгода
03:47 – Странный перечень: экономия на идеалах и отсутствие духовности
05:19 – «Мы не хотим об этом говорить»: почему чиновники боятся темы Добра и Зла?
06:36 – Внутренний враг: элиты любят Запад и ненавидят традиционализм
07:49 – Технология слива: как бюрократия «размывает» смыслы ради Китая и Индии
09:34 – Что объединяет человечество? Общее понимание Добра и Зла
10:45 – Девиация Запада: когда путь к Богу подменили чем-то иным
11:16 – Сенсация от Путина: Киев — не первая столица, начало было в Новгороде
12:39 – Дрейф столиц: Ладога, Новгород, Владимир, Москва
14:17 – «Мать городов русских»: речь о церковной кафедре, а не о государстве
15:33 – Нельзя позволять Украине приватизировать Древнюю Русь

Комментарий редакции

Ключевые идеи


1. Критикуются подходы к «национальным» и «общечеловеческим» ценностям. В беседе подчеркивается различие между списками ценностей: традиционно-духовно-нравственных ценностей, закреплённых для российской идентичности и внешней политики, и экономикоцентричным перечнем ценностей, транслируемым на площадке БРИКС.

2. Отмечается размытость универсальных ценностей. Пытаясь создать общие международные ориентации, участники замечают, что в итоговых списках отсутствует ряд фундаментальных понятий — правда, суверенитет, любовь, духовность, коллективизм. Вместо этого делается акцент на улучшение благосостояния, экономическое развитие, здоровье — категории универсальные, но поверхностные без глубинного этического содержания.

3. Указываются внутренние противоречия в формировании внешней политики. Российская официальная риторика базируется на определённых духовных и этических принципах, но на международных платформах приходится либо смягчать, либо вовсе опускать уникальные смыслы ради компромисса. Причиной этого может быть как давление «про-западных» элит, так и бюрократическое желание сгладить различия ради согласия.

4. Проводится грань между западной и российской (шире — восточной) цивилизационной парадигмой. По мнению Вардана Багдасаряна, западная цивилизация отклонилась от универсального для всех цивилизаций понимания добра и зла, провозгласив свою (девиантную) модель единственно верной. Это приводит к столкновению цивилизаций, которое выходит за рамки экономики или даже вооружённых конфликтов — это столкновение смыслов, ценностей и исторических путей.

5. Обсуждается тема идентичности через призму истории столиц. Комментируется заявление Путина о первенстве Новгорода перед Киевом, акцентируется идея, что политическая столица — не есть полный эквивалент цивилизации и что российская идентичность шире, чем её временная столица. Историческая смена центров (Ладога, Новгород, Владимир, Москва, Санкт-Петербург) служит напоминанием об изменчивости и сложности идентичности, которую нельзя сводить к одному пункту на карте.

6. Вызывает настороженность универсализация и сглаживание различий. Универсальные, сглаженные ценности лишаются мощной объединяющей функции: формально никто не против «развития» и «здоровья», но без духовного и этического измерения они становятся пустыми рамками.

Вывод


В этом обсуждении отчётливо проявляется конфликт между желанием сохранить уникальные, глубинные ценности конкретной цивилизации и необходимостью искать общий язык на международной арене. Попытка сформулировать «общие ценности человечества», как показывает анализ, приводит к размыванию содержательности, к компромиссу, в котором теряется суть. При этом истинное единство цивилизаций возможно лишь на уровне глубинного согласия о добре — но способы, пути к этому добру у разных обществ различны и не должны искусственно унифицироваться.

Особую важность приобретает вопрос об аутентичности политики: насколько национальные ценности действительно реализуются, если внутри элиты значительная часть ориентируется на западную модель, а вовне приходится идти на компромиссы ради кооперации.

Исторический экскурс о столицах России иллюстрирует: любая идентичность динамична, переменчива, и подлинное наследие не может быть полностью заключено в одном «символе» или списке принципов.

Практическое размышление


В конечном счёте, этот разговор — о хрупкости и многообразии истины в глобализирующемся мире: сохранение разности ценностных систем возможно и необходимо, иначе диалог становится формальным, а индивидуальная и коллективная идентичность — размывается.

Возникает открытый вопрос: может ли человечество на практике обрести глубокое единство без потери своей многоликости и уникальности? Или всякая универсализация ценностей неизбежно ведёт к нивелировке, а тем самым — к утрате смысла?
Редактор: simple4o
Источник: https://rutube.ru/video/a4cf011c8eeb622a7f7605b3e43732eb/
