Спецоперация не Великая Отечественная война
Спецоперация не Великая Отечественная война. Вот и весь ответ на странный, хоть и предсказуемый вопрос “Почему СВО уже длится 1418 дней, но не привела к победе, хотя СССР этого срока хватило для разгрома с нацисткой Германией?”. Даже странно, что такое приходится кому-то объяснять.
Особенность ведения СВО объясняется, как особенностью характера конфликта (т.е. объективными факторами), так и выбранной руководством тактикой (т.е. субъективные, которые оценивать можно будет по результатам).
Уникальный характер СВО заключается в том, что в ней сочетаются разные типы войн – это одновременно и гражданская война (русские воют с русскими, пусть бывшими), и отечественная война (т.к. под угрозой будущее России), и мировая война (т.к. косвенно в ней задействованы многие страны миры) и при этом ограниченная военная операция (а-ля Афган, т.к. задача ограниченной силой достигнуть политических целей).
Таким образом, СВО нельзя вести исключительно как одну из этих типов войн: нельзя вести её только точечными ударами и десантом спецназа, поскольку огромный фронт требует хоть частичной, но мобилизации; с другой стороны, нельзя воевать на полное уничтожение врага, как во время ВОВ, поскольку это не немцы, а наши люди; нельзя не учитывать, что воюют с упорством русские с русскими, если бы воевали поляки или румыны, то такого упорства не было бы.
В этом смысле СВО – гибридная война и при её проведении необходима комбинация разных средств и приёмов. Собственно, во многом так и происходит. Внешне, к слову, эта война больше напоминает Первую мировую войну с её позиционными боями. И сколько бы она продлилась, не рухнув Российская империя, большой вопрос. Не случайно, Запад также сделал ставку именно на подрыв России изнутри.
Итак, СВО будет длиться столько, сколько надо, исходя не из исторических аналогий (которые всегда натянутые), а из логики современного расклада сил.
Другое дело – и в этом объяснение, почему людей такая постановка вопроса волнует и почему это обсуждается – что в российском обществе существует огромный запрос на то, чтобы вести боевые действия масштабнее, жёстче и решительнее, чем это происходит до сих пор. Прежде всего, это касается уничтожения главарей киевского режима и разрушение логистики для поставок ВСУ.
У руководства страны и лично Владимира Путина огромный карт-бланш со стороны русского народа на самые решительные удары по Украине и НАТО для разгрома анти-России.
Комментарий редакции
Тезисы статьи
1. Сравнение СВО и Великой Отечественной войны некорректно
Вопрос "почему СВО длится дольше, чем ВОВ?" неуместен, поскольку это принципиально разные конфликты — как по причинам, так и по характеру ведения.
2. Уникальность конфликта
СВО включает элементы разных типов войн: гражданской (русские против бывших русских), отечественной (угроза будущему России), мировой (широкое международное участие) и ограниченной операции (ограниченные силы для политических целей).
3. Ограниченность методов
Каждая из моделей ведения войны — точкйные удары, полномасштабное уничтожение, стратегия спецназа, мобилизация — по отдельности неприменимы. СВО требует уникальной гибридной тактики.
4. Сравнение с Первой мировой
По характеру позиционных боев СВО больше напоминает Первую мировую войну, где результат был во многом определен не столько фронтовыми успехами, сколько внутренним состоянием стран.
5. Ставка Запада на внутренний подрыв
Указывается, что западные страны стремятся ослабить Россию изнутри, повторяя исторический опыт подрыва Российской империи.
6. Длительность определяется современной логикой, а не историческими аналогиями
Сроки войны определяются реалиями политического и военного расклада, а не примером ВОВ.
7. Запрос на решительность в обществе
В обществе существует запрос на более жесткие и решительные меры — удары по инфраструктуре противника, ликвидацию руководства и эскалацию до масштабных действий против Украины и НАТО.
8. Карт-бланш у руководства
Автор отмечает, что российская власть, по мнению народа, имеет мандат на любые жесткие шаги в конфликте.
---
Выводы (с философским акцентом)
Ключевая идея статьи — невозможность применять шаблоны прошлого к совершенно новому по структуре и причинам конфликту. Непрерывное сравнение СВО и Великой Отечественной — отражение стремления найти в истории простые ответы для сложной современной реальности. Однако, как и в психологии, каждый новый опыт уникален и требует свежих, гибких решений.
Интересно, как сама статья наталкивает на мысль о хрупкости аналогий: мы всегда ищем опору в знакомом, идеализируем прошлое (образ "ВОВ — войны добра против зла"), но теряем из виду сложность текущей ситуации. Это похоже на то, как человек ищет универсальный рецепт счастья, опираясь на чужие истории, вместо осознанного решения своих уникальных проблем. История учит нас способом мышления, но не подсовывает готовых ответов.
Гибридная война — это и про внешнюю тактику, и про внутреннюю работу над собой, что перекликается с идеями йоги или философии стоицизма: постоянная адаптация, баланс между жесткостью и гибкостью, умение сохранять внутреннюю цельность при внешних изменениях. Нельзя повторить путь предков — дух времени другой, задачи иные, даже люди изменились.
С прагматической точки зрения, статья указывает: нужно принимать реальность такой, какова она есть сейчас, и искать решения не по шаблонам прошлого, а исходя из современного положения.
---
Открытый вопрос:
Если сама суть конфликта уникальна и не вписывается ни в одну из известных нам исторических моделей — как, быть может, и любое «настоящее» в жизни человека — не является ли поиск аналогий попыткой избежать тревоги перед неизвестностью? И способен ли человек вообще увидеть и принять уникальность текущего момента, не подменяя его тенью прошлого?