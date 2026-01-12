“Сталин и будущее России” Е.Ю.Спицын, С.П.Обухов и Г.В.Фёдоров на канале Красная линия “Точка зрения
Эфир на канале Красная линия 22 декабря 2025 г.
Поддержи канал: моя карта Сбербанка – 5336 6903 1682 6694 (Евгений Юрьевич С.)
https://www.donationalerts.com/r/spicyn_e_y
✔️ Дзен: https://dzen.ru/istorik115
✔️ RuTube: https://rutube.ru/channel/2811621/
Все площадки: https://taplink.cc/spicyn
Про представителей нынешнего управленческого класса говорят: «Они хотят управлять как Сталин, а жить как Абрамович». Но управлять как Сталин у них не получится никогда. Потому что Сталин был большевиком, коммунистом, верным учеником Ленина. А нынешние управленцы таковыми не являются. В день рождения Сталина его роль в истории и будущем России обсудили эксперты «Точки зрения».
Е.Ю. Спицын на канале Красная Линия. Все выпуски:
https://rutube.ru/plst/196326
#МПГУ #Спицын #СМИ #Краснаялиния
Комментарий редакции
1. Образ Сталина в публичном и политическом поле:
Все участники признают, что вокруг фигуры Сталина продолжается острая борьба интерпретаций: от демонизации на Западе и среди либеральной элиты до реабилитации или даже символической канонизации в представлении части народа и левых политических сил. Подчеркивается, что современные власти и общество до сих пор пользуются институциональными и материальными плодами, созданными при Сталине, хотя часто это происходит без осознания или признания этого факта.
2. Современный запрос на справедливость и «сталинскую альтернативу»:
Общественный интерес к Сталину сегодня связан не столько с его конкретной личностью, сколько с нереализованной альтернативой — идеей социального государства, стратегического развития и справедливости. В условиях усиления социального неравенства, коррупции и деградации системы управления, именно этот запрос становится доминирующим в массовом сознании, особенно на фоне разочарования в капиталистических и либеральных ценностях.
3. Невозможность прямого заимствования «сталинских методов»:
Все выступающие подчеркивают, что попытки правящего класса механически копировать управленческий стиль Сталина или выхолащивать из него суть (дисциплину, мобилизацию, личную ответственность, но не идеалы служения и скромности) априори не принесут желаемого результата. Причина — коренное отличие общественно-экономической системы. В системе, где личная выгода элиты стала главной целью, невозможен подлинно сталинский подход.
4. Стратегическое мышление против «эффективного менеджмента»:
В противоположность краткосрочному, тактическому мышлению нынешних чиновников, сталинский стиль управления строился на стратегических целях, заботе о будущем страны, формировании новых элит (наркомов, специалистов), ответственности и самоотречении. Нарратив «кадры решают всё» иллюстрируется разницей между служением народу и карьеризмом, характерным для вечных «менеджеров».
5. Идеологические поиски и смена символов:
Современное руководство сталкивается с дилеммой: утрата либеральной легитимности приводит к агитации за «традиционные ценности», включая заимствование царских символов или вынужденное терпимое отношение к советскому прошлому. Однако, по мнению участников, царская модель не способна послужить основой подлинного национального проекта и проигрывает в глазах народа по сравнению даже с противоречивым сталинским СССР.
6. Проблема суверенитета и подлинной самостоятельности:
Указывается на парадокс: обсуждая национальный суверенитет, власть часто забывает, что без социального суверенитета граждан, их достоинства и вовлечённости, никакой государственный суверенитет невозможен.
7. Реабилитация Сталина как социально-общественный процесс:
Рост числа памятников, переосмысление его исторической роли — это ответ не на инициативу сверху, а на глубинный запрос общества к поиску справедливости, смысла и образа будущего. Это одновременно и форма народного давления на власть, и проявление памятной инерции исторической памяти.
8. Опасности вульгаризации сталинского опыта:
Участники предостерегают от вульгарного воспроизводства «жестких методов» как авторитарного инструмента: вместо реального служения народу это может привести к фашизации.
9. Образ будущего как задача государства:
Сталин работал на стратегию, его главным интересом были не оперативные задачи, а архитектура будущего, о чём свидетельствует его работа последних лет. Сегодня власть неспособна предложить мотивирующий образ будущего, и именно это делает сталинскую альтернативу вновь актуальной.
---
Вывод:
Беседа подчеркивает, что популярность Сталина — это не столько ностальгия по личности, сколько глубокая тоска по утопленной альтернативе развития, в которой ставится акцент на коллективной ответственности, социальной справедливости, стратегических целях и служении, а не на потребительстве, лицемерной конкуренции и личном обогащении элит.
Сталин, растворяясь «в будущем», становится символом несостоявшейся модернизации, воплощённого, пусть и с трагическими ошибками, умения государства ставить амбициозную цель и подчинять ей систему кадров, образования, науки, быта и идеологии.
Соблазн «простых рецептов» — взять сталинские методы и применить их к современности — критикуется, поскольку без изменения общественного устройства, мотиваций элит и самой идеи служения обществу ожидать качественных изменений бессмысленно. Сама фигура Сталина в современном дискурсе указывает на отсутствие идеи развития в обществе. Это не призыв повторять прошлое, а призыв осознать потребность в стратегическом мышлении, способности к созданию национального образа будущего и внутренней справедливости — того, что нынешний политический и экономический строй обеспечить не может.
Обращение к сталинскому опыту, таким образом, — это способ задать вопрос о национальной идентичности, целях и структуре институциональной ответственности. Сегодняшний интерес к Сталину — вызов существующей элитной парадигме и сигнал о глубинной неудовлетворенности общественного сознания.
Открытый вопрос для размышления:
Если истина о прошлом никогда не может быть однозначной, а образ будущего всегда многогранен, означает ли это, что поиск справедливого и стратегического пути развития для России всегда будет тенью великой нереализованной альтернативы? Или возможно создать новый национальный проект, сохраняя баланс между свободой личности, коллективной ответственностью и уважением к собственной противоречивой истории?