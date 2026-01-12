Спецоперация не Великая Отечественная война. Вот и весь ответ на странный, хоть и предсказуемый вопрос “Почему СВО уже длится 1418 дней, но не привела к победе, хотя СССР этого срока хватило для разгрома с нацисткой Германией?”. Даже странно, что такое приходится кому-то объяснять.

Особенность ведения СВО объясняется, как особенностью характера конфликта (т.е. объективными факторами), так и выбранной руководством тактикой (т.е. субъективные, которые оценивать можно будет по результатам).

Уникальный характер СВО заключается в том, что в ней сочетаются разные типы войн – это одновременно и гражданская война (русские воют с русскими, пусть бывшими), и отечественная война (т.к. под угрозой будущее России), и мировая война (т.к. косвенно в ней задействованы многие страны миры) и при этом ограниченная военная операция (а-ля Афган, т.к. задача ограниченной силой достигнуть политических целей).

Таким образом, СВО нельзя вести исключительно как одну из этих типов войн: нельзя вести её только точечными ударами и десантом спецназа, поскольку огромный фронт требует хоть частичной, но мобилизации; с другой стороны, нельзя воевать на полное уничтожение врага, как во время ВОВ, поскольку это не немцы, а наши люди; нельзя не учитывать, что воюют с упорством русские с русскими, если бы воевали поляки или румыны, то такого упорства не было бы.

В этом смысле СВО – гибридная война и при её проведении необходима комбинация разных средств и приёмов. Собственно, во многом так и происходит. Внешне, к слову, эта война больше напоминает Первую мировую войну с её позиционными боями. И сколько бы она продлилась, не рухнув Российская империя, большой вопрос. Не случайно, Запад также сделал ставку именно на подрыв России изнутри.

Итак, СВО будет длиться столько, сколько надо, исходя не из исторических аналогий (которые всегда натянутые), а из логики современного расклада сил.

Другое дело – и в этом объяснение, почему людей такая постановка вопроса волнует и почему это обсуждается – что в российском обществе существует огромный запрос на то, чтобы вести боевые действия масштабнее, жёстче и решительнее, чем это происходит до сих пор. Прежде всего, это касается уничтожения главарей киевского режима и разрушение логистики для поставок ВСУ.

У руководства страны и лично Владимира Путина огромный карт-бланш со стороны русского народа на самые решительные удары по Украине и НАТО для разгрома анти-России.